500 bin TL'si olanlar dikkat! Sadece 32 günde kazandırdığı rakam dudak uçuklattı
Merkez Bankası’nın faiz kararını sabit tutmasının ardından, 500 bin TL’sini bankaya yatıran vatandaşın 1 aylık kazancı netleşti. Bankaların sunduğu güncel faiz oranları, yatırımcının cebini yeniden doldurmaya başladı. Yüzde 53'e ulaşan faizlerle birikim yapanlar kazançta rekor kırıyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini yüzde 46 seviyesinde sabit tuttu. Bu kararın ardından yatırımcılar, mevduat faiz oranlarında düşüş bekleyenleri bir süre daha beklemeye aldı. Faizlerin sabit tutulması, bankaların vadeli mevduat ürünlerinde yüksek oranları sürdürmesine olanak sağladı.
25 Haziran 2025 tarihi itibarıyla bankaların sunduğu 32 günlük vadeli mevduat faizleri incelendiğinde, ortalama faiz oranlarının %50-53 bandında seyrettiği görülüyor. Bazı özel bankalar, kampanyalarla bu oranları daha da yukarılara taşırken, kamu bankalarında sınırlı da olsa düşüşler gözlemleniyor.
İşte, banka banka 500 bin TL'nin getirisi:
FİBA BANKA
Faiz Oranı % 52
Vade Sonu Tutar 519.375 TL
Net Kazanç 19.375 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı % 50
Vade Sonu Tutar 518.630 TL
Net Kazanç 18.630 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 518.258 TL
Net Kazanç 18.258 TL
AKBANK
Faiz Oranı % 48
Vade Sonu Tutar 517.885 TL
Net Kazanç 17.885 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 517.512 TL
Net Kazanç 17.512 TL
ODEA
Faiz Oranı % 52
Vade Sonu Tutar 519.375 TL
Net Kazanç 19.375 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı % 53
Vade Sonu Tutar 519.748 TL
Net Kazanç 19.748 TL
YAPI KREDİ
Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 518.258 TL
Net Kazanç 18.258 TL
ING
Faiz Oranı % 51
Vade Sonu Tutar 519.003 TL
Net Kazanç 19.003 TL
N KOLAY
Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 517.512 TL
Net Kazanç 17.512 TL
TÜRKİYE FİNANS
Kar Oranı % 53
Vade Sonu Tutar 519.748 TL
Net Kazanç 19.748 TL
ON PLUS
Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 517.512 TL
Net Kazanç 17.512 TL
GETİRFİNANS
Faiz Oranı % 44
Vade Sonu Tutar 516.395 TL
Net Kazanç 16.395 TL
ENPARA
Faiz Oranı % 42,5
Vade Sonu Tutar 515.836 TL
Net Kazanç 15.836 TL
TEB
Faiz Oranı % 50
Vade Sonu Tutar 518.630 TL
Net Kazanç 18.630 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı % 39,5
Vade Sonu Tutar 514.718 TL
Net Kazanç 14.718 TL
VAKIF KATILIM
Kar Oranı % 34,29
Vade Sonu Tutar 512.777 TL
Net Kazanç 12.777 TL
HAYAT FİNANS
Kar Oranı % 46,02
Vade Sonu Tutar 517.147 TL
Net Kazanç 17.147 TL
HSBC
Faiz Oranı % 50
Vade Sonu Tutar 518.630 TL
Net Kazanç 18.630 TL
ŞEKERBANK
Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 518.258 TL
Net Kazanç 18.258 TL
HALKBANK
Faiz Oranı % 42
Vade Sonu Tutar 515.649 TL
Net Kazanç 15.649 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı % 35
Vade Sonu Tutar 513.041 TL
Net Kazanç 13.041 TL
ALBARAKA
Kar Oranı % 33,31
Vade Sonu Tutar 512.411 TL
Net Kazanç 12.411 TL