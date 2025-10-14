400.000 TL krediyle araba almak artık zor mu? Bankaların güncel faiz oranları şaşırttı!
Otomobil fiyatları hızla artarken, taşıt kredisi faiz oranları da araç sahibi olmak isteyenleri yakından ilgilendiriyor. 400.000 TL tutarında, 36 ay vadeli taşıt kredisi çeken biri aylık ne kadar taksit ödeyecek? En uygun faiz oranı hangi bankada? İşte bankalara göre taşıt kredisi karşılaştırması…
Araba almak artık sadece hayal değil, doğru kredi seçimiyle planlanabilir bir yatırım haline geldi. Bankalar arasında taşıt kredisi faiz oranları %2,94 ile %6,00 arasında değişiyor.
İşte banka banka 400 bin TL taşıt kredisinin geri ödeme tutarları:
Akbank – Taşıt Kredisi
Faiz Oranı: %3,09
Aylık Taksit: 21.204,58 TL
Toplam Ödeme: 765.664 TL
Albaraka Türk – Araç Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %2,96
Aylık Taksit: 20.711,63 TL
Toplam Ödeme: 745.638 TL
Dünya Katılım – Araç Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %2,94
Aylık Taksit: 20.636,27 TL
Toplam Ödeme: 745.205 TL
Garanti BBVA – Taşıt Kredisi
Faiz Oranı: %3,05
Aylık Taksit: 21.052,33 TL
Toplam Ödeme: 759.883 TL
Vakıf Katılım – 3 Ay Ertelemeli Taşıt Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %3,10
Aylık Taksit: 21.242,72 TL
Toplam Ödeme: 766.737 TL
Kuveyt Türk – Araç Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %3,10
Aylık Taksit: 21.242,72 TL
Toplam Ödeme: 767.037 TL
TEB (Türk Ekonomi Bankası) – Taşıt Kredisi
Faiz Oranı: %3,29
Aylık Taksit: 21.973,28 TL
Toplam Ödeme: 793.038 TL
Türkiye Finans – Taşıt Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %3,49
Aylık Taksit: 22.754,17 TL
Toplam Ödeme: 821.150 TL
İş Bankası – Taşıt Kredisi
Faiz Oranı: %3,50
Aylık Taksit: 22.793,53 TL
Toplam Ödeme: 822.567 TL
Alternatif Bank – Taşıt Kredisi
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 21.587,38 TL
Toplam Ödeme: 779.145 TL
Ziraat Katılım – Taşıt Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %3,49
Aylık Taksit: 22.754,17 TL
Toplam Ödeme: 821.150 TL
Şekerbank – Taşıt Kredisi
Faiz Oranı: %3,50
Aylık Taksit: 22.793,53 TL
Toplam Ödeme: 822.567 TL
Anadolubank – Taşıt Kredisi
Faiz Oranı: %4,82
Aylık Taksit: 28.230,03 TL
Toplam Ödeme: 1.018.281 TL
Halkbank – Taşıt Kredisi
Faiz Oranı: %4,89
Aylık Taksit: 28.530,65 TL
Toplam Ödeme: 1.029.103 TL
ICBC Bank Turkey – Taşıt Kredisi
Faiz Oranı: %6,00
Aylık Taksit: 33.438,58 TL
Toplam Ödeme: 1.205.788 TL