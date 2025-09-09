500 bin TL 32 günde ne kadar kazandırıyor? İşte banka banka aylık getiriler

Mevduat faizleri zirvede! 500.000 TL’yi 32 gün vadeli mevduat hesabına yatıranlar için bankaların sunduğu faiz oranları ve getiriler belli oldu. 500 bin TL 32 günde ne kadar kazandırıyor? İşte banka banka aylık getiriler

Yayınlanma: Güncellenme:
Türkiye’de yüksek faiz döneminde yatırımcıların en çok tercih ettiği araçlardan biri olan vadeli mevduat hesaplarında, 500 bin TL için 32 günlük vade getirileri hesaplandı.

İşte banka banka 500 bin TL'nin aylık getirisi...

Alternatif Bank

Faiz Oranı: %49
Aylık Getiri: 15.364,04 TL
Vade Sonu Tutar: 515.364,04 TL

ON Dijital Bankacılık

Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 15.182,45 TL
Vade Sonu Tutar: 515.182,45 TL

CepteTEB

Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 15.552,12 TL
Vade Sonu Tutar: 515.552,12 TL

HSBC

Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 15.228,48 TL
Vade Sonu Tutar: 515.228,48 TL

Getir Finans

Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 14.233,69 TL
Vade Sonu Tutar: 514.233,69 TL

Odea Bank

Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 14.408,12 TL
Vade Sonu Tutar: 514.408,12 TL

DenizBank

Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 16.273,97 TL
Vade Sonu Tutar: 516.273,97 TL

Akbank

Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 16.533,17 TL
Vade Sonu Tutar: 516.533,17 TL

Yapı Kredi

Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 16.533,17 TL
Vade Sonu Tutar: 516.533,17 TL

QNB Finansbank

Faiz Oranı: %44,5
Aylık Getiri: 14.161,97 TL
Vade Sonu Tutar: 514.161,97 TL

Garanti BBVA

Faiz Oranı: %43,5
Aylık Getiri: 15.731,51 TL
Vade Sonu Tutar: 515.731,51 TL

Ziraat Bankası

Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 15.550,68 TL
Vade Sonu Tutar: 515.550,68 TL

Enpara

Faiz Oranı: %42,5
Aylık Getiri: 15.369,86 TL
Vade Sonu Tutar: 515.369,86 TL

Hayat Finans

Faiz Oranı: %42,38
Aylık Getiri: 15.326,47 TL
Vade Sonu Tutar: 515.326,47 TL

İş Bankası

Faiz Oranı: %36
Aylık Getiri: 13.019,18 TL
Vade Sonu Tutar: 513.019,18 TL

Anadolubank

Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 17.358,90 TL
Vade Sonu Tutar: 517.358,90 TL

Şekerbank

Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 14.465,75 TL
Vade Sonu Tutar: 514.465,75 TL

Halkbank

Faiz Oranı: %37
Aylık Getiri: 13.380,82 TL
Vade Sonu Tutar: 513.380,82 TL

