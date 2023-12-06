7 Banka Yıl Sonuna Kadar Faizsiz Kredi Verecek! Şartlar Oldukça Basit
7 bankadan yıl sonuna özel muhteşem bir fırsat geldi. 2024 yılına girmeden önce 7 banka müşterilerine faizsiz kredi verecek. Ancak bankaların bazı şartları var. İşte faizsiz kredi veren 7 banka ve şartları
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Faiz oranlarının artığı bugünlerde krediye yanaşmayan vatandaşlar için bankalar yıl sonu sürprizi yaptı. 2024 yılı başlamadan bankaların verdiği faizsiz kredi için sunduğu şartları ve miktarları sizler için derledik.
İşte Faizsiz Kredi Verecek Bankalar
Akbank, Garanti BBVA, Yapı Kredi, QNB Finansbank, Kuveytürk, Denizbank, İşbank tarafından yapılan açıklamada 10, 15, 20, 25, bin TL faizsiz nakit avans fırsatı sunulacak.
18 yaşından büyük olmak ve bankadan ilk kez kredi almak gerekiyor. Bu şartlara uygun kişilere faizsiz kredi sağlanacak.
Faiz olmadan uygulanacak olan bu uygulama için bankalar müşterileri için açıklamalar sundu.