500 bin TL'yi bankaya koyan ne kadar kazanacak? İşte güncel faiz getirisi!
Mevduat faizlerinde son durum netleşti! 31 Mart itibarıyla bankaların güncel faiz oranları açıklandı. Ekonomi yönetiminin aldığı önlemler sonrası faizlerde yükseliş gözlemlenirken, 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi merak konusu oldu. İşte banka banka güncel faiz oranları ve detaylar...
Son dönemde piyasada yaşanan hareketlilik, bankaların mevduat faiz oranlarına da yansıdı. Merkez Bankası’nın önceki dönemdeki faiz indirimleri sonrası gerileyen mevduat faizleri, ekonomi yönetiminin aldığı yeni kararlarla yeniden yükselişe geçti.
Özellikle döviz kurundaki dalgalanmalar ve enflasyon beklentileri, yatırımcıların mevduat faizlerini daha yakından takip etmesine neden oldu. Bankalar, rekabeti artırmak için cazip oranlar sunarken, 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi banka banka açıklandı.
500 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi şöyle:
Akbank
Faiz Oranı: % 46
Vade Sonu Tutar: 517.140 TL
Net Kazanç: 17.140 TL
TEB
Faiz Oranı: % 46
Vade Sonu Tutar: 517.140 TL
Net Kazanç: 17.140 TL
Türkiye finans
Kar Oranı: % 47
Vade Sonu Tutar: 517.512 TL
Net Kazanç: 17.512 TL
Denizbank
Faiz Oranı: % 46
Vade Sonu Tutar: 517.140 TL
Net Kazanç: 17.140 TL
GarantiBBVA
Faiz Oranı: % 45
Vade Sonu Tutar: 516.767 TL
Net Kazanç: 16.767 TL
QNB Finansbank
Faiz Oranı: % 47,5
Vade Sonu Tutar: 517.699 TL
Net Kazanç: 17.699 TL
ING
Faiz Oranı: % 47
Vade Sonu Tutar: 517.512 TL
Net Kazanç: 17.512 TL
Türkiye iş bankası
Faiz Oranı: % 39,5
Vade Sonu Tutar: 514.718 TL
Net Kazanç: 14.718 TL
Yapıkredi
Faiz Oranı: % 38,5
Vade Sonu Tutar: 514.345 TL
Net Kazanç: 14.345 TL
Vakıf katılım
Kar Oranı: % 35,24
Vade Sonu Tutar: 513.131 TL
Net Kazanç: 13.131 TL