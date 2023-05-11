7.500-10.000-15.000 TL arası maaş alanlar: O tarihe dikkat
Seçimlerin ardından çıkartılacak yasalarla milyonlarca vatandaşın maaşı artacak. Kimisi seyyanen artış alırken kimi kesimlere de refah payı ödenecek. Asgari ücretin yeniden belirlenmesiyle birlikte tüm özel sektör çalışanlarının da ücretleri artmış olacak. İşte zam takvimi...
700 bin kamu işçisinin yüzde 45 oranındaki maaş artışının açıklanmasının ardından milyonlarca emekli, memur ve işçi gözünü Temmuz ve Ağustos ayına dikmiş durumda. Temmuz ayında yapılacak yılın ikinci enflasyon artışı hem emeklileri hem de memurları ilgilendiriyor. Ayrıca Temmuz ayı ile birlikte belirlenecek yeni asgari ücret özel sektör çalışanlarının ücretlerini yukarı çekecek.
Ardından Ağustos ayında memurlar ve memur emeklilerini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri yapılacak. Yaklaşık 7-8 milyon memuru ve emekliyi ilgilendiren bu görüşmelerde 2024 ve 2025 yılında yapılacak zam oranları belirlenecek. Seçimlerden sonra başlayacak ücret artış maratonuna sırasıyla bakalım…
Seçimlerden sonra Meclis'e gelecek ilk yasal düzenlemelerden birisi emeklilerin seyyanen artışıyla ilgili olacak. Daha önce 5.500 TL olan en düşük emekli maaşı 7.500 TL'ye çıkartılmıştı. Şimdi 7.500 TL'nin üzerinde maaş alanlar için de kademeli bir artış söz konusu olacak.
İLK YASA 7.500 TL İÇİN
Burada 7.500-10.000 TL arasında maaş alanlardan başlamak üzere 10.000-15.000 TL arası, 15.000-20.000 TL arası ve 20.000 TL'nin üzerinde maaş alanlar olmak üzere değişik kesimlere farklı artışlar yapılacak. Böylece taban maaş ile daha üstünde alanlar arasında kapanmış olan makas ile ilgili düzenleme de gerçekleşmiş olacak.