500 bin TL bankaya yatıranlar dikkat! 1 ayda kazandırdığı tutar belli oldu

Mevduat faiz oranlarındaki değişim yatırımcıların odağında. Bankaların 18 Ekim 2025 itibarıyla 1 aylık mevduat getirileri belli oldu. İşte 500 bin TL’ye bankadan alınabilecek net kazanç tutarları…

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:
500 bin TL bankaya yatıranlar dikkat! 1 ayda kazandırdığı tutar belli oldu - Resim: 1

GARANTİ BBVA

Faiz oranı: %43
Net kazanç: 15.551 TL
Vade sonu tutar: 515.551 TL

1 11
500 bin TL bankaya yatıranlar dikkat! 1 ayda kazandırdığı tutar belli oldu - Resim: 2

AKBANK

Faiz oranı: %44
Net kazanç: 15.912 TL
Vade sonu tutar: 515.912 TL

2 11
500 bin TL bankaya yatıranlar dikkat! 1 ayda kazandırdığı tutar belli oldu - Resim: 3

ODEA

Faiz oranı: %45
Net kazanç: 16.274 TL
Vade sonu tutar: 516.274 TL

3 11
500 bin TL bankaya yatıranlar dikkat! 1 ayda kazandırdığı tutar belli oldu - Resim: 4

QNB

Faiz oranı: %46,75
Net kazanç: 16.907 TL
Vade sonu tutar: 516.907 TL

4 11
500 bin TL bankaya yatıranlar dikkat! 1 ayda kazandırdığı tutar belli oldu - Resim: 5

ING

Faiz oranı: %47
Net kazanç: 16.997 TL
Vade sonu tutar: 516.997 TL

5 11
500 bin TL bankaya yatıranlar dikkat! 1 ayda kazandırdığı tutar belli oldu - Resim: 6

FİBABANKA

Faiz oranı: %47
Net kazanç: 16.997 TL
Vade sonu tutar: 516.997 TL

6 11
500 bin TL bankaya yatıranlar dikkat! 1 ayda kazandırdığı tutar belli oldu - Resim: 7

ENPARA

Faiz oranı: %40
Net kazanç: 14.466 TL
Vade sonu tutar: 514.466 TL

7 11
500 bin TL bankaya yatıranlar dikkat! 1 ayda kazandırdığı tutar belli oldu - Resim: 8

VAKIF KATILIM

Kâr payı: %32,71
Net kazanç: 11.829 TL
Vade sonu tutar: 511.829 TL

8 11
500 bin TL bankaya yatıranlar dikkat! 1 ayda kazandırdığı tutar belli oldu - Resim: 9

DENİZBANK

Faiz oranı: %46
Net kazanç: 16.636 TL
Vade sonu tutar: 516.636 TL

9 11
500 bin TL bankaya yatıranlar dikkat! 1 ayda kazandırdığı tutar belli oldu - Resim: 10

TEB

Faiz oranı: %46
Net kazanç: 16.636 TL
Vade sonu tutar: 516.636 TL

10 11
500 bin TL bankaya yatıranlar dikkat! 1 ayda kazandırdığı tutar belli oldu - Resim: 11

İŞ BANKASI

Faiz oranı: %35
Net kazanç: 12.658 TL
Vade sonu tutar: 512.658 TL

11 11
500 bin banka