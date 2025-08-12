50 bin TL ihtiyaç kredisinde geri ödeme cep yakıyor: Bankalar tek tek açıkladı

50 bin TL ihtiyaç kredisi çekenler, yüksek faiz oranlarıyla karşı karşıya. Bankaların güncel ödeme planlarına göre aylık taksitler dudak uçuklatıyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
50 bin TL ihtiyaç kredisinde geri ödeme cep yakıyor: Bankalar tek tek açıkladı - Resim: 1

Türkiye’de ihtiyaç kredisi faiz oranları hızla yükselirken, 50 bin TL kredi çekmek isteyen vatandaşlar için maliyet rekor seviyelere ulaştı.

İşte 50 bin TL ihtiyaç kredisinin 12 ay vadeli aylık ödeme tutarları:

1 20
50 bin TL ihtiyaç kredisinde geri ödeme cep yakıyor: Bankalar tek tek açıkladı - Resim: 2

ON Dijital Bankacılık

Faiz Oranı: %3,39
Aylık Taksit: 5.454,18 TL
Toplam Ödeme: 65.737,66 TL

2 20
50 bin TL ihtiyaç kredisinde geri ödeme cep yakıyor: Bankalar tek tek açıkladı - Resim: 3

CEPTETEB

Faiz Oranı: %3,39
Aylık Taksit: 5.454,18 TL
Toplam Ödeme: 65.737,66 TL

3 20
50 bin TL ihtiyaç kredisinde geri ödeme cep yakıyor: Bankalar tek tek açıkladı - Resim: 4

Alternatif Bank

Faiz Oranı: %3,39
Aylık Taksit: 5.454,18 TL
Toplam Ödeme: 65.700,16 TL

4 20
50 bin TL ihtiyaç kredisinde geri ödeme cep yakıyor: Bankalar tek tek açıkladı - Resim: 5

ING

Faiz Oranı: %3,59
Aylık Taksit: 5.535,82 TL
Toplam Ödeme: 66.679,84 TL

5 20
50 bin TL ihtiyaç kredisinde geri ödeme cep yakıyor: Bankalar tek tek açıkladı - Resim: 6

QNB

Faiz Oranı: %3,59
Aylık Taksit: 5.535,82 TL
Toplam Ödeme: 66.717,34 TL

6 20
50 bin TL ihtiyaç kredisinde geri ödeme cep yakıyor: Bankalar tek tek açıkladı - Resim: 7

getirfinans

Faiz Oranı: %3,65
Aylık Taksit: 5.560,43 TL
Toplam Ödeme: 66.725,16 TL

7 20
50 bin TL ihtiyaç kredisinde geri ödeme cep yakıyor: Bankalar tek tek açıkladı - Resim: 8

DenizBank

Faiz Oranı: %3,69
Aylık Taksit: 5.576,87 TL
Toplam Ödeme: 67.209,94 TL

8 20
50 bin TL ihtiyaç kredisinde geri ödeme cep yakıyor: Bankalar tek tek açıkladı - Resim: 9

Vakıf Katılım

Kâr Payı Oranı: %3,89
Aylık Taksit: 5.659,42 TL
Toplam Ödeme: 68.163,04 TL

9 20
50 bin TL ihtiyaç kredisinde geri ödeme cep yakıyor: Bankalar tek tek açıkladı - Resim: 10

N Kolay

Faiz Oranı: %3,99
Aylık Taksit: 5.700,92 TL
Toplam Ödeme: 68.698,54 TL

10 20
50 bin TL ihtiyaç kredisinde geri ödeme cep yakıyor: Bankalar tek tek açıkladı - Resim: 11

Türkiye Finans

Kâr Payı Oranı: %4,09
Aylık Taksit: 5.742,57 TL
Toplam Ödeme: 68.910,84 TL

11 20
50 bin TL ihtiyaç kredisinde geri ödeme cep yakıyor: Bankalar tek tek açıkladı - Resim: 12

Enpara.com

Faiz Oranı: %4,14
Aylık Taksit: 5.763,46 TL
Toplam Ödeme: 69.161,52 TL

12 20
50 bin TL ihtiyaç kredisinde geri ödeme cep yakıyor: Bankalar tek tek açıkladı - Resim: 13

Ziraat Katılım

Kâr Payı Oranı: %4,49
Aylık Taksit: 5.910,67 TL
Toplam Ödeme: 71.178,04 TL

13 20
50 bin TL ihtiyaç kredisinde geri ödeme cep yakıyor: Bankalar tek tek açıkladı - Resim: 14

İş Bankası

Faiz Oranı: %4,50
Aylık Taksit: 5.914,91 TL
Toplam Ödeme: 71.266,42 TL

14 20
50 bin TL ihtiyaç kredisinde geri ödeme cep yakıyor: Bankalar tek tek açıkladı - Resim: 15

Akbank

Faiz Oranı: %4,83
Aylık Taksit: 6.055,41 TL
Toplam Ödeme: 72.952,42 TL

15 20
50 bin TL ihtiyaç kredisinde geri ödeme cep yakıyor: Bankalar tek tek açıkladı - Resim: 16

Fibabanka

Faiz Oranı: %4,95
Aylık Taksit: 6.106,89 TL
Toplam Ödeme: 73.570,18 TL

16 20
50 bin TL ihtiyaç kredisinde geri ödeme cep yakıyor: Bankalar tek tek açıkladı - Resim: 17

Garanti BBVA

Faiz Oranı: %5,54
Aylık Taksit: 6.363,04 TL
Toplam Ödeme: 76.643,98 TL

17 20
50 bin TL ihtiyaç kredisinde geri ödeme cep yakıyor: Bankalar tek tek açıkladı - Resim: 18

Şekerbank

Faiz Oranı: %3,99
Aylık Taksit: 5.700,92 TL
Toplam Ödeme: 68.698,54 TL

18 20
50 bin TL ihtiyaç kredisinde geri ödeme cep yakıyor: Bankalar tek tek açıkladı - Resim: 19

Anadolubank

Faiz Oranı: %4,49
Aylık Taksit: 5.910,67 TL
Toplam Ödeme: 70.928,04 TL

19 20
50 bin TL ihtiyaç kredisinde geri ödeme cep yakıyor: Bankalar tek tek açıkladı - Resim: 20

Ziraat Bankası

Faiz Oranı: %4,99
Aylık Taksit: 6.124,10 TL
Toplam Ödeme: 73.739,20 TL

20 20
ihtiyaç kredisi