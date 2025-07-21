750 bin TL’yi mevduata koyan ayda ne kazanıyor? En yüksek faiz veren banka belli oldu!

Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesi, 750 bin TL’nin 1 aylık faiz getirisi ve bankaların sunduğu güncel mevduat oranları belli oldu. En yüksek faiz hangi bankada? İşte net kazançlar…

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
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750 bin TL’yi mevduata koyan ayda ne kazanıyor? En yüksek faiz veren banka belli oldu! - Resim: 1

HSBC

Faiz oranı: %50
Vade sonu tutar: 777.123 TL
Aylık net kazanç: 27.123 TL

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750 bin TL’yi mevduata koyan ayda ne kazanıyor? En yüksek faiz veren banka belli oldu! - Resim: 2

QNB FİNANSBANK

Faiz oranı: %49,5
Vade sonu tutar: 776.852 TL
Aylık net kazanç: 26.852 TL

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750 bin TL’yi mevduata koyan ayda ne kazanıyor? En yüksek faiz veren banka belli oldu! - Resim: 3

TEB

Faiz oranı: %49
Vade sonu tutar: 776.581 TL
Aylık net kazanç: 26.581 TL

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750 bin TL’yi mevduata koyan ayda ne kazanıyor? En yüksek faiz veren banka belli oldu! - Resim: 4

ING

Faiz oranı: %49
Vade sonu tutar: 776.581 TL
Aylık net kazanç: 26.581 TL

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750 bin TL’yi mevduata koyan ayda ne kazanıyor? En yüksek faiz veren banka belli oldu! - Resim: 5

DENİZBANK

Faiz oranı: %48,25
Vade sonu tutar: 776.174 TL
Aylık net kazanç: 26.174 TL

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750 bin TL’yi mevduata koyan ayda ne kazanıyor? En yüksek faiz veren banka belli oldu! - Resim: 6

AKBANK

Faiz oranı: %47,5
Vade sonu tutar: 775.767 TL
Aylık net kazanç: 25.767 TL

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750 bin TL’yi mevduata koyan ayda ne kazanıyor? En yüksek faiz veren banka belli oldu! - Resim: 7

GARANTİ BBVA

Faiz oranı: %47,5
Vade sonu tutar: 775.767 TL
Aylık net kazanç: 25.767 TL

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750 bin TL’yi mevduata koyan ayda ne kazanıyor? En yüksek faiz veren banka belli oldu! - Resim: 8

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz oranı: %39,5
Vade sonu tutar: 771.427 TL
Aylık net kazanç: 21.427 TL

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