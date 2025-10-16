750 bin TL'si olanlar dikkat! İşte 32 günde en yüksek faiz veren bankalar
32 günlük vadede 750.000 TL’nizi değerlendirmeyi düşünüyorsanız, bankalar arasında ciddi farklar var! Faiz oranları %23’ten %48’e kadar değişiyor. Peki 32 günde kim ne kazandırıyor? İşte en yüksek faiz veren bankalar ve 1 aylık getiriler…
750.000 TL’nizi 32 gün boyunca vadeli hesapta tutarsanız, faiz oranına göre kazancınız değişiyor. Kimi banka %48 ile rekor kazanç sağlarken, kimisi %23 ile oldukça geride kalıyor.
İşte banka banka 750 bin TL'nin aylık getirisi:
Anadolubank – Renkli Hesap
Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 26.038,36 TL
Vade Sonu Tutar: 776.038,36 TL
Alternatif Bank – VOV Hesap
Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 23.328,18 TL
Vade Sonu Tutar: 773.328,18 TL
Fibabanka – Kiraz Hesap
Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 23.328,18 TL
Vade Sonu Tutar: 773.328,18 TL
ON Dijital Bankacılık – ON Plus
Faiz Oranı: %47,5
Aylık Getiri: 22.707,15 TL
Vade Sonu Tutar: 772.707,15 TL
Yapı Kredi – Sınırsız Hesap TL
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 24.799,75 TL
Vade Sonu Tutar: 774.799,75 TL
getirfinans – Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 22.154,44 TL
Vade Sonu Tutar: 772.154,44 TL
HSBC – Modern Hesap
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 22.815,77 TL
Vade Sonu Tutar: 772.815,77 TL
Odea Bank – Oksijen Hesap
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 20.718,94 TL
Vade Sonu Tutar: 770.718,94 TL
Akbank – Serbest Plus Hesap
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 24.240,11 TL
Vade Sonu Tutar: 774.240,11 TL
QNB Finansbank – E-Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %44,25
Aylık Getiri: 22.083,78 TL
Vade Sonu Tutar: 772.083,78 TL
CEPTETEB – Marifetli Hesap
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 21.978,48 TL
Vade Sonu Tutar: 771.978,48 TL
getirfinans – Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 20.837,92 TL
Vade Sonu Tutar: 770.837,92 TL
Ziraat Bankası – Vadeli TL Mevduat
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 23.326,03 TL
Vade Sonu Tutar: 773.326,03 TL
Garanti BBVA – E-Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 23.326,03 TL
Vade Sonu Tutar: 773.326,03 TL
Enpara.com – Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 22.241,10 TL
Vade Sonu Tutar: 772.241,10 TL
Hayat Finans – Avantajlı Hesap
Kâr Payı Oranı: %40,99
Aylık Getiri: 22.235,67 TL
Vade Sonu Tutar: 772.235,67 TL
İş Bankası – Vadeli TL Hesabı
Faiz Oranı: %35
Aylık Getiri: 18.986,30 TL
Vade Sonu Tutar: 768.986,30 TL
Halkbank – E-Mevduat Hesabı
Faiz Oranı: %38
Aylık Getiri: 20.613,70 TL
Vade Sonu Tutar: 770.613,70 TL
Şekerbank – E-Mevduat Hesap
Faiz Oranı: %38
Aylık Getiri: 20.613,70 TL
Vade Sonu Tutar: 770.613,70 TL
VakıfBank – ARI Hesap
Faiz Oranı: %23
Aylık Getiri: 12.476,71 TL
Vade Sonu Tutar: 762.476,71 TL