7 Eylül 2025 banka faizleri: 1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi belli oldu

7 Eylül itibarıyla mevduat faizlerindeki düşüş devam ediyor. Bankaların güncel faiz oranları yatırımcılar tarafından merak edilirken, 1 milyon TL’nin 1 aylık (32 günlük) getirisi de ön plana çıktı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Yayınlanma:
Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizinde devam etmesi beklenen indirimler, mevduat getirilerini düşürüyor. Bankadan bankaya değişiklik gösteren faiz oranlarında, yüksek getiriler belirli bankalarda yoğunlaşıyor.

7 Eylül 2025 itibarıyla 1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi banka banka şöyle oldu:

🔵 AKBANK
Faiz Oranı: %44,5
Net Kazanç: 32.186 TL
Vade Sonu Tutar: 1.032.186 TL

🔵 ON PLUS
Faiz Oranı: %45,5
Net Kazanç: 32.910 TL
Vade Sonu Tutar: 1.032.910 TL

🔵 ODEA
Faiz Oranı: %46
Net Kazanç: 33.271 TL
Vade Sonu Tutar: 1.033.271 TL

🔵 ING
Faiz Oranı: %49
Net Kazanç: 35.441 TL
Vade Sonu Tutar: 1.035.441 TL

🔵 ENPARA
Faiz Oranı: %43
Net Kazanç: 31.101 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.101 TL

🔵 FİBABANKA
Faiz Oranı: %48
Net Kazanç: 34.718 TL
Vade Sonu Tutar: 1.034.718 TL

🔵 TÜRKİYE FİNANS
Kâr Payı: %49
Net Kazanç: 35.441 TL
Vade Sonu Tutar: 1.035.441 TL

🔵 ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı: %39
Net Kazanç: 28.208 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.208 TL

🔵 QNB
Faiz Oranı: %46
Net Kazanç: 33.271 TL
Vade Sonu Tutar: 1.033.271 TL

🔵 İŞ BANKASI
Faiz Oranı: %39,5
Net Kazanç: 28.570 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.570 TL

🔵 ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı: %48
Net Kazanç: 34.718 TL
Vade Sonu Tutar: 1.034.718 TL

🔵 TEB
Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 33.995 TL
Vade Sonu Tutar: 1.033.995 TL

🔵 GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: %43,5
Net Kazanç: 31.463 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.463 TL

🔵 DENİZBANK
Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 33.995 TL
Vade Sonu Tutar: 1.033.995 TL

🔵 HALKBANK
Faiz Oranı: %37
Net Kazanç: 26.762 TL
Vade Sonu Tutar: 1.026.762 TL

