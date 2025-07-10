750 bin TL’lik vadeli hesap temmuzda ne kazandırıyor? Banka banka faiz getirisi açıklandı

Mevduat faizleri yükseldi. 750 bin TL’lik birikimini vadeye koyanlar temmuz ayında hangi bankadan ne kadar kazanç sağlıyor?

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
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750 bin TL’lik vadeli hesap temmuzda ne kazandırıyor? Banka banka faiz getirisi açıklandı - Resim: 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 24 Temmuz 2025 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde, piyasalar temkinli seyrini korurken bankalar vadeli mevduat faiz oranlarını yukarı yönlü güncelledi. Haziran ayında politika faizinin yüzde 46'da sabit kalmasının ardından yatırımcıların yeniden vadeli mevduat hesaplarına yöneldiği görülüyor.

Faiz artışları, özellikle kısa vadede risksiz kazanç arayan yatırımcılar için vadeli hesapları yeniden cazip hale getirdi. 750 bin TL’lik birikimini 32 günlük vade ile değerlendiren yatırımcılar için net kazanç ve toplam getiriler banka banka şöyle sıralandı:

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750 bin TL’lik vadeli hesap temmuzda ne kazandırıyor? Banka banka faiz getirisi açıklandı - Resim: 2

Ziraat Bankası

Faiz Oranı: %47,5
Net Kazanç: 26.547,95 TL
Vade Sonu Tutar: 776.547,95 TL

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750 bin TL’lik vadeli hesap temmuzda ne kazandırıyor? Banka banka faiz getirisi açıklandı - Resim: 3

Yapı Kredi

Faiz Oranı: %49
Net Kazanç: 27.876,26 TL
Vade Sonu Tutar: 777.876,26 TL

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750 bin TL’lik vadeli hesap temmuzda ne kazandırıyor? Banka banka faiz getirisi açıklandı - Resim: 4

İş Bankası

Faiz Oranı: %38
Net Kazanç: 21.238,36 TL
Vade Sonu Tutar: 771.238,36 TL

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750 bin TL’lik vadeli hesap temmuzda ne kazandırıyor? Banka banka faiz getirisi açıklandı - Resim: 5

Odea Bank

Faiz Oranı: %51
Net Kazanç: 24.257,55 TL
Vade Sonu Tutar: 774.257,55 TL

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750 bin TL’lik vadeli hesap temmuzda ne kazandırıyor? Banka banka faiz getirisi açıklandı - Resim: 6

Fibabanka

Faiz Oranı: %51
Net Kazanç: 26.131,61 TL
Vade Sonu Tutar: 776.131,61 TL

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750 bin TL’lik vadeli hesap temmuzda ne kazandırıyor? Banka banka faiz getirisi açıklandı - Resim: 7

HSBC

Faiz Oranı: %49
Net Kazanç: 25.195,40 TL
Vade Sonu Tutar: 775.195,40 TL

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750 bin TL’lik vadeli hesap temmuzda ne kazandırıyor? Banka banka faiz getirisi açıklandı - Resim: 8

Alternatif Bank

Faiz Oranı: %52
Net Kazanç: 26.653,67 TL
Vade Sonu Tutar: 776.653,67 TL

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750 bin TL’lik vadeli hesap temmuzda ne kazandırıyor? Banka banka faiz getirisi açıklandı - Resim: 9

Garanti BBVA

Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 26.268,49 TL
Vade Sonu Tutar: 776.268,49 TL

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750 bin TL’lik vadeli hesap temmuzda ne kazandırıyor? Banka banka faiz getirisi açıklandı - Resim: 10

CEPTEB

Faiz Oranı: %49
Net Kazanç: 24.159,42 TL
Vade Sonu Tutar: 774.159,42 TL

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750 bin TL’lik vadeli hesap temmuzda ne kazandırıyor? Banka banka faiz getirisi açıklandı - Resim: 11

DenizBank

Faiz Oranı: %48,25
Net Kazanç: 26.967,12 TL
Vade Sonu Tutar: 776.967,12 TL

Bankaların sunduğu faiz oranları ve getiri tutarları, yatırımcının brüt kazancı üzerinden vergi düşüldükten sonra hesaplanıyor. Güncel oranlar Dijital Vergi Dairesi, banka şubeleri veya mobil uygulamalardan takip edilebiliyor.

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