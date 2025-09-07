7 Eylül 2025 benzin ve motorin fiyatları: akaryakıtta son rakamlar!
Bugün gerçekleşecek OPEC+ toplantısı öncesinde Brent petrol ve akaryakıt fiyatları yakından takip ediliyor. 7 Eylül 2025 Pazar günü itibarıyla akaryakıt fiyatları; benzinde 52-54 TL, motorinde 54-56 TL, LPG’de ise 25-27 TL aralığında işlem görüyor.
Petrol fiyatları, OPEC+ toplantısından çıkabilecek olası arz artışı ve ABD ham petrol stoklarındaki sürpriz yükselişin baskısıyla gerilerken, gözler kritik toplantıya çevrildi. Grubun ekim ayı üretim seviyesini belirleyeceği toplantı öncesinde akaryakıt fiyatlarında önemli bir değişiklik yaşanmadı.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
⛽ İSTANBUL (AVRUPA YAKASI)
Benzin: 52,84 TL
Motorin: 54,25 TL
LPG: 26,51 TL
⛽ İSTANBUL (ANADOLU YAKASI)
Benzin: 52,69 TL
Motorin: 54,13 TL
LPG: 25,88 TL
⛽ ANKARA
Benzin: 53,63 TL
Motorin: 55,19 TL
LPG: 26,40 TL
⛽ İZMİR
Benzin: 53,95 TL
Motorin: 55,53 TL
LPG: 26,33 TL
Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?
Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında günlük olarak açıklanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuru baz alınarak hesaplanıyor. Bu hesaplamaya ÖTV ve EPDK payı ekleniyor, ardından KDV ilavesi ile birlikte pompa satış fiyatı ortaya çıkıyor.
Gözler opec+ toplantısında
OPEC+ toplantısından çıkabilecek olası arz artışı, Brent petrolün varil başına fiyatını 66,85 dolara, WTI’yı ise 63,28 dolara düşürdü. Analistler, Brent için 66,81 dolar seviyesinin kritik destek olduğunu, arz ve talep endişelerinin fiyatlarda aşağı yönlü baskıyı artıracağını belirtiyor.
OPEC+ grubu en son eylül ayında, petrol üretimini ağustos ayına göre günlük 547 bin varil artırma kararı almıştı.