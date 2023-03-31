500 bin TL altına alınabilecek en iyi arabalar
Otomobil piyasasında fiyatlar, her geçen gün değişiklik gösteriyor. Paylaşılan son fiyat listelerine göre, 500 bin TL'ye alınabilecek sıfır arabaların sayısı oldukça azaldı. Peki 500 bin TL'ye alınabilecek sıfır arabalar hangileri? Gelin hep birlikte bakalım.
Markların paylaştığı son fiyat listesine göre, çoğu otomobilin fiyatı 500 bin TL'nin üzerine çıktı. Artan fiyatlarla birlikte liste fiyatı 500 bin TL altında olan sıfır bir arabaya ulaşmak oldukça zor halde geldi.
Aşağıda yer alan modellerin fiyatları markanın kampanya tercihlerine göre değişiklik gösterebilir. İşte 500 bin TL'ye hala alınabilecek sıfır arabalar.
FİAT EGEA SEDAN
Easy 1.4 Fire 95 HP
Yeni FIAT Logosu ve Yeni Parlak Siyah Ön ızgara
• Yeni ön tamponlar
• Krom detaylı yeni direksiyon
• Yeni TFT gösterge paneli
• Opsiyonel 7’’ Tablet Ekran
• Fiyat: 391.900 TL
• Urban 1.4 Fire 95 HP
Yeni FIAT Logosu ve Yeni ön tampon krom detaylar
• Yeni İmza LED Gündüz Farları
• Full LED Ön Farlar
• Carplay / Android Auto destekli 7’’ Tablet Ekran
• Opsiyonel 10’’ Tablet Ekran
Fiyat: 450.900 TL
FİAT EGEA HATCHBACK
Street 1.4 Fire 95 HP
Yeni FIAT Logosu ve Yeni Parlak Siyah Ön ızgara
• Yeni ön tamponlar
• LED Gündüz Farı
• Krom detaylı yeni direksiyon
• Yeni TFT gösterge paneli
• Fiyat: 440.900 TL
FİAT EGEA CROSS
Street 1.4 Fire 95 HP
• Yeni FIAT logosu ve yeni parlak siyah ön ızgara
• Yeni kül grisi Cross ön tampon ve gövde kaplamaları
• Ön sis farı
• Yeni TFT gösterge paneli
• 16’’ stil jantlar
Fiyat: 453.900 TL