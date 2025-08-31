700 bin TL’nizi 32 günde katlayın: Bankaların güncel mevduat faiz oranları açıklandı
700.000 TL’sini 32 gün vadeli mevduatta değerlendirmek isteyen yatırımcılar için bankaların sunduğu faiz oranları ve getiriler belli oldu. İşte bankaların günlük ve standart vadeli hesaplarına göre kazandırdığı net tutarlar…
Yatırımcılar, birikimlerini güvenli bir şekilde değerlendirmek için vadeli mevduat hesaplarına yöneliyor. 32 gün gibi kısa bir vadede dahi, farklı bankaların sunduğu faiz oranları sayesinde 700.000 TL’ye ciddi kazançlar sağlanabiliyor
İşte banka banka aylık getiriler...
Alternatif Bank – VOV Hesap
Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 22.067,51 TL
Vade Sonu Tutar: 722.067,51 TL
ON Dijital Bankacılık – ON Plus
Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 22.244,05 TL
Vade Sonu Tutar: 722.244,05 TL
Odea – Oksijen Hesap
Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 21.600,17 TL
Vade Sonu Tutar: 721.600,17 TL
getirfinans – Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 20.964,09 TL
Vade Sonu Tutar: 720.964,09 TL
CEPTETEB – Marifetli Hesap
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 21.978,48 TL
Vade Sonu Tutar: 721.978,48 TL
HSBC – Modern Hesap
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 21.640,35 TL
Vade Sonu Tutar: 721.640,35 TL
DenizBank – E-Mevduat
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 22.783,56 TL
Vade Sonu Tutar: 722.783,56 TL
QNB – E-Vadeli Mevduat Hesabı
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 20.830,68 TL
Vade Sonu Tutar: 720.830,68 TL
Akbank – Serbest Plus Hesap
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 23.146,43 TL
Vade Sonu Tutar: 723.146,43 TL
Yapı Kredi – Sınırsız Hesap TL
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 23.146,43 TL
Vade Sonu Tutar: 723.146,43 TL
Garanti BBVA – E-Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 22.277,26 TL
Vade Sonu Tutar: 722.277,26 TL
Ziraat Bankası – Vadeli TL Mevduat Hesabı
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 21.770,96 TL
Vade Sonu Tutar: 721.770,96 TL
Hayat Finans – Avantajlı Hesap
Kâr Payı Oranı: %42,98
Aylık Getiri: 21.760,83 TL
Vade Sonu Tutar: 721.760,83 TL
Enpara.com – Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %42,5
Aylık Getiri: 21.517,81 TL
Vade Sonu Tutar: 721.517,81 TL
İş Bankası – Vadeli TL Hesabı
Faiz Oranı: %36
Aylık Getiri: 18.226,85 TL
Vade Sonu Tutar: 718.226,85 TL