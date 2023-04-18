Nisan listesi güncellendi: 500 bin TL altı sıfır arabalar

Araba hayali kuran binlerce kişi güncel sıfır otomobil fiyatlarını merak ediyor. Nisan listesi güncellendi! 500.000 TL altında son 3 araba! 0 otomobil alacakların gözü onlarda! İşte en uygun fiyatlı otomobiller...

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Nisan listesi güncellendi: 500 bin TL altı sıfır arabalar - Resim: 1 1 6

Araba hayali kuran binlerce kişi güncel sıfır otomobil fiyatlarını merak ediyor. Otomobil fiyatları Nisan ayı ile birlikte güncellendi. Buna göre sıfır otomobilde 400 bin TL altında sadece 1 araç kaldı. İşte ayrıntıları...

Nisan listesi güncellendi: 500 bin TL altı sıfır arabalar - Resim: 2 2 6

300 BİN TL ALTI ARABA

• Citroen Ami 245 bin 900 TL

Nisan listesi güncellendi: 500 bin TL altı sıfır arabalar - Resim: 3 3 6

500 BİN TL ALTI ARABA

• Hyundai i10 424 bin TL

• Fiat Egea Sedan 439 bin 900 TL

Nisan listesi güncellendi: 500 bin TL altı sıfır arabalar - Resim: 4 4 6

• Fiat Egea Hatchback 505 bin 900 TL

• Renault Taliant 509 bin 900 TL