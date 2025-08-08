500 bin TL’si olanlar dikkat! Aylık mevduat getirisi belli oldu
Bankaların sunduğu mevduat faiz oranları yatırımcıların yakın takibinde. 500 bin TL’lik birikimi vadeli mevduata yatırmak isteyenler için, güncel faiz oranlarına göre aylık net getiri hesaplaması belli oldu.
500 bin TL’si olan bir yatırımcı, 32 günlük vadeli mevduat hesabında hangi faiz oranıyla ne kadar kazanç sağlayabilir?
İşte banka banka örnek getiri hesaplaması.
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %49
Aylık Getiri: 15.364,04 TL
Vade Sonu Tutarı: 515.364,04 TL
ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 14.860,92 TL
Vade Sonu Tutarı: 514.860,92 TL
Getir Finans
Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 14.715,56 TL
Vade Sonu Tutarı: 514.715,56 TL
CEPTETEB
Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 15.552,12 TL
Vade Sonu Tutarı: 515.552,12 TL
Odea Bank
Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 14.726,54 TL
Vade Sonu Tutarı: 514.726,54 TL
HSBC
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 14.899,21 TL
Vade Sonu Tutarı: 514.899,21 TL
Akbank (Serbest Plus Hesap)
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 16.906,52 TL
Vade Sonu Tutarı: 516.906,52 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %45,5
Aylık Getiri: 16.719,81 TL
Vade Sonu Tutarı: 516.719,81 TL
Hayat Finans
Kar Payı Oranı: %45,11
Aylık Getiri: 16.313,75 TL
Vade Sonu Tutarı: 516.313,75 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 16.273,97 TL
Vade Sonu Tutarı: 516.273,97 TL
Akbank (Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %44,5
Aylık Getiri: 16.093,15 TL
Vade Sonu Tutarı: 516.093,15 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 15.912,33 TL
Vade Sonu Tutarı: 515.912,33 TL
QNB Finansbank
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 14.002,85 TL
Vade Sonu Tutarı: 514.002,85 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 15.912,33 TL
Vade Sonu Tutarı: 515.912,33 TL
Enpara.com
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 14.827,40 TL
Vade Sonu Tutarı: 514.827,40 TL
Türkiye İş Bankası
Faiz Oranı: %38
Aylık Getiri: 13.742,47 TL
Vade Sonu Tutarı: 513.742,47 TL