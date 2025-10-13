400.000 TL’lik konut kredisi çekmek isteyenler dikkat! Bankalar arasında faiz yarışı kızıştı
Ev sahibi olmanın maliyeti her geçen gün artarken, bankalar konut kredilerinde faiz oranlarını güncelledi. 400.000 TL tutarında 12 ay vadeli konut kredisi çeken bir müşteri ne kadar taksit ödeyecek, toplam geri ödeme ne olacak? İşte en güncel faiz oranlarıyla banka banka ödeme tablosu…
Konut kredilerinde faiz oranları yeniden hareketlendi.
İşte banka banka 400 bin TL konut kredisinin geri ödeme tutarları:
Akbank – İlk Evim Konut Kredisi
Faiz Oranı: %3,40
Aylık Taksit: 41.150,34 TL
Toplam Ödeme: 521.564 TL
Vakıf Katılım – Konut Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %2,69
Aylık Taksit: 39.444,82 TL
Toplam Ödeme: 492.337 TL
Albaraka Türk – Konut Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %2,75
Aylık Taksit: 39.587,48 TL
Toplam Ödeme: 487.309 TL
Dünya Katılım – Konut Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %2,75
Aylık Taksit: 39.587,48 TL
Toplam Ödeme: 500.593 TL
İş Bankası – Ev Kredisi
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 39.682,74 TL
Toplam Ödeme: 504.892 TL
Garanti BBVA – Konut Kredisi
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 39.682,74 TL
Toplam Ödeme: 504.642 TL
Kuveyt Türk – Konut Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %2,81
Aylık Taksit: 39.730,42 TL
Toplam Ödeme: 498.350 TL
Yapı Kredi – Konut Kredisi
Faiz Oranı: %3,25
Aylık Taksit: 40.786,88 TL
Toplam Ödeme: 510.016 TL
Türkiye Finans – Konut Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %3,55
Aylık Taksit: 41.515,48 TL
Toplam Ödeme: 513.885 TL
ING Bank – Konut Kredisi
Faiz Oranı: %3,89
Aylık Taksit: 42.349,29 TL
Toplam Ödeme: 526.975 TL
QNB Finansbank – Standart Mortgage
Faiz Oranı: %2,69
Aylık Taksit: 39.444,82 TL
Toplam Ödeme: 489.127 TL
Halkbank – Hesaplı Evim Konut Kredisi
Faiz Oranı: %2,70
Aylık Taksit: 39.468,58 TL
Toplam Ödeme: 497.197 TL
Ziraat Katılım – Konut Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 39.921,42 TL
Toplam Ödeme: 489.257 TL
Ziraat Bankası – Konut Kredisi
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 40.641,96 TL
Toplam Ödeme: 503.403 TL
Alternatif Bank – Konut Kredisi
Faiz Oranı: %3,29
Aylık Taksit: 40.883,64 TL
Toplam Ödeme: 500.903 TL
Şekerbank – Konut Kredisi
Faiz Oranı: %3,67
Aylık Taksit: 41.808,79 TL
Toplam Ödeme: 517.405 TL