O yaşın üzerindekilere 2 bin 604 TL ödeniyor: Başvurular e-Devlet'ten
65 yaşındaki vatandaşlara e-Devlet üzerinden alınan başvurularla 3 ayda bir 2 bin 604 TL destek ödemesi alabiliyor. Peki, 65 yaş aylığı nasıl alınır, başvuru şartları neler?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından vatandaşlara birçok destek ödemesi sağlanıyor. 2023 yılı boyunca vatandaşlar, birçok destek ödemesinden yararlanırken doğalgaz, elektrik, eğitim, kırtasiye ve çocuk yardımı gibi sosyal yardımlardan yararlandı.
Dar gelirli vatandaşlar için devlet tarafından birçok destek ödemesi veriliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 65 yaş üstü vatandaşlara da 3 ayda bir 2 bin 604 TL ödeme yapılıyor.
65 YAŞ AYLIĞI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Geçim sıkıntısı yaşayan ve sosyal güvencesi olmayan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara aylık ödeme yapılıyor. 65 yaş aylığından yararlanmak için bazı şartların sağlanması gerekiyor.
• 65 yaşlarını doldurmuş olmak
• SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı vb. alanlardan gelir sahibi olmamak
• SGK'ya prim ödemesi yapmamış olmak
• 2022 yılında belirlenmiş olan muhtaçlık sınırının altında olan aile içinde bulunmak
65 YAŞ AYLIĞI BAŞVURU NASIL YAPILIR?
65 yaş aylığından yararlanmak isteyen vatandaşlar başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilir. 65 yaş aylığının 3 ayda bir ödendiğini belirtelim. Her 3 ayda bir hak sahibinin hesabına 2 bin 604 TL ödeme yapılır.
Kaynak: aile.gov.tr - https://www.aile.gov.tr/sss/sosyal-yardimlar-genel-mudurlugu/2022-kanun-kapsaminda-yurutulen-ayliklar/