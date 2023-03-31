500 bin TL altına alınabilecek en iyi arabalar

Markların paylaştığı son fiyat listesine göre, çoğu otomobilin fiyatı 500 bin TL'nin üzerine çıktı. Artan fiyatlarla birlikte liste fiyatı 500 bin TL altında olan sıfır bir arabaya ulaşmak oldukça zor halde geldi.

Aşağıda yer alan modellerin fiyatları markanın kampanya tercihlerine göre değişiklik gösterebilir. İşte 500 bin TL'ye hala alınabilecek sıfır arabalar.