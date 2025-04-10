500 bin TL 1 ayda ne kadar faiz geliri getiriyor? Mevduat faizlerinde yeni zirve!

Nisan ayının ikinci haftasında mevduat faiz oranları yüzde 49’a kadar yükseldi. Peki, 500 bin TL’lik birikim 32 günde ne kadar kazandırıyor? Bankaların güncel faiz oranlarıyla 10 Nisan 2025 itibarıyla 1 aylık net getiri hesaplandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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500 bin TL 1 ayda ne kadar faiz geliri getiriyor? Mevduat faizlerinde yeni zirve! - Resim: 1

2025 yılı başından bu yana yükseliş trendinde olan mevduat faizleri, nisan ayının ikinci haftasında yeni bir zirve gördü. Mart ortalarında yüzde 47 civarında seyreden oranlar, 10 Nisan itibarıyla bazı bankalarda yüzde 49 seviyesine çıktı.

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500 bin TL 1 ayda ne kadar faiz geliri getiriyor? Mevduat faizlerinde yeni zirve! - Resim: 2

Mevcut faiz oranları üzerinden yapılan hesaplamaya göre, 500 bin TL’nin 32 günlük net faiz getirisi ortalama olarak şu şekilde şekilleniyor:

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500 bin TL 1 ayda ne kadar faiz geliri getiriyor? Mevduat faizlerinde yeni zirve! - Resim: 3

Akbank
Faiz Oranı

% 46

Vade Sonu Tutar

517.140 TL

Net Kazanç

17.140 TL

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500 bin TL 1 ayda ne kadar faiz geliri getiriyor? Mevduat faizlerinde yeni zirve! - Resim: 4

TEB

Faiz Oranı

% 47
Vade Sonu Tutar

517.512 TL
Net Kazanç

17.512 TL

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500 bin TL 1 ayda ne kadar faiz geliri getiriyor? Mevduat faizlerinde yeni zirve! - Resim: 5

Denizbank

Faiz Oranı

% 46,5
Vade Sonu Tutar

517.326 TL
Net Kazanç

17.326 TL

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500 bin TL 1 ayda ne kadar faiz geliri getiriyor? Mevduat faizlerinde yeni zirve! - Resim: 6

Fibabank

Faiz Oranı

% 50
Vade Sonu Tutar

518.630 TL
Net Kazanç

18.630 TL

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500 bin TL 1 ayda ne kadar faiz geliri getiriyor? Mevduat faizlerinde yeni zirve! - Resim: 7

GarantiBBVA

Faiz Oranı

% 46
Vade Sonu Tutar

517.140 TL
Net Kazanç

17.140 TL

7 14
500 bin TL 1 ayda ne kadar faiz geliri getiriyor? Mevduat faizlerinde yeni zirve! - Resim: 8

QnbFinansbank

Faiz Oranı

% 48,5
Vade Sonu Tutar

518.071 TL
Net Kazanç

18.071 TL

8 14
500 bin TL 1 ayda ne kadar faiz geliri getiriyor? Mevduat faizlerinde yeni zirve! - Resim: 9

ING

Faiz Oranı

% 47
Vade Sonu Tutar

517.512 TL
Net Kazanç

17.512 TL

9 14
500 bin TL 1 ayda ne kadar faiz geliri getiriyor? Mevduat faizlerinde yeni zirve! - Resim: 10

İŞ BANKASI

Faiz Oranı

% 39,5
Vade Sonu Tutar

514.718 TL
Net Kazanç

14.718 TL

10 14
500 bin TL 1 ayda ne kadar faiz geliri getiriyor? Mevduat faizlerinde yeni zirve! - Resim: 11

Yapıkredi

Faiz Oranı

% 38,5
Vade Sonu Tutar

514.345 TL
Net Kazanç

14.345 TL

11 14
500 bin TL 1 ayda ne kadar faiz geliri getiriyor? Mevduat faizlerinde yeni zirve! - Resim: 12

Vakıf katılım

Kar Oranı

% 35,24
Vade Sonu Tutar

513.131 TL
Net Kazanç

13.131 TL

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500 bin TL 1 ayda ne kadar faiz geliri getiriyor? Mevduat faizlerinde yeni zirve! - Resim: 13

Halkbank

Faiz Oranı

% 40
Vade Sonu Tutar

514.904 TL
Net Kazanç

14.904 TL

13 14
500 bin TL 1 ayda ne kadar faiz geliri getiriyor? Mevduat faizlerinde yeni zirve! - Resim: 14

Ziraat bankası

Faiz Oranı

% 32
Vade Sonu Tutar

511.923 TL
Net Kazanç

11.923 TL

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