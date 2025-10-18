500 bin TL bankaya yatıranlar dikkat! 1 ayda kazandırdığı tutar belli oldu
Mevduat faiz oranlarındaki değişim yatırımcıların odağında. Bankaların 18 Ekim 2025 itibarıyla 1 aylık mevduat getirileri belli oldu. İşte 500 bin TL’ye bankadan alınabilecek net kazanç tutarları…
GARANTİ BBVA
Faiz oranı: %43
Net kazanç: 15.551 TL
Vade sonu tutar: 515.551 TL
AKBANK
Faiz oranı: %44
Net kazanç: 15.912 TL
Vade sonu tutar: 515.912 TL
ODEA
Faiz oranı: %45
Net kazanç: 16.274 TL
Vade sonu tutar: 516.274 TL
QNB
Faiz oranı: %46,75
Net kazanç: 16.907 TL
Vade sonu tutar: 516.907 TL
ING
Faiz oranı: %47
Net kazanç: 16.997 TL
Vade sonu tutar: 516.997 TL
FİBABANKA
Faiz oranı: %47
Net kazanç: 16.997 TL
Vade sonu tutar: 516.997 TL
ENPARA
Faiz oranı: %40
Net kazanç: 14.466 TL
Vade sonu tutar: 514.466 TL
VAKIF KATILIM
Kâr payı: %32,71
Net kazanç: 11.829 TL
Vade sonu tutar: 511.829 TL
DENİZBANK
Faiz oranı: %46
Net kazanç: 16.636 TL
Vade sonu tutar: 516.636 TL
TEB
Faiz oranı: %46
Net kazanç: 16.636 TL
Vade sonu tutar: 516.636 TL
İŞ BANKASI
Faiz oranı: %35
Net kazanç: 12.658 TL
Vade sonu tutar: 512.658 TL