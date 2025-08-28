500 bin TL’nizi 32 günde katlıyor: En çok kazandıran bankalar belli oldu!

500 bin TL’yi 32 gün vadeli mevduata yatıranlar, bankaların sunduğu yüksek faiz oranlarıyla 16 bin TL’ye kadar kazanç elde edebiliyor. İşte bankaların güncel faiz oranları ve net getirileri…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
500 bin TL’nizi 32 günde katlıyor: En çok kazandıran bankalar belli oldu! - Resim: 1

Vatandaşlar, 500.000 TL’lik birikimlerini 32 gün vadeli mevduat hesaplarında değerlendirmek için en avantajlı faiz oranlarını araştırıyor. Bankaların sunduğu hoş geldin faizleri ve vadeli hesap seçenekleri yatırımcının kazancını ciddi şekilde etkiliyor.

İşte 500.000 TL’nin 32 gün sonunda hangi bankada ne kadar kazandıracağına dair ayrıntılar…

1 16
500 bin TL’nizi 32 günde katlıyor: En çok kazandıran bankalar belli oldu! - Resim: 2

Alternatif Bank – VOV Hesap (Günlük Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %49
Aylık Getiri: 15.364,04 TL
Vade Sonu Tutar: 515.364,04 TL

2 16
500 bin TL’nizi 32 günde katlıyor: En çok kazandıran bankalar belli oldu! - Resim: 3

ON Dijital Bankacılık – ON Plus (Günlük Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 15.182,45 TL
Vade Sonu Tutar: 515.182,45 TL

3 16
500 bin TL’nizi 32 günde katlıyor: En çok kazandıran bankalar belli oldu! - Resim: 4

Odea – Oksijen Hesap (Günlük Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 14.726,54 TL
Vade Sonu Tutar: 514.726,54 TL

4 16
500 bin TL’nizi 32 günde katlıyor: En çok kazandıran bankalar belli oldu! - Resim: 5

getirfinans – Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 14.397,39 TL
Vade Sonu Tutar: 514.397,39 TL

5 16
500 bin TL’nizi 32 günde katlıyor: En çok kazandıran bankalar belli oldu! - Resim: 6

CEPTETEB – Marifetli Hesap (Günlük Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 15.215,87 TL
Vade Sonu Tutar: 515.215,87 TL

6 16
500 bin TL’nizi 32 günde katlıyor: En çok kazandıran bankalar belli oldu! - Resim: 7

HSBC – Modern Hesap (Günlük Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 14.899,21 TL
Vade Sonu Tutar: 514.899,21 TL

7 16
500 bin TL’nizi 32 günde katlıyor: En çok kazandıran bankalar belli oldu! - Resim: 8

DenizBank – E-Mevduat (Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 16.273,97 TL
Vade Sonu Tutar: 516.273,97 TL

8 16
500 bin TL’nizi 32 günde katlıyor: En çok kazandıran bankalar belli oldu! - Resim: 9

QNB – E-Vadeli Mevduat Hesabı (Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 14.321,1 TL
Vade Sonu Tutar: 514.321,1 TL

9 16
500 bin TL’nizi 32 günde katlıyor: En çok kazandıran bankalar belli oldu! - Resim: 10

Akbank – Serbest Plus Hesap (Günlük Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 16.533,17 TL
Vade Sonu Tutar: 516.533,17 TL

10 16
500 bin TL’nizi 32 günde katlıyor: En çok kazandıran bankalar belli oldu! - Resim: 11

Yapı Kredi – Sınırsız Hesap TL (Günlük Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 16.533,17 TL
Vade Sonu Tutar: 516.533,17 TL

11 16
500 bin TL’nizi 32 günde katlıyor: En çok kazandıran bankalar belli oldu! - Resim: 12

Garanti BBVA – E-Vadeli Hesap (Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 15.912,33 TL
Vade Sonu Tutar: 515.912,33 TL

12 16
500 bin TL’nizi 32 günde katlıyor: En çok kazandıran bankalar belli oldu! - Resim: 13

Ziraat Bankası – Vadeli TL Mevduat Hesabı (Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 15.912,33 TL
Vade Sonu Tutar: 515.912,33 TL

13 16
500 bin TL’nizi 32 günde katlıyor: En çok kazandıran bankalar belli oldu! - Resim: 14

Hayat Finans – Avantajlı Hesap (Standart Vadeli Hesap)

Kâr Payı Oranı: %43,24
Aylık Getiri: 15.637,48 TL
Vade Sonu Tutar: 515.637,48 TL

14 16
500 bin TL’nizi 32 günde katlıyor: En çok kazandıran bankalar belli oldu! - Resim: 15

Enpara.com – Vadeli Hesap (Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %42,5
Aylık Getiri: 15.369,86 TL
Vade Sonu Tutar: 515.369,86 TL

15 16
500 bin TL’nizi 32 günde katlıyor: En çok kazandıran bankalar belli oldu! - Resim: 16

İş Bankası – Vadeli TL Hesabı (Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %36
Aylık Getiri: 13.019,18 TL
Vade Sonu Tutar: 513.019,18 TL

16 16
mevduat faiz