Mevduat faizleri zirvede! 500.000 TL’yi 32 gün vadeli mevduat hesabına yatıranlar için bankaların sunduğu faiz oranları ve getiriler belli oldu. 500 bin TL 32 günde ne kadar kazandırıyor? İşte banka banka aylık getiriler
Türkiye’de yüksek faiz döneminde yatırımcıların en çok tercih ettiği araçlardan biri olan vadeli mevduat hesaplarında, 500 bin TL için 32 günlük vade getirileri hesaplandı.
İşte banka banka 500 bin TL'nin aylık getirisi...
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %49
Aylık Getiri: 15.364,04 TL
Vade Sonu Tutar: 515.364,04 TL
ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 15.182,45 TL
Vade Sonu Tutar: 515.182,45 TL
CepteTEB
Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 15.552,12 TL
Vade Sonu Tutar: 515.552,12 TL
HSBC
Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 15.228,48 TL
Vade Sonu Tutar: 515.228,48 TL
Getir Finans
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 14.233,69 TL
Vade Sonu Tutar: 514.233,69 TL
Odea Bank
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 14.408,12 TL
Vade Sonu Tutar: 514.408,12 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 16.273,97 TL
Vade Sonu Tutar: 516.273,97 TL
Akbank
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 16.533,17 TL
Vade Sonu Tutar: 516.533,17 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 16.533,17 TL
Vade Sonu Tutar: 516.533,17 TL
QNB Finansbank
Faiz Oranı: %44,5
Aylık Getiri: 14.161,97 TL
Vade Sonu Tutar: 514.161,97 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %43,5
Aylık Getiri: 15.731,51 TL
Vade Sonu Tutar: 515.731,51 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 15.550,68 TL
Vade Sonu Tutar: 515.550,68 TL
Enpara
Faiz Oranı: %42,5
Aylık Getiri: 15.369,86 TL
Vade Sonu Tutar: 515.369,86 TL
Hayat Finans
Faiz Oranı: %42,38
Aylık Getiri: 15.326,47 TL
Vade Sonu Tutar: 515.326,47 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %36
Aylık Getiri: 13.019,18 TL
Vade Sonu Tutar: 513.019,18 TL
Anadolubank
Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 17.358,90 TL
Vade Sonu Tutar: 517.358,90 TL
Şekerbank
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 14.465,75 TL
Vade Sonu Tutar: 514.465,75 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %37
Aylık Getiri: 13.380,82 TL
Vade Sonu Tutar: 513.380,82 TL