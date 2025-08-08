500 bin TL’si olanlar dikkat! Aylık mevduat getirisi belli oldu

Bankaların sunduğu mevduat faiz oranları yatırımcıların yakın takibinde. 500 bin TL’lik birikimi vadeli mevduata yatırmak isteyenler için, güncel faiz oranlarına göre aylık net getiri hesaplaması belli oldu.

500 bin TL’si olan bir yatırımcı, 32 günlük vadeli mevduat hesabında hangi faiz oranıyla ne kadar kazanç sağlayabilir?

İşte banka banka örnek getiri hesaplaması.

Alternatif Bank

Faiz Oranı: %49
Aylık Getiri: 15.364,04 TL
Vade Sonu Tutarı: 515.364,04 TL

ON Dijital Bankacılık

Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 14.860,92 TL
Vade Sonu Tutarı: 514.860,92 TL

 Getir Finans

Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 14.715,56 TL
Vade Sonu Tutarı: 514.715,56 TL

CEPTETEB

Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 15.552,12 TL
Vade Sonu Tutarı: 515.552,12 TL

Odea Bank

Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 14.726,54 TL
Vade Sonu Tutarı: 514.726,54 TL

HSBC

Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 14.899,21 TL
Vade Sonu Tutarı: 514.899,21 TL

Akbank (Serbest Plus Hesap)

Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 16.906,52 TL
Vade Sonu Tutarı: 516.906,52 TL

Yapı Kredi

Faiz Oranı: %45,5
Aylık Getiri: 16.719,81 TL
Vade Sonu Tutarı: 516.719,81 TL

Hayat Finans

Kar Payı Oranı: %45,11
Aylık Getiri: 16.313,75 TL
Vade Sonu Tutarı: 516.313,75 TL

DenizBank

Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 16.273,97 TL
Vade Sonu Tutarı: 516.273,97 TL

Akbank (Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %44,5
Aylık Getiri: 16.093,15 TL
Vade Sonu Tutarı: 516.093,15 TL

Garanti BBVA

Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 15.912,33 TL
Vade Sonu Tutarı: 515.912,33 TL

QNB Finansbank

Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 14.002,85 TL
Vade Sonu Tutarı: 514.002,85 TL

Ziraat Bankası

Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 15.912,33 TL
Vade Sonu Tutarı: 515.912,33 TL

Enpara.com

Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 14.827,40 TL
Vade Sonu Tutarı: 514.827,40 TL

Türkiye İş Bankası

Faiz Oranı: %38
Aylık Getiri: 13.742,47 TL
Vade Sonu Tutarı: 513.742,47 TL

