750 bin TL’nin 32 günde getirisi arttı! En yüksek mevduat faizini veren bankalar belli oldu

Bankaların faiz oranları güncellendi. 750 bin TL’sini 32 gün vadeli mevduata yatıranlar için kazanç tutarı değişti. İşte Ekim 2025 itibarıyla en yüksek faiz veren bankalar ve 32 günde 750 bin TL’nin net getirisi…

FAİZ ORANLARI GÜNCELLENDİ

Merkez Bankası’nın faiz indiriminden sonra bankalar da mevduat faizlerini revize etti. 32 günlük vadede kazanç oranları değişti.

750 BİN TL’NİN 32 GÜNLÜK GETİRİSİ

Bir yatırımcı 750 bin TL’sini bankada vadeli hesapta değerlendirdiğinde, faiz oranına göre aylık net kazanç 12 bin TL ile 26 bin TL arasında değişiyor.

EN YÜKSEK FAİZ ANADOLUBANK’TAN

Anadolubank Renkli Hesap

Faiz Oranı: %48
Net Kazanç: 26.038 TL
Vade Sonu Tutar: 776.038 TL

ING TURUNCU HESAP

Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 25.496 TL
Vade Sonu Tutar: 775.496 TL

AKBANK SERBEST PLUS

Faiz Oranı: %44
Net Kazanç: 24.240 TL
Vade Sonu Tutar: 774.240 TL

DENİZBANK

Faiz Oranı: %44,25
Net Kazanç: 24.004 TL
Vade Sonu Tutar: 774.004 TL

YAPI KREDİ SINIRSIZ HESAP

Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 24.799 TL
Vade Sonu Tutar: 774.799 TL

FİBABANK KİRAZ HESAP

Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 23.328 TL
Vade Sonu Tutar: 773.328 TL

CEBTETEP MARİFETLİ HESAP

Faiz Oranı: %46
Net Kazanç: 21.978 TL
Vade Sonu Tutar: 771.978 TL

ON PLUS

Faiz Oranı: %47,5
Net Kazanç: 22.707 TL
Vade Sonu Tutar: 772.707 TL

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı: %44,5
Net Kazanç: 22.208 TL
Vade Sonu Tutar: 772.208 TL

HSBC MODERN HESAP

Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 22.815 TL
Vade Sonu Tutar: 772.815 TL

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: %43
Net Kazanç: 23.326 TL
Vade Sonu Tutar: 773.326 TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: %43
Net Kazanç: 23.326 TL
Vade Sonu Tutar: 773.326 TL

HALKBANK

Faiz Oranı: %38
Net Kazanç: 20.613 TL
Vade Sonu Tutar: 770.613 TL

ŞEKERBANK

Faiz Oranı: %38
Net Kazanç: 20.613 TL
Vade Sonu Tutar: 770.613 TL

VAKIFBANK ARI HESAP

Faiz Oranı: %23
Net Kazanç: 12.476 TL
Vade Sonu Tutar: 762.476 TL

