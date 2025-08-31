700 bin TL’nizi 32 günde katlayın: Bankaların güncel mevduat faiz oranları açıklandı

700.000 TL’sini 32 gün vadeli mevduatta değerlendirmek isteyen yatırımcılar için bankaların sunduğu faiz oranları ve getiriler belli oldu. İşte bankaların günlük ve standart vadeli hesaplarına göre kazandırdığı net tutarlar…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
700 bin TL’nizi 32 günde katlayın: Bankaların güncel mevduat faiz oranları açıklandı - Resim: 1

Yatırımcılar, birikimlerini güvenli bir şekilde değerlendirmek için vadeli mevduat hesaplarına yöneliyor. 32 gün gibi kısa bir vadede dahi, farklı bankaların sunduğu faiz oranları sayesinde 700.000 TL’ye ciddi kazançlar sağlanabiliyor

İşte banka banka aylık getiriler...

1 16
700 bin TL’nizi 32 günde katlayın: Bankaların güncel mevduat faiz oranları açıklandı - Resim: 2

Alternatif Bank – VOV Hesap

Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 22.067,51 TL
Vade Sonu Tutar: 722.067,51 TL

2 16
700 bin TL’nizi 32 günde katlayın: Bankaların güncel mevduat faiz oranları açıklandı - Resim: 3

ON Dijital Bankacılık – ON Plus

Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 22.244,05 TL
Vade Sonu Tutar: 722.244,05 TL

3 16
700 bin TL’nizi 32 günde katlayın: Bankaların güncel mevduat faiz oranları açıklandı - Resim: 4

Odea – Oksijen Hesap

Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 21.600,17 TL
Vade Sonu Tutar: 721.600,17 TL

4 16
700 bin TL’nizi 32 günde katlayın: Bankaların güncel mevduat faiz oranları açıklandı - Resim: 5

getirfinans – Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 20.964,09 TL
Vade Sonu Tutar: 720.964,09 TL

5 16
700 bin TL’nizi 32 günde katlayın: Bankaların güncel mevduat faiz oranları açıklandı - Resim: 6

CEPTETEB – Marifetli Hesap

Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 21.978,48 TL
Vade Sonu Tutar: 721.978,48 TL

6 16
700 bin TL’nizi 32 günde katlayın: Bankaların güncel mevduat faiz oranları açıklandı - Resim: 7

HSBC – Modern Hesap

Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 21.640,35 TL
Vade Sonu Tutar: 721.640,35 TL

7 16
700 bin TL’nizi 32 günde katlayın: Bankaların güncel mevduat faiz oranları açıklandı - Resim: 8

DenizBank – E-Mevduat

Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 22.783,56 TL
Vade Sonu Tutar: 722.783,56 TL

8 16
700 bin TL’nizi 32 günde katlayın: Bankaların güncel mevduat faiz oranları açıklandı - Resim: 9

QNB – E-Vadeli Mevduat Hesabı

Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 20.830,68 TL
Vade Sonu Tutar: 720.830,68 TL

9 16
700 bin TL’nizi 32 günde katlayın: Bankaların güncel mevduat faiz oranları açıklandı - Resim: 10

Akbank – Serbest Plus Hesap

Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 23.146,43 TL
Vade Sonu Tutar: 723.146,43 TL

10 16
700 bin TL’nizi 32 günde katlayın: Bankaların güncel mevduat faiz oranları açıklandı - Resim: 11

Yapı Kredi – Sınırsız Hesap TL

Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 23.146,43 TL
Vade Sonu Tutar: 723.146,43 TL

11 16
700 bin TL’nizi 32 günde katlayın: Bankaların güncel mevduat faiz oranları açıklandı - Resim: 12

Garanti BBVA – E-Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 22.277,26 TL
Vade Sonu Tutar: 722.277,26 TL

12 16
700 bin TL’nizi 32 günde katlayın: Bankaların güncel mevduat faiz oranları açıklandı - Resim: 13

Ziraat Bankası – Vadeli TL Mevduat Hesabı

Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 21.770,96 TL
Vade Sonu Tutar: 721.770,96 TL

13 16
700 bin TL’nizi 32 günde katlayın: Bankaların güncel mevduat faiz oranları açıklandı - Resim: 14

Hayat Finans – Avantajlı Hesap

Kâr Payı Oranı: %42,98
Aylık Getiri: 21.760,83 TL
Vade Sonu Tutar: 721.760,83 TL

14 16
700 bin TL’nizi 32 günde katlayın: Bankaların güncel mevduat faiz oranları açıklandı - Resim: 15

Enpara.com – Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %42,5
Aylık Getiri: 21.517,81 TL
Vade Sonu Tutar: 721.517,81 TL

15 16
700 bin TL’nizi 32 günde katlayın: Bankaların güncel mevduat faiz oranları açıklandı - Resim: 16

İş Bankası – Vadeli TL Hesabı

Faiz Oranı: %36
Aylık Getiri: 18.226,85 TL
Vade Sonu Tutar: 718.226,85 TL

16 16
mevduat faiz