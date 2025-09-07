7 Eylül 2025 banka faizleri: 1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi belli oldu
7 Eylül itibarıyla mevduat faizlerindeki düşüş devam ediyor. Bankaların güncel faiz oranları yatırımcılar tarafından merak edilirken, 1 milyon TL’nin 1 aylık (32 günlük) getirisi de ön plana çıktı.
Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizinde devam etmesi beklenen indirimler, mevduat getirilerini düşürüyor. Bankadan bankaya değişiklik gösteren faiz oranlarında, yüksek getiriler belirli bankalarda yoğunlaşıyor.
7 Eylül 2025 itibarıyla 1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi banka banka şöyle oldu:
🔵 AKBANK
Faiz Oranı: %44,5
Net Kazanç: 32.186 TL
Vade Sonu Tutar: 1.032.186 TL
🔵 ON PLUS
Faiz Oranı: %45,5
Net Kazanç: 32.910 TL
Vade Sonu Tutar: 1.032.910 TL
🔵 ODEA
Faiz Oranı: %46
Net Kazanç: 33.271 TL
Vade Sonu Tutar: 1.033.271 TL
🔵 ING
Faiz Oranı: %49
Net Kazanç: 35.441 TL
Vade Sonu Tutar: 1.035.441 TL
🔵 ENPARA
Faiz Oranı: %43
Net Kazanç: 31.101 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.101 TL
🔵 FİBABANKA
Faiz Oranı: %48
Net Kazanç: 34.718 TL
Vade Sonu Tutar: 1.034.718 TL
🔵 TÜRKİYE FİNANS
Kâr Payı: %49
Net Kazanç: 35.441 TL
Vade Sonu Tutar: 1.035.441 TL
🔵 ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı: %39
Net Kazanç: 28.208 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.208 TL
🔵 QNB
Faiz Oranı: %46
Net Kazanç: 33.271 TL
Vade Sonu Tutar: 1.033.271 TL
🔵 İŞ BANKASI
Faiz Oranı: %39,5
Net Kazanç: 28.570 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.570 TL
🔵 ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı: %48
Net Kazanç: 34.718 TL
Vade Sonu Tutar: 1.034.718 TL
🔵 TEB
Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 33.995 TL
Vade Sonu Tutar: 1.033.995 TL
🔵 GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: %43,5
Net Kazanç: 31.463 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.463 TL
🔵 DENİZBANK
Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 33.995 TL
Vade Sonu Tutar: 1.033.995 TL
🔵 HALKBANK
Faiz Oranı: %37
Net Kazanç: 26.762 TL
Vade Sonu Tutar: 1.026.762 TL