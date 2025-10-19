750 bin TL’nin 32 günde getirisi arttı! En yüksek mevduat faizini veren bankalar belli oldu
Bankaların faiz oranları güncellendi. 750 bin TL’sini 32 gün vadeli mevduata yatıranlar için kazanç tutarı değişti. İşte Ekim 2025 itibarıyla en yüksek faiz veren bankalar ve 32 günde 750 bin TL’nin net getirisi…
FAİZ ORANLARI GÜNCELLENDİ
Merkez Bankası’nın faiz indiriminden sonra bankalar da mevduat faizlerini revize etti. 32 günlük vadede kazanç oranları değişti.
750 BİN TL’NİN 32 GÜNLÜK GETİRİSİ
Bir yatırımcı 750 bin TL’sini bankada vadeli hesapta değerlendirdiğinde, faiz oranına göre aylık net kazanç 12 bin TL ile 26 bin TL arasında değişiyor.
EN YÜKSEK FAİZ ANADOLUBANK’TAN
Anadolubank Renkli Hesap
Faiz Oranı: %48
Net Kazanç: 26.038 TL
Vade Sonu Tutar: 776.038 TL
ING TURUNCU HESAP
Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 25.496 TL
Vade Sonu Tutar: 775.496 TL
AKBANK SERBEST PLUS
Faiz Oranı: %44
Net Kazanç: 24.240 TL
Vade Sonu Tutar: 774.240 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: %44,25
Net Kazanç: 24.004 TL
Vade Sonu Tutar: 774.004 TL
YAPI KREDİ SINIRSIZ HESAP
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 24.799 TL
Vade Sonu Tutar: 774.799 TL
FİBABANK KİRAZ HESAP
Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 23.328 TL
Vade Sonu Tutar: 773.328 TL
CEBTETEP MARİFETLİ HESAP
Faiz Oranı: %46
Net Kazanç: 21.978 TL
Vade Sonu Tutar: 771.978 TL
ON PLUS
Faiz Oranı: %47,5
Net Kazanç: 22.707 TL
Vade Sonu Tutar: 772.707 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı: %44,5
Net Kazanç: 22.208 TL
Vade Sonu Tutar: 772.208 TL
HSBC MODERN HESAP
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 22.815 TL
Vade Sonu Tutar: 772.815 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı: %43
Net Kazanç: 23.326 TL
Vade Sonu Tutar: 773.326 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: %43
Net Kazanç: 23.326 TL
Vade Sonu Tutar: 773.326 TL
HALKBANK
Faiz Oranı: %38
Net Kazanç: 20.613 TL
Vade Sonu Tutar: 770.613 TL
ŞEKERBANK
Faiz Oranı: %38
Net Kazanç: 20.613 TL
Vade Sonu Tutar: 770.613 TL
VAKIFBANK ARI HESAP
Faiz Oranı: %23
Net Kazanç: 12.476 TL
Vade Sonu Tutar: 762.476 TL