500 bin TL'yi bankaya koyan ne kadar kazanacak? İşte güncel faiz getirisi!

Özellikle döviz kurundaki dalgalanmalar ve enflasyon beklentileri, yatırımcıların mevduat faizlerini daha yakından takip etmesine neden oldu. Bankalar, rekabeti artırmak için cazip oranlar sunarken, 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi banka banka açıklandı.