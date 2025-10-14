400.000 TL krediyle araba almak artık zor mu? Bankaların güncel faiz oranları şaşırttı!

Otomobil fiyatları hızla artarken, taşıt kredisi faiz oranları da araç sahibi olmak isteyenleri yakından ilgilendiriyor. 400.000 TL tutarında, 36 ay vadeli taşıt kredisi çeken biri aylık ne kadar taksit ödeyecek? En uygun faiz oranı hangi bankada? İşte bankalara göre taşıt kredisi karşılaştırması…

400.000 TL krediyle araba almak artık zor mu? Bankaların güncel faiz oranları şaşırttı!

Araba almak artık sadece hayal değil, doğru kredi seçimiyle planlanabilir bir yatırım haline geldi. Bankalar arasında taşıt kredisi faiz oranları %2,94 ile %6,00 arasında değişiyor.

İşte banka banka 400 bin TL taşıt kredisinin geri ödeme tutarları:

İşte banka banka 400 bin TL taşıt kredisinin geri ödeme tutarları:

Akbank – Taşıt Kredisi

Akbank – Taşıt Kredisi
Faiz Oranı: %3,09
Aylık Taksit: 21.204,58 TL
Toplam Ödeme: 765.664 TL

Albaraka Türk – Araç Finansmanı

Albaraka Türk – Araç Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %2,96
Aylık Taksit: 20.711,63 TL
Toplam Ödeme: 745.638 TL

Dünya Katılım – Araç Finansmanı

Dünya Katılım – Araç Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %2,94
Aylık Taksit: 20.636,27 TL
Toplam Ödeme: 745.205 TL

Garanti BBVA – Taşıt Kredisi

Garanti BBVA – Taşıt Kredisi
Faiz Oranı: %3,05
Aylık Taksit: 21.052,33 TL
Toplam Ödeme: 759.883 TL

Vakıf Katılım – 3 Ay Ertelemeli Taşıt Finansmanı

Vakıf Katılım – 3 Ay Ertelemeli Taşıt Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %3,10
Aylık Taksit: 21.242,72 TL
Toplam Ödeme: 766.737 TL

Kuveyt Türk – Araç Finansmanı

Kuveyt Türk – Araç Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %3,10
Aylık Taksit: 21.242,72 TL
Toplam Ödeme: 767.037 TL

TEB (Türk Ekonomi Bankası) – Taşıt Kredisi

TEB (Türk Ekonomi Bankası) – Taşıt Kredisi
Faiz Oranı: %3,29
Aylık Taksit: 21.973,28 TL
Toplam Ödeme: 793.038 TL

Türkiye Finans – Taşıt Finansmanı

Türkiye Finans – Taşıt Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %3,49
Aylık Taksit: 22.754,17 TL
Toplam Ödeme: 821.150 TL

İş Bankası – Taşıt Kredisi

İş Bankası – Taşıt Kredisi
Faiz Oranı: %3,50
Aylık Taksit: 22.793,53 TL
Toplam Ödeme: 822.567 TL

Alternatif Bank – Taşıt Kredisi

Alternatif Bank – Taşıt Kredisi
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 21.587,38 TL
Toplam Ödeme: 779.145 TL

Ziraat Katılım – Taşıt Finansmanı

Ziraat Katılım – Taşıt Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %3,49
Aylık Taksit: 22.754,17 TL
Toplam Ödeme: 821.150 TL

Şekerbank – Taşıt Kredisi

Şekerbank – Taşıt Kredisi
Faiz Oranı: %3,50
Aylık Taksit: 22.793,53 TL
Toplam Ödeme: 822.567 TL

Anadolubank – Taşıt Kredisi

Anadolubank – Taşıt Kredisi
Faiz Oranı: %4,82
Aylık Taksit: 28.230,03 TL
Toplam Ödeme: 1.018.281 TL

Halkbank – Taşıt Kredisi

Halkbank – Taşıt Kredisi
Faiz Oranı: %4,89
Aylık Taksit: 28.530,65 TL
Toplam Ödeme: 1.029.103 TL

ICBC Bank Turkey – Taşıt Kredisi

ICBC Bank Turkey – Taşıt Kredisi
Faiz Oranı: %6,00
Aylık Taksit: 33.438,58 TL
Toplam Ödeme: 1.205.788 TL

