7 Banka Yıl Sonuna Kadar Faizsiz Kredi Verecek! Şartlar Oldukça Basit

7 bankadan yıl sonuna özel muhteşem bir fırsat geldi. 2024 yılına girmeden önce 7 banka müşterilerine faizsiz kredi verecek. Ancak bankaların bazı şartları var. İşte faizsiz kredi veren 7 banka ve şartları

# kredi faizleri # faizsiz kredi
Son Güncelleme:
7 Banka Yıl Sonuna Kadar Faizsiz Kredi Verecek! Şartlar Oldukça Basit - Resim: 1

Faiz oranlarının artığı bugünlerde krediye yanaşmayan vatandaşlar için bankalar yıl sonu sürprizi yaptı. 2024 yılı başlamadan bankaların verdiği faizsiz kredi için sunduğu şartları ve miktarları sizler için derledik. 

1 7
7 Banka Yıl Sonuna Kadar Faizsiz Kredi Verecek! Şartlar Oldukça Basit - Resim: 2

İşte Faizsiz Kredi Verecek Bankalar

Akbank, Garanti BBVA, Yapı Kredi, QNB Finansbank, Kuveytürk, Denizbank, İşbank tarafından yapılan açıklamada 10, 15, 20, 25, bin TL faizsiz nakit avans fırsatı sunulacak.

2 7
7 Banka Yıl Sonuna Kadar Faizsiz Kredi Verecek! Şartlar Oldukça Basit - Resim: 3

18 yaşından büyük olmak ve bankadan ilk kez kredi almak gerekiyor. Bu şartlara uygun kişilere faizsiz kredi sağlanacak. 

3 7
7 Banka Yıl Sonuna Kadar Faizsiz Kredi Verecek! Şartlar Oldukça Basit - Resim: 4

Faiz olmadan uygulanacak olan bu uygulama için bankalar müşterileri için açıklamalar sundu.

4 7