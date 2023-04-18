Nisan listesi güncellendi: 500 bin TL altı sıfır arabalar
Araba hayali kuran binlerce kişi güncel sıfır otomobil fiyatlarını merak ediyor. Nisan listesi güncellendi! 500.000 TL altında son 3 araba! 0 otomobil alacakların gözü onlarda! İşte en uygun fiyatlı otomobiller...
Araba hayali kuran binlerce kişi güncel sıfır otomobil fiyatlarını merak ediyor. Otomobil fiyatları Nisan ayı ile birlikte güncellendi. Buna göre sıfır otomobilde 400 bin TL altında sadece 1 araç kaldı. İşte ayrıntıları...
300 BİN TL ALTI ARABA
• Citroen Ami 245 bin 900 TL
500 BİN TL ALTI ARABA
• Hyundai i10 424 bin TL
• Fiat Egea Sedan 439 bin 900 TL
• Fiat Egea Hatchback 505 bin 900 TL
• Renault Taliant 509 bin 900 TL