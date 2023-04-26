4000 TL'nin altında alınabilecek en iyi fiyat/performans tabletler
Uzaktan eğitimin yaygınlaşmasıyla tablet arayanlar birçok modelle karşılaşıyor. Hangi tableti alacağına karar veremeyenler için bizler de kullanıcılar tarafından beğenilen en iyi ve 4000 TL altı 5 tablet modelini sizlere listeledik. İşte o modeller.
Bütçe dostu tablet arayanlar birçok farklı model ile karşılaşıyor. Biz de sizlere kolaylık olması amacıyla dönemin kullanıcılar tarafından en çok beğenilen tabletleri bir araya getirdik.
Bu içeriğimizde 4000 TL altına satılan en fiyat/performans tablet modellerini sizler için listeledik.
Samsung Galaxy Tab A8
• 3.185,81 TL
• Kamera: Var
• Dahili Hafıza: 32 GB
• İşletim Sistemi Tabanı: Android
• Ekran Modeli: TFT
• Ekran Boyutu: 10,5 inç
• Ekran Çözünürlüğü: 1920 x 1080
• Ram Kapasitesi: 3 GB
• Pil: 7,040mAh
Lenovo M10 T610
• 3.399,00 TL
• Kamera: Var
• Dahili Hafıza: 64 GB
• İşletim Sistemi Tabanı: Android
• Ekran Modeli: IPS
• Ekran Boyutu: 10,1 inç
• Ekran Çözünürlüğü: 1920 x 1200
• Ram Kapasitesi: 4 GB
• Pil: 5,000mAh
Samsung Galaxy Tab A7
• 2.300,00 TL
• Kamera: Var
• Dahili Hafıza: 32GB
• İşletim Sistemi Tabanı: Android
• Ekran Modeli: TFT
• Ekran Boyutu: 8,7 inç
• Ekran Çözünürlüğü: 1280 x 800
• Ram Kapasitesi: 3 GB
• Pil: 5,100mAh