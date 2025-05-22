5,5 milyon TL’nin 1 aylık faiz getirisi belli oldu: İşte banka banka oranlar

Merkez Bankası’nın politika faizini artırması ve TL’ye dönüşü teşvik eden adımlarıyla birlikte yatırımcıların döviz ve altından yeniden Türk lirası mevduat hesaplarına yöneldiği görülüyor. Bankaların sunduğu faiz oranları yüzde 52 seviyelerine kadar çıkarken, bu artış yatırımcının ilgisini artırmış durumda.