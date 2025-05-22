5,5 milyon TL’nin 1 aylık faiz getirisi belli oldu: İşte banka banka oranlar

22 Mayıs 2025 itibarıyla mevduat faiz oranları son 4 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Yüzde 52’ye varan faizlerle 5,5 milyon TL’lik birikimini değerlendiren yatırımcılar, 32 günde yaklaşık 240 bin TL kazanç elde edebiliyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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5,5 milyon TL’nin 1 aylık faiz getirisi belli oldu: İşte banka banka oranlar - Resim: 1

Merkez Bankası’nın politika faizini artırması ve TL’ye dönüşü teşvik eden adımlarıyla birlikte yatırımcıların döviz ve altından yeniden Türk lirası mevduat hesaplarına yöneldiği görülüyor. Bankaların sunduğu faiz oranları yüzde 52 seviyelerine kadar çıkarken, bu artış yatırımcının ilgisini artırmış durumda.

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5,5 milyon TL’nin 1 aylık faiz getirisi belli oldu: İşte banka banka oranlar - Resim: 2

Güncellenen faiz oranlarıyla birlikte 5,5 milyon TL’lik birikimini 32 günlük vadeli mevduat hesabına yatıran bir yatırımcı, ortalama yüzde 51-52 seviyesindeki faizle aylık brüt yaklaşık 240.000 - 245.000 TL gelir elde edebiliyor. Net getiri ise stopaj kesintisine göre farklılık gösteriyor.

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5,5 milyon TL’nin 1 aylık faiz getirisi belli oldu: İşte banka banka oranlar - Resim: 3

İşte 5.5 milyon TL'nin 1 aylık (32 günlük) faiz getirisi:

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5,5 milyon TL’nin 1 aylık faiz getirisi belli oldu: İşte banka banka oranlar - Resim: 4

DENİZBANK

Faiz Oranı % 50
Vade Sonu Tutar 5.704.932 TL
Net Kazanç 204.932 TL

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5,5 milyon TL’nin 1 aylık faiz getirisi belli oldu: İşte banka banka oranlar - Resim: 5

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı % 38,75
Vade Sonu Tutar 5.658.822 TL
Net Kazanç 158.822 TL

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5,5 milyon TL’nin 1 aylık faiz getirisi belli oldu: İşte banka banka oranlar - Resim: 6

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı % 48,5
Vade Sonu Tutar 5.698.784 TL
Net Kazanç 198.784 TL

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5,5 milyon TL’nin 1 aylık faiz getirisi belli oldu: İşte banka banka oranlar - Resim: 7

ING

Faiz Oranı % 51
Vade Sonu Tutar 5.709.030 TL
Net Kazanç 209.030 TL

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5,5 milyon TL’nin 1 aylık faiz getirisi belli oldu: İşte banka banka oranlar - Resim: 8

ZİRAAT KATILIM

Kar Oranı %30
Vade Sonu Tutar 5.622.959 TL
Net Kazanç 122.959 TL

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5,5 milyon TL’nin 1 aylık faiz getirisi belli oldu: İşte banka banka oranlar - Resim: 9

FİBABANKA

Faiz Oranı % 51
Vade Sonu Tutar 5.709.030 TL
Net Kazanç 209.030 TL

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5,5 milyon TL’nin 1 aylık faiz getirisi belli oldu: İşte banka banka oranlar - Resim: 10

AKBANK

Faiz Oranı % 48,5
Vade Sonu Tutar 5.698.784 TL
Net Kazanç 198.784 TL

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5,5 milyon TL’nin 1 aylık faiz getirisi belli oldu: İşte banka banka oranlar - Resim: 11

TEB

Faiz Oranı % 52
Vade Sonu Tutar 5.713.129 TL
Net Kazanç 213.129 TL

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5,5 milyon TL’nin 1 aylık faiz getirisi belli oldu: İşte banka banka oranlar - Resim: 12

ENPARA

Faiz Oranı % 46,5
Vade Sonu Tutar 5.690.586 TL
Net Kazanç 190.586 TL

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5,5 milyon TL’nin 1 aylık faiz getirisi belli oldu: İşte banka banka oranlar - Resim: 13

TÜRKİYE FİNANS

Kar Oranı % 45
Vade Sonu Tutar 5.684.438 TL
Net Kazanç 184.438 TL

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5,5 milyon TL’nin 1 aylık faiz getirisi belli oldu: İşte banka banka oranlar - Resim: 14

İŞ BANKASI

Faiz Oranı % 39,5
Vade Sonu Tutar 5.661.896 TL
Net Kazanç 161.896 TL

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5,5 milyon TL’nin 1 aylık faiz getirisi belli oldu: İşte banka banka oranlar - Resim: 15

ODEA

Faiz Oranı % 51
Vade Sonu Tutar 5.709.030 TL
Net Kazanç 209.030 TL

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5,5 milyon TL’nin 1 aylık faiz getirisi belli oldu: İşte banka banka oranlar - Resim: 16

GETİR FİNANS

Faiz Oranı % 44
Vade Sonu Tutar 5.658.822 TL
Net Kazanç 158.822 TL

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5,5 milyon TL’nin 1 aylık faiz getirisi belli oldu: İşte banka banka oranlar - Resim: 17

VAKIF KATILIM

Kar Oranı % 34,29
Vade Sonu Tutar 5.640.542 TL
Net Kazanç 140.542 TL

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5,5 milyon TL’nin 1 aylık faiz getirisi belli oldu: İşte banka banka oranlar - Resim: 18

ALBARAKA

Kar Oranı % 33,31
Vade Sonu Tutar 5.636.525 TL
Net Kazanç 136.525 TL

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5,5 milyon TL’nin 1 aylık faiz getirisi belli oldu: İşte banka banka oranlar - Resim: 19

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı % 35
Vade Sonu Tutar 5.622.959 TL
Net Kazanç 122.959 TL

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