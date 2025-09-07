7 Eylül 2025 benzin ve motorin fiyatları: akaryakıtta son rakamlar!

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında günlük olarak açıklanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuru baz alınarak hesaplanıyor. Bu hesaplamaya ÖTV ve EPDK payı ekleniyor, ardından KDV ilavesi ile birlikte pompa satış fiyatı ortaya çıkıyor.