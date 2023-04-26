5 adımda kentsel dönüşümde Yarısı Bizden kampanyası: Başvurular nasıl ve nereden yapılacak?
Kentsel dönüşümde "Yarısı Bizden" kampanyasında, başvuruların bugün itibarıyla başlamasıyla birlikte, başvuruların nasıl yapılacağı konut sahipleri tarafından merak ediliyor. İşte adım adım kentsel dönüşümde "Yarısı Bizden" kampanyası.
Kentsel dönüşümde "Yarısı Bizden" kampanyasında, başvuruların bugün itibarıyla başlamasıyla birlikte, başvuruların nasıl yapılacağı konut sahipleri tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamaların ardından kentsel dönüşümde "Yarısı Bizden" kampanyasının ayrıntıları belli olmuştu. Başvuru kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte, başvuru tarihleri ve başvuruların nereden yapılacağı açıklandı. İşte adım adım kentsel dönüşümde "Yarısı Bizden" kampanyası.
Kentsel dönüşüm seferberliği kapsamında "Yarısı Bizden" kampanyası başladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ilk günde toplam başvuru sayısının 10 bin 165 bina olduğunu açıkladı. Açıklamada, "Bu rakam yaklaşık 50 bin bağımsız bölüm ediyor.
Yani 200 bin kardeşimiz ilk saatler itibariyle projeye başvurmuş ve ‘devletim gelsin TOKİ ile benim inşaatımı yapsın, evimi dönüştürsün’ diyor. Bu bizim için ne güzel bir mutluluktur" dedi.
Kampanyayla birlikte 2 tip ev için uygun şartlarda kredi imkanı sunuluyor.
İşte kredi için vade, taksit ve örnek ödeme planı şu şekilde;
100 METREKARE 2+1 DAİRELERDE 750 BİN TL
100 metrekare 2+1 daire
750 bin TL devletten
Kalan tutara
Yüzde 10 peşinat
5 bin 625 TL’den başlayan taksitle 10 yıl vade
120 METREKARE 3+1 DAİRELERDE 900 BİN TL
120 metrekare 3+1 daire
900 bin TL devletten
Kalan tutara
Yüzde 10 peşinat
6 bin 750 TL’den başlayan taksitle 10 yıl vade