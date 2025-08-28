500 bin TL’nizi 32 günde katlıyor: En çok kazandıran bankalar belli oldu!
500 bin TL’yi 32 gün vadeli mevduata yatıranlar, bankaların sunduğu yüksek faiz oranlarıyla 16 bin TL’ye kadar kazanç elde edebiliyor. İşte bankaların güncel faiz oranları ve net getirileri…
Vatandaşlar, 500.000 TL’lik birikimlerini 32 gün vadeli mevduat hesaplarında değerlendirmek için en avantajlı faiz oranlarını araştırıyor. Bankaların sunduğu hoş geldin faizleri ve vadeli hesap seçenekleri yatırımcının kazancını ciddi şekilde etkiliyor.
İşte 500.000 TL’nin 32 gün sonunda hangi bankada ne kadar kazandıracağına dair ayrıntılar…
Alternatif Bank – VOV Hesap (Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %49
Aylık Getiri: 15.364,04 TL
Vade Sonu Tutar: 515.364,04 TL
ON Dijital Bankacılık – ON Plus (Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 15.182,45 TL
Vade Sonu Tutar: 515.182,45 TL
Odea – Oksijen Hesap (Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 14.726,54 TL
Vade Sonu Tutar: 514.726,54 TL
getirfinans – Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 14.397,39 TL
Vade Sonu Tutar: 514.397,39 TL
CEPTETEB – Marifetli Hesap (Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 15.215,87 TL
Vade Sonu Tutar: 515.215,87 TL
HSBC – Modern Hesap (Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 14.899,21 TL
Vade Sonu Tutar: 514.899,21 TL
DenizBank – E-Mevduat (Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 16.273,97 TL
Vade Sonu Tutar: 516.273,97 TL
QNB – E-Vadeli Mevduat Hesabı (Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 14.321,1 TL
Vade Sonu Tutar: 514.321,1 TL
Akbank – Serbest Plus Hesap (Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 16.533,17 TL
Vade Sonu Tutar: 516.533,17 TL
Yapı Kredi – Sınırsız Hesap TL (Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 16.533,17 TL
Vade Sonu Tutar: 516.533,17 TL
Garanti BBVA – E-Vadeli Hesap (Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 15.912,33 TL
Vade Sonu Tutar: 515.912,33 TL
Ziraat Bankası – Vadeli TL Mevduat Hesabı (Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 15.912,33 TL
Vade Sonu Tutar: 515.912,33 TL
Hayat Finans – Avantajlı Hesap (Standart Vadeli Hesap)
Kâr Payı Oranı: %43,24
Aylık Getiri: 15.637,48 TL
Vade Sonu Tutar: 515.637,48 TL
Enpara.com – Vadeli Hesap (Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %42,5
Aylık Getiri: 15.369,86 TL
Vade Sonu Tutar: 515.369,86 TL
İş Bankası – Vadeli TL Hesabı (Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %36
Aylık Getiri: 13.019,18 TL
Vade Sonu Tutar: 513.019,18 TL