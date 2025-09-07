7 Eylül 2025 banka faizleri: 1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi belli oldu

Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizinde devam etmesi beklenen indirimler, mevduat getirilerini düşürüyor. Bankadan bankaya değişiklik gösteren faiz oranlarında, yüksek getiriler belirli bankalarda yoğunlaşıyor.

7 Eylül 2025 itibarıyla 1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi banka banka şöyle oldu: