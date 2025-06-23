7 şirket yatırımcılarını sevindiriyor! Bu hafta temettü yağmuru başlıyor

Borsa İstanbul’da işlem gören yatırımcılar için temettü haftası başlıyor. 23-27 Haziran tarihleri arasında 7 şirket, ortaklarına kar payı dağıtacak. İşte o şirketler...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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7 şirket yatırımcılarını sevindiriyor! Bu hafta temettü yağmuru başlıyor - Resim: 1

Yıl boyunca yatırımcıların radarında olan temettü ödemeleri, bu hafta da hız kesmeden devam ediyor. Borsa İstanbul’da 23-27 Haziran haftasında yedi farklı şirketin temettü dağıtımı yapacağı bildirildi.

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7 şirket yatırımcılarını sevindiriyor! Bu hafta temettü yağmuru başlıyor - Resim: 2

Ekonomim'e göre, bu hafta Temettü ödemesi yapacak şirketler şu şekilde: 

Ayen Enerji (AYEN), Ulusal Faktoring (ULUFA), Kuzey Boru (KBORU), Şekerbank (SKBNK), TAB Gıda (TABGD), Atakey Patates (ATAKP) ve Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (PAGYO).

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7 şirket yatırımcılarını sevindiriyor! Bu hafta temettü yağmuru başlıyor - Resim: 3

İşte temettü tutarları ve ödeme tarihleri...

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7 şirket yatırımcılarını sevindiriyor! Bu hafta temettü yağmuru başlıyor - Resim: 4

Ayen Enerji A.Ş. (AYEN)

Hisse başı 0,2492835 TL brüt ve 0,2118909 TL net temettü dağıtacak.
Temettü tarihi: 23 Haziran (3. taksit)

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7 şirket yatırımcılarını sevindiriyor! Bu hafta temettü yağmuru başlıyor - Resim: 5

Ulusal Faktoring A.Ş. (ULUFA)

Hisse başı 0,2909259 TL brüt ve 0,2472870 TL net temettü dağıtacak.
Temettü tarihi: 23 Haziran

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7 şirket yatırımcılarını sevindiriyor! Bu hafta temettü yağmuru başlıyor - Resim: 6

Kuzey Boru A.Ş. (KBORU)

Hisse başı 0,2148206 TL brüt ve 0,1825975 TL net temettü dağıtacak.
Temettü tarihi: 24 Haziran

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7 şirket yatırımcılarını sevindiriyor! Bu hafta temettü yağmuru başlıyor - Resim: 7

Şekerbank T.A.Ş. (SKBNK)

Hisse başı 0,05 TL brüt ve 0,0425 TL net temettü dağıtacak.
Temettü tarihi: 24 Haziran

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7 şirket yatırımcılarını sevindiriyor! Bu hafta temettü yağmuru başlıyor - Resim: 8

TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TABGD)

Hisse başı 3,50 TL brüt ve 2,975 TL net temettü dağıtacak.
Temettü tarihi: 25 Haziran

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7 şirket yatırımcılarını sevindiriyor! Bu hafta temettü yağmuru başlıyor - Resim: 9

Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ATAKP)

Hisse başı 0,55 TL brüt ve 0,4675 TL net temettü dağıtacak.
Temettü tarihi: 25 Haziran

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7 şirket yatırımcılarını sevindiriyor! Bu hafta temettü yağmuru başlıyor - Resim: 10

Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PAGYO)

Hisse başı 0,80 TL brüt ve 0,80 TL net temettü dağıtacak.
Temettü tarihi: 18 Haziran (3. taksit)

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