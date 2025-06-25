500 bin TL'si olanlar dikkat! Sadece 32 günde kazandırdığı rakam dudak uçuklattı

25 Haziran 2025 tarihi itibarıyla bankaların sunduğu 32 günlük vadeli mevduat faizleri incelendiğinde, ortalama faiz oranlarının %50-53 bandında seyrettiği görülüyor. Bazı özel bankalar, kampanyalarla bu oranları daha da yukarılara taşırken, kamu bankalarında sınırlı da olsa düşüşler gözlemleniyor.