500 bin TL 1 ayda ne kadar faiz geliri getiriyor? Mevduat faizlerinde yeni zirve!
Nisan ayının ikinci haftasında mevduat faiz oranları yüzde 49’a kadar yükseldi. Peki, 500 bin TL’lik birikim 32 günde ne kadar kazandırıyor? Bankaların güncel faiz oranlarıyla 10 Nisan 2025 itibarıyla 1 aylık net getiri hesaplandı.
2025 yılı başından bu yana yükseliş trendinde olan mevduat faizleri, nisan ayının ikinci haftasında yeni bir zirve gördü. Mart ortalarında yüzde 47 civarında seyreden oranlar, 10 Nisan itibarıyla bazı bankalarda yüzde 49 seviyesine çıktı.
Mevcut faiz oranları üzerinden yapılan hesaplamaya göre, 500 bin TL’nin 32 günlük net faiz getirisi ortalama olarak şu şekilde şekilleniyor:
Akbank
Faiz Oranı
% 46
Vade Sonu Tutar
517.140 TL
Net Kazanç
17.140 TL
TEB
Faiz Oranı
% 47
Vade Sonu Tutar
517.512 TL
Net Kazanç
17.512 TL
Denizbank
Faiz Oranı
% 46,5
Vade Sonu Tutar
517.326 TL
Net Kazanç
17.326 TL
Fibabank
Faiz Oranı
% 50
Vade Sonu Tutar
518.630 TL
Net Kazanç
18.630 TL
GarantiBBVA
Faiz Oranı
% 46
Vade Sonu Tutar
517.140 TL
Net Kazanç
17.140 TL
QnbFinansbank
Faiz Oranı
% 48,5
Vade Sonu Tutar
518.071 TL
Net Kazanç
18.071 TL
ING
Faiz Oranı
% 47
Vade Sonu Tutar
517.512 TL
Net Kazanç
17.512 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı
% 39,5
Vade Sonu Tutar
514.718 TL
Net Kazanç
14.718 TL
Yapıkredi
Faiz Oranı
% 38,5
Vade Sonu Tutar
514.345 TL
Net Kazanç
14.345 TL
Vakıf katılım
Kar Oranı
% 35,24
Vade Sonu Tutar
513.131 TL
Net Kazanç
13.131 TL
Halkbank
Faiz Oranı
% 40
Vade Sonu Tutar
514.904 TL
Net Kazanç
14.904 TL
Ziraat bankası
Faiz Oranı
% 32
Vade Sonu Tutar
511.923 TL
Net Kazanç
11.923 TL