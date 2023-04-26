5 adımda kentsel dönüşümde Yarısı Bizden kampanyası: Başvurular nasıl ve nereden yapılacak?

Kentsel dönüşüm seferberliği kapsamında "Yarısı Bizden" kampanyası başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ilk günde toplam başvuru sayısının 10 bin 165 bina olduğunu açıkladı. Açıklamada, "Bu rakam yaklaşık 50 bin bağımsız bölüm ediyor.

Yani 200 bin kardeşimiz ilk saatler itibariyle projeye başvurmuş ve ‘devletim gelsin TOKİ ile benim inşaatımı yapsın, evimi dönüştürsün’ diyor. Bu bizim için ne güzel bir mutluluktur" dedi.

Kampanyayla birlikte 2 tip ev için uygun şartlarda kredi imkanı sunuluyor.

İşte kredi için vade, taksit ve örnek ödeme planı şu şekilde;