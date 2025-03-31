500 bin TL'yi bankaya koyan ne kadar kazanacak? İşte güncel faiz getirisi!

Mevduat faizlerinde son durum netleşti! 31 Mart itibarıyla bankaların güncel faiz oranları açıklandı. Ekonomi yönetiminin aldığı önlemler sonrası faizlerde yükseliş gözlemlenirken, 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi merak konusu oldu. İşte banka banka güncel faiz oranları ve detaylar...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
500 bin TL'yi bankaya koyan ne kadar kazanacak? İşte güncel faiz getirisi! - Resim: 1

Son dönemde piyasada yaşanan hareketlilik, bankaların mevduat faiz oranlarına da yansıdı. Merkez Bankası’nın önceki dönemdeki faiz indirimleri sonrası gerileyen mevduat faizleri, ekonomi yönetiminin aldığı yeni kararlarla yeniden yükselişe geçti.

1 13
500 bin TL'yi bankaya koyan ne kadar kazanacak? İşte güncel faiz getirisi! - Resim: 2

Özellikle döviz kurundaki dalgalanmalar ve enflasyon beklentileri, yatırımcıların mevduat faizlerini daha yakından takip etmesine neden oldu. Bankalar, rekabeti artırmak için cazip oranlar sunarken, 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi banka banka açıklandı.

2 13
500 bin TL'yi bankaya koyan ne kadar kazanacak? İşte güncel faiz getirisi! - Resim: 3

500 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi şöyle:

3 13
500 bin TL'yi bankaya koyan ne kadar kazanacak? İşte güncel faiz getirisi! - Resim: 4

Akbank

Faiz Oranı: % 46
Vade Sonu Tutar: 517.140 TL
Net Kazanç: 17.140 TL

4 13
500 bin TL'yi bankaya koyan ne kadar kazanacak? İşte güncel faiz getirisi! - Resim: 5

TEB

Faiz Oranı: % 46
Vade Sonu Tutar: 517.140 TL
Net Kazanç: 17.140 TL

5 13
500 bin TL'yi bankaya koyan ne kadar kazanacak? İşte güncel faiz getirisi! - Resim: 6

Türkiye finans

Kar Oranı: % 47
Vade Sonu Tutar: 517.512 TL
Net Kazanç: 17.512 TL

6 13
500 bin TL'yi bankaya koyan ne kadar kazanacak? İşte güncel faiz getirisi! - Resim: 7

Denizbank

Faiz Oranı: % 46
Vade Sonu Tutar: 517.140 TL
Net Kazanç: 17.140 TL

7 13
500 bin TL'yi bankaya koyan ne kadar kazanacak? İşte güncel faiz getirisi! - Resim: 8

GarantiBBVA

Faiz Oranı: % 45
Vade Sonu Tutar: 516.767 TL
Net Kazanç: 16.767 TL

8 13
500 bin TL'yi bankaya koyan ne kadar kazanacak? İşte güncel faiz getirisi! - Resim: 9

QNB Finansbank

Faiz Oranı: % 47,5
Vade Sonu Tutar: 517.699 TL
Net Kazanç: 17.699 TL

9 13
500 bin TL'yi bankaya koyan ne kadar kazanacak? İşte güncel faiz getirisi! - Resim: 10

ING

Faiz Oranı: % 47
Vade Sonu Tutar: 517.512 TL
Net Kazanç: 17.512 TL

10 13
500 bin TL'yi bankaya koyan ne kadar kazanacak? İşte güncel faiz getirisi! - Resim: 11

Türkiye iş bankası

Faiz Oranı: % 39,5
Vade Sonu Tutar: 514.718 TL
Net Kazanç: 14.718 TL

11 13
500 bin TL'yi bankaya koyan ne kadar kazanacak? İşte güncel faiz getirisi! - Resim: 12

Yapıkredi

Faiz Oranı: % 38,5
Vade Sonu Tutar: 514.345 TL
Net Kazanç: 14.345 TL

12 13
500 bin TL'yi bankaya koyan ne kadar kazanacak? İşte güncel faiz getirisi! - Resim: 13

Vakıf katılım

Kar Oranı: % 35,24
Vade Sonu Tutar: 513.131 TL
Net Kazanç: 13.131 TL

13 13