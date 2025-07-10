750 bin TL’lik vadeli hesap temmuzda ne kazandırıyor? Banka banka faiz getirisi açıklandı
Mevduat faizleri yükseldi. 750 bin TL’lik birikimini vadeye koyanlar temmuz ayında hangi bankadan ne kadar kazanç sağlıyor?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 24 Temmuz 2025 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde, piyasalar temkinli seyrini korurken bankalar vadeli mevduat faiz oranlarını yukarı yönlü güncelledi. Haziran ayında politika faizinin yüzde 46'da sabit kalmasının ardından yatırımcıların yeniden vadeli mevduat hesaplarına yöneldiği görülüyor.
Faiz artışları, özellikle kısa vadede risksiz kazanç arayan yatırımcılar için vadeli hesapları yeniden cazip hale getirdi. 750 bin TL’lik birikimini 32 günlük vade ile değerlendiren yatırımcılar için net kazanç ve toplam getiriler banka banka şöyle sıralandı:
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %47,5
Net Kazanç: 26.547,95 TL
Vade Sonu Tutar: 776.547,95 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %49
Net Kazanç: 27.876,26 TL
Vade Sonu Tutar: 777.876,26 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %38
Net Kazanç: 21.238,36 TL
Vade Sonu Tutar: 771.238,36 TL
Odea Bank
Faiz Oranı: %51
Net Kazanç: 24.257,55 TL
Vade Sonu Tutar: 774.257,55 TL
Fibabanka
Faiz Oranı: %51
Net Kazanç: 26.131,61 TL
Vade Sonu Tutar: 776.131,61 TL
HSBC
Faiz Oranı: %49
Net Kazanç: 25.195,40 TL
Vade Sonu Tutar: 775.195,40 TL
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %52
Net Kazanç: 26.653,67 TL
Vade Sonu Tutar: 776.653,67 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 26.268,49 TL
Vade Sonu Tutar: 776.268,49 TL
CEPTEB
Faiz Oranı: %49
Net Kazanç: 24.159,42 TL
Vade Sonu Tutar: 774.159,42 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %48,25
Net Kazanç: 26.967,12 TL
Vade Sonu Tutar: 776.967,12 TL
Bankaların sunduğu faiz oranları ve getiri tutarları, yatırımcının brüt kazancı üzerinden vergi düşüldükten sonra hesaplanıyor. Güncel oranlar Dijital Vergi Dairesi, banka şubeleri veya mobil uygulamalardan takip edilebiliyor.