50 bin TL ihtiyaç kredisinde geri ödeme cep yakıyor: Bankalar tek tek açıkladı
50 bin TL ihtiyaç kredisi çekenler, yüksek faiz oranlarıyla karşı karşıya. Bankaların güncel ödeme planlarına göre aylık taksitler dudak uçuklatıyor.
Türkiye’de ihtiyaç kredisi faiz oranları hızla yükselirken, 50 bin TL kredi çekmek isteyen vatandaşlar için maliyet rekor seviyelere ulaştı.
İşte 50 bin TL ihtiyaç kredisinin 12 ay vadeli aylık ödeme tutarları:
ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %3,39
Aylık Taksit: 5.454,18 TL
Toplam Ödeme: 65.737,66 TL
CEPTETEB
Faiz Oranı: %3,39
Aylık Taksit: 5.454,18 TL
Toplam Ödeme: 65.737,66 TL
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %3,39
Aylık Taksit: 5.454,18 TL
Toplam Ödeme: 65.700,16 TL
ING
Faiz Oranı: %3,59
Aylık Taksit: 5.535,82 TL
Toplam Ödeme: 66.679,84 TL
QNB
Faiz Oranı: %3,59
Aylık Taksit: 5.535,82 TL
Toplam Ödeme: 66.717,34 TL
getirfinans
Faiz Oranı: %3,65
Aylık Taksit: 5.560,43 TL
Toplam Ödeme: 66.725,16 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %3,69
Aylık Taksit: 5.576,87 TL
Toplam Ödeme: 67.209,94 TL
Vakıf Katılım
Kâr Payı Oranı: %3,89
Aylık Taksit: 5.659,42 TL
Toplam Ödeme: 68.163,04 TL
N Kolay
Faiz Oranı: %3,99
Aylık Taksit: 5.700,92 TL
Toplam Ödeme: 68.698,54 TL
Türkiye Finans
Kâr Payı Oranı: %4,09
Aylık Taksit: 5.742,57 TL
Toplam Ödeme: 68.910,84 TL
Enpara.com
Faiz Oranı: %4,14
Aylık Taksit: 5.763,46 TL
Toplam Ödeme: 69.161,52 TL
Ziraat Katılım
Kâr Payı Oranı: %4,49
Aylık Taksit: 5.910,67 TL
Toplam Ödeme: 71.178,04 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %4,50
Aylık Taksit: 5.914,91 TL
Toplam Ödeme: 71.266,42 TL
Akbank
Faiz Oranı: %4,83
Aylık Taksit: 6.055,41 TL
Toplam Ödeme: 72.952,42 TL
Fibabanka
Faiz Oranı: %4,95
Aylık Taksit: 6.106,89 TL
Toplam Ödeme: 73.570,18 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %5,54
Aylık Taksit: 6.363,04 TL
Toplam Ödeme: 76.643,98 TL
Şekerbank
Faiz Oranı: %3,99
Aylık Taksit: 5.700,92 TL
Toplam Ödeme: 68.698,54 TL
Anadolubank
Faiz Oranı: %4,49
Aylık Taksit: 5.910,67 TL
Toplam Ödeme: 70.928,04 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %4,99
Aylık Taksit: 6.124,10 TL
Toplam Ödeme: 73.739,20 TL