5,5 milyon TL’nin 1 aylık faiz getirisi belli oldu: İşte banka banka oranlar
22 Mayıs 2025 itibarıyla mevduat faiz oranları son 4 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Yüzde 52’ye varan faizlerle 5,5 milyon TL’lik birikimini değerlendiren yatırımcılar, 32 günde yaklaşık 240 bin TL kazanç elde edebiliyor.
Merkez Bankası’nın politika faizini artırması ve TL’ye dönüşü teşvik eden adımlarıyla birlikte yatırımcıların döviz ve altından yeniden Türk lirası mevduat hesaplarına yöneldiği görülüyor. Bankaların sunduğu faiz oranları yüzde 52 seviyelerine kadar çıkarken, bu artış yatırımcının ilgisini artırmış durumda.
Güncellenen faiz oranlarıyla birlikte 5,5 milyon TL’lik birikimini 32 günlük vadeli mevduat hesabına yatıran bir yatırımcı, ortalama yüzde 51-52 seviyesindeki faizle aylık brüt yaklaşık 240.000 - 245.000 TL gelir elde edebiliyor. Net getiri ise stopaj kesintisine göre farklılık gösteriyor.
İşte 5.5 milyon TL'nin 1 aylık (32 günlük) faiz getirisi:
DENİZBANK
Faiz Oranı % 50
Vade Sonu Tutar 5.704.932 TL
Net Kazanç 204.932 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı % 38,75
Vade Sonu Tutar 5.658.822 TL
Net Kazanç 158.822 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı % 48,5
Vade Sonu Tutar 5.698.784 TL
Net Kazanç 198.784 TL
ING
Faiz Oranı % 51
Vade Sonu Tutar 5.709.030 TL
Net Kazanç 209.030 TL
ZİRAAT KATILIM
Kar Oranı %30
Vade Sonu Tutar 5.622.959 TL
Net Kazanç 122.959 TL
FİBABANKA
Faiz Oranı % 51
Vade Sonu Tutar 5.709.030 TL
Net Kazanç 209.030 TL
AKBANK
Faiz Oranı % 48,5
Vade Sonu Tutar 5.698.784 TL
Net Kazanç 198.784 TL
TEB
Faiz Oranı % 52
Vade Sonu Tutar 5.713.129 TL
Net Kazanç 213.129 TL
ENPARA
Faiz Oranı % 46,5
Vade Sonu Tutar 5.690.586 TL
Net Kazanç 190.586 TL
TÜRKİYE FİNANS
Kar Oranı % 45
Vade Sonu Tutar 5.684.438 TL
Net Kazanç 184.438 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı % 39,5
Vade Sonu Tutar 5.661.896 TL
Net Kazanç 161.896 TL
ODEA
Faiz Oranı % 51
Vade Sonu Tutar 5.709.030 TL
Net Kazanç 209.030 TL
GETİR FİNANS
Faiz Oranı % 44
Vade Sonu Tutar 5.658.822 TL
Net Kazanç 158.822 TL
VAKIF KATILIM
Kar Oranı % 34,29
Vade Sonu Tutar 5.640.542 TL
Net Kazanç 140.542 TL
ALBARAKA
Kar Oranı % 33,31
Vade Sonu Tutar 5.636.525 TL
Net Kazanç 136.525 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı % 35
Vade Sonu Tutar 5.622.959 TL
Net Kazanç 122.959 TL