400.000 TL’lik konut kredisi çekmek isteyenler dikkat! Bankalar arasında faiz yarışı kızıştı

Ev sahibi olmanın maliyeti her geçen gün artarken, bankalar konut kredilerinde faiz oranlarını güncelledi. 400.000 TL tutarında 12 ay vadeli konut kredisi çeken bir müşteri ne kadar taksit ödeyecek, toplam geri ödeme ne olacak? İşte en güncel faiz oranlarıyla banka banka ödeme tablosu…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
400.000 TL’lik konut kredisi çekmek isteyenler dikkat! Bankalar arasında faiz yarışı kızıştı - Resim: 1

Konut kredilerinde faiz oranları yeniden hareketlendi.

İşte banka banka 400 bin TL konut kredisinin geri ödeme tutarları:

1 17
400.000 TL’lik konut kredisi çekmek isteyenler dikkat! Bankalar arasında faiz yarışı kızıştı - Resim: 2

Akbank – İlk Evim Konut Kredisi
Faiz Oranı: %3,40
Aylık Taksit: 41.150,34 TL
Toplam Ödeme: 521.564 TL

2 17
400.000 TL’lik konut kredisi çekmek isteyenler dikkat! Bankalar arasında faiz yarışı kızıştı - Resim: 3

Vakıf Katılım – Konut Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %2,69
Aylık Taksit: 39.444,82 TL
Toplam Ödeme: 492.337 TL

3 17
400.000 TL’lik konut kredisi çekmek isteyenler dikkat! Bankalar arasında faiz yarışı kızıştı - Resim: 4

Albaraka Türk – Konut Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %2,75
Aylık Taksit: 39.587,48 TL
Toplam Ödeme: 487.309 TL

4 17
400.000 TL’lik konut kredisi çekmek isteyenler dikkat! Bankalar arasında faiz yarışı kızıştı - Resim: 5

Dünya Katılım – Konut Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %2,75
Aylık Taksit: 39.587,48 TL
Toplam Ödeme: 500.593 TL

5 17
400.000 TL’lik konut kredisi çekmek isteyenler dikkat! Bankalar arasında faiz yarışı kızıştı - Resim: 6

İş Bankası – Ev Kredisi
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 39.682,74 TL
Toplam Ödeme: 504.892 TL

6 17
400.000 TL’lik konut kredisi çekmek isteyenler dikkat! Bankalar arasında faiz yarışı kızıştı - Resim: 7

Garanti BBVA – Konut Kredisi
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 39.682,74 TL
Toplam Ödeme: 504.642 TL

7 17
400.000 TL’lik konut kredisi çekmek isteyenler dikkat! Bankalar arasında faiz yarışı kızıştı - Resim: 8

Kuveyt Türk – Konut Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %2,81
Aylık Taksit: 39.730,42 TL
Toplam Ödeme: 498.350 TL

8 17
400.000 TL’lik konut kredisi çekmek isteyenler dikkat! Bankalar arasında faiz yarışı kızıştı - Resim: 9

Yapı Kredi – Konut Kredisi
Faiz Oranı: %3,25
Aylık Taksit: 40.786,88 TL
Toplam Ödeme: 510.016 TL

9 17
400.000 TL’lik konut kredisi çekmek isteyenler dikkat! Bankalar arasında faiz yarışı kızıştı - Resim: 10

Türkiye Finans – Konut Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %3,55
Aylık Taksit: 41.515,48 TL
Toplam Ödeme: 513.885 TL

10 17
400.000 TL’lik konut kredisi çekmek isteyenler dikkat! Bankalar arasında faiz yarışı kızıştı - Resim: 11

ING Bank – Konut Kredisi
Faiz Oranı: %3,89
Aylık Taksit: 42.349,29 TL
Toplam Ödeme: 526.975 TL

11 17
400.000 TL’lik konut kredisi çekmek isteyenler dikkat! Bankalar arasında faiz yarışı kızıştı - Resim: 12

QNB Finansbank – Standart Mortgage
Faiz Oranı: %2,69
Aylık Taksit: 39.444,82 TL
Toplam Ödeme: 489.127 TL

12 17
400.000 TL’lik konut kredisi çekmek isteyenler dikkat! Bankalar arasında faiz yarışı kızıştı - Resim: 13

Halkbank – Hesaplı Evim Konut Kredisi
Faiz Oranı: %2,70
Aylık Taksit: 39.468,58 TL
Toplam Ödeme: 497.197 TL

13 17
400.000 TL’lik konut kredisi çekmek isteyenler dikkat! Bankalar arasında faiz yarışı kızıştı - Resim: 14

Ziraat Katılım – Konut Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 39.921,42 TL
Toplam Ödeme: 489.257 TL

14 17
400.000 TL’lik konut kredisi çekmek isteyenler dikkat! Bankalar arasında faiz yarışı kızıştı - Resim: 15

Ziraat Bankası – Konut Kredisi
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 40.641,96 TL
Toplam Ödeme: 503.403 TL

15 17
400.000 TL’lik konut kredisi çekmek isteyenler dikkat! Bankalar arasında faiz yarışı kızıştı - Resim: 16

Alternatif Bank – Konut Kredisi
Faiz Oranı: %3,29
Aylık Taksit: 40.883,64 TL
Toplam Ödeme: 500.903 TL

16 17
400.000 TL’lik konut kredisi çekmek isteyenler dikkat! Bankalar arasında faiz yarışı kızıştı - Resim: 17

Şekerbank – Konut Kredisi
Faiz Oranı: %3,67
Aylık Taksit: 41.808,79 TL
Toplam Ödeme: 517.405 TL

17 17
konut kredisi