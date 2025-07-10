750 bin TL’lik vadeli hesap temmuzda ne kazandırıyor? Banka banka faiz getirisi açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 24 Temmuz 2025 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde, piyasalar temkinli seyrini korurken bankalar vadeli mevduat faiz oranlarını yukarı yönlü güncelledi. Haziran ayında politika faizinin yüzde 46'da sabit kalmasının ardından yatırımcıların yeniden vadeli mevduat hesaplarına yöneldiği görülüyor.

Faiz artışları, özellikle kısa vadede risksiz kazanç arayan yatırımcılar için vadeli hesapları yeniden cazip hale getirdi. 750 bin TL’lik birikimini 32 günlük vade ile değerlendiren yatırımcılar için net kazanç ve toplam getiriler banka banka şöyle sıralandı: