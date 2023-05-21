O yaşın üzerindekilere 2 bin 604 TL ödeniyor: Başvurular e-Devlet'ten

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından vatandaşlara birçok destek ödemesi sağlanıyor. 2023 yılı boyunca vatandaşlar, birçok destek ödemesinden yararlanırken doğalgaz, elektrik, eğitim, kırtasiye ve çocuk yardımı gibi sosyal yardımlardan yararlandı.

Dar gelirli vatandaşlar için devlet tarafından birçok destek ödemesi veriliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 65 yaş üstü vatandaşlara da 3 ayda bir 2 bin 604 TL ödeme yapılıyor.