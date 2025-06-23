7 şirket yatırımcılarını sevindiriyor! Bu hafta temettü yağmuru başlıyor
Borsa İstanbul’da işlem gören yatırımcılar için temettü haftası başlıyor. 23-27 Haziran tarihleri arasında 7 şirket, ortaklarına kar payı dağıtacak. İşte o şirketler...
Yıl boyunca yatırımcıların radarında olan temettü ödemeleri, bu hafta da hız kesmeden devam ediyor. Borsa İstanbul’da 23-27 Haziran haftasında yedi farklı şirketin temettü dağıtımı yapacağı bildirildi.
Ekonomim'e göre, bu hafta Temettü ödemesi yapacak şirketler şu şekilde:
Ayen Enerji (AYEN), Ulusal Faktoring (ULUFA), Kuzey Boru (KBORU), Şekerbank (SKBNK), TAB Gıda (TABGD), Atakey Patates (ATAKP) ve Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (PAGYO).
İşte temettü tutarları ve ödeme tarihleri...
Ayen Enerji A.Ş. (AYEN)
Hisse başı 0,2492835 TL brüt ve 0,2118909 TL net temettü dağıtacak.
Temettü tarihi: 23 Haziran (3. taksit)
Ulusal Faktoring A.Ş. (ULUFA)
Hisse başı 0,2909259 TL brüt ve 0,2472870 TL net temettü dağıtacak.
Temettü tarihi: 23 Haziran
Kuzey Boru A.Ş. (KBORU)
Hisse başı 0,2148206 TL brüt ve 0,1825975 TL net temettü dağıtacak.
Temettü tarihi: 24 Haziran
Şekerbank T.A.Ş. (SKBNK)
Hisse başı 0,05 TL brüt ve 0,0425 TL net temettü dağıtacak.
Temettü tarihi: 24 Haziran
TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TABGD)
Hisse başı 3,50 TL brüt ve 2,975 TL net temettü dağıtacak.
Temettü tarihi: 25 Haziran
Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ATAKP)
Hisse başı 0,55 TL brüt ve 0,4675 TL net temettü dağıtacak.
Temettü tarihi: 25 Haziran
Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PAGYO)
Hisse başı 0,80 TL brüt ve 0,80 TL net temettü dağıtacak.
Temettü tarihi: 18 Haziran (3. taksit)