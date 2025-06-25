500 bin TL'si olanlar dikkat! Sadece 32 günde kazandırdığı rakam dudak uçuklattı

Merkez Bankası’nın faiz kararını sabit tutmasının ardından, 500 bin TL’sini bankaya yatıran vatandaşın 1 aylık kazancı netleşti. Bankaların sunduğu güncel faiz oranları, yatırımcının cebini yeniden doldurmaya başladı. Yüzde 53'e ulaşan faizlerle birikim yapanlar kazançta rekor kırıyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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500 bin TL'si olanlar dikkat! Sadece 32 günde kazandırdığı rakam dudak uçuklattı - Resim: 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini yüzde 46 seviyesinde sabit tuttu. Bu kararın ardından yatırımcılar, mevduat faiz oranlarında düşüş bekleyenleri bir süre daha beklemeye aldı. Faizlerin sabit tutulması, bankaların vadeli mevduat ürünlerinde yüksek oranları sürdürmesine olanak sağladı.

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500 bin TL'si olanlar dikkat! Sadece 32 günde kazandırdığı rakam dudak uçuklattı - Resim: 2

25 Haziran 2025 tarihi itibarıyla bankaların sunduğu 32 günlük vadeli mevduat faizleri incelendiğinde, ortalama faiz oranlarının %50-53 bandında seyrettiği görülüyor. Bazı özel bankalar, kampanyalarla bu oranları daha da yukarılara taşırken, kamu bankalarında sınırlı da olsa düşüşler gözlemleniyor.

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500 bin TL'si olanlar dikkat! Sadece 32 günde kazandırdığı rakam dudak uçuklattı - Resim: 3

İşte, banka banka 500 bin TL'nin getirisi:

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500 bin TL'si olanlar dikkat! Sadece 32 günde kazandırdığı rakam dudak uçuklattı - Resim: 4

FİBA BANKA

Faiz Oranı % 52
Vade Sonu Tutar 519.375 TL
Net Kazanç 19.375 TL

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500 bin TL'si olanlar dikkat! Sadece 32 günde kazandırdığı rakam dudak uçuklattı - Resim: 5

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı % 50
Vade Sonu Tutar 518.630 TL
Net Kazanç 18.630 TL

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500 bin TL'si olanlar dikkat! Sadece 32 günde kazandırdığı rakam dudak uçuklattı - Resim: 6

DENİZBANK

Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 518.258 TL
Net Kazanç 18.258 TL

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500 bin TL'si olanlar dikkat! Sadece 32 günde kazandırdığı rakam dudak uçuklattı - Resim: 7

AKBANK

Faiz Oranı % 48
Vade Sonu Tutar 517.885 TL
Net Kazanç 17.885 TL

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500 bin TL'si olanlar dikkat! Sadece 32 günde kazandırdığı rakam dudak uçuklattı - Resim: 8

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 517.512 TL
Net Kazanç 17.512 TL

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500 bin TL'si olanlar dikkat! Sadece 32 günde kazandırdığı rakam dudak uçuklattı - Resim: 9

ODEA

Faiz Oranı % 52
Vade Sonu Tutar 519.375 TL
Net Kazanç 19.375 TL

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500 bin TL'si olanlar dikkat! Sadece 32 günde kazandırdığı rakam dudak uçuklattı - Resim: 10

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı % 53
Vade Sonu Tutar 519.748 TL
Net Kazanç 19.748 TL

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500 bin TL'si olanlar dikkat! Sadece 32 günde kazandırdığı rakam dudak uçuklattı - Resim: 11

YAPI KREDİ

Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 518.258 TL
Net Kazanç 18.258 TL

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500 bin TL'si olanlar dikkat! Sadece 32 günde kazandırdığı rakam dudak uçuklattı - Resim: 12

ING

Faiz Oranı % 51
Vade Sonu Tutar 519.003 TL
Net Kazanç 19.003 TL

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500 bin TL'si olanlar dikkat! Sadece 32 günde kazandırdığı rakam dudak uçuklattı - Resim: 13

N KOLAY

Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 517.512 TL
Net Kazanç 17.512 TL

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500 bin TL'si olanlar dikkat! Sadece 32 günde kazandırdığı rakam dudak uçuklattı - Resim: 14

TÜRKİYE FİNANS

Kar Oranı % 53
Vade Sonu Tutar 519.748 TL
Net Kazanç 19.748 TL

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500 bin TL'si olanlar dikkat! Sadece 32 günde kazandırdığı rakam dudak uçuklattı - Resim: 15

ON PLUS

Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 517.512 TL
Net Kazanç 17.512 TL

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500 bin TL'si olanlar dikkat! Sadece 32 günde kazandırdığı rakam dudak uçuklattı - Resim: 16

GETİRFİNANS

Faiz Oranı % 44
Vade Sonu Tutar 516.395 TL
Net Kazanç 16.395 TL

16 26
500 bin TL'si olanlar dikkat! Sadece 32 günde kazandırdığı rakam dudak uçuklattı - Resim: 17

ENPARA

Faiz Oranı % 42,5
Vade Sonu Tutar 515.836 TL
Net Kazanç 15.836 TL

17 26
500 bin TL'si olanlar dikkat! Sadece 32 günde kazandırdığı rakam dudak uçuklattı - Resim: 18

TEB

Faiz Oranı % 50
Vade Sonu Tutar 518.630 TL
Net Kazanç 18.630 TL

18 26
500 bin TL'si olanlar dikkat! Sadece 32 günde kazandırdığı rakam dudak uçuklattı - Resim: 19

İŞ BANKASI

Faiz Oranı % 39,5
Vade Sonu Tutar 514.718 TL
Net Kazanç 14.718 TL

19 26
500 bin TL'si olanlar dikkat! Sadece 32 günde kazandırdığı rakam dudak uçuklattı - Resim: 20

VAKIF KATILIM

Kar Oranı % 34,29
Vade Sonu Tutar 512.777 TL
Net Kazanç 12.777 TL

20 26
500 bin TL'si olanlar dikkat! Sadece 32 günde kazandırdığı rakam dudak uçuklattı - Resim: 21

HAYAT FİNANS

Kar Oranı % 46,02
Vade Sonu Tutar 517.147 TL
Net Kazanç 17.147 TL

21 26
500 bin TL'si olanlar dikkat! Sadece 32 günde kazandırdığı rakam dudak uçuklattı - Resim: 22

HSBC

Faiz Oranı % 50
Vade Sonu Tutar 518.630 TL
Net Kazanç 18.630 TL

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500 bin TL'si olanlar dikkat! Sadece 32 günde kazandırdığı rakam dudak uçuklattı - Resim: 23

ŞEKERBANK

Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 518.258 TL
Net Kazanç 18.258 TL

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500 bin TL'si olanlar dikkat! Sadece 32 günde kazandırdığı rakam dudak uçuklattı - Resim: 24

HALKBANK

Faiz Oranı % 42
Vade Sonu Tutar 515.649 TL
Net Kazanç 15.649 TL

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500 bin TL'si olanlar dikkat! Sadece 32 günde kazandırdığı rakam dudak uçuklattı - Resim: 25

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı % 35
Vade Sonu Tutar 513.041 TL
Net Kazanç 13.041 TL

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500 bin TL'si olanlar dikkat! Sadece 32 günde kazandırdığı rakam dudak uçuklattı - Resim: 26

ALBARAKA

Kar Oranı % 33,31
Vade Sonu Tutar 512.411 TL
Net Kazanç 12.411 TL

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mevduat faiz