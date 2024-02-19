8 bin kamu personeli alınacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak engelli adayların EKPSS sınav ücretlerine de katkı sağlıyoruz. Bakanlığımız bütçesinden 11 milyon 832 bin lira sınav ücreti 2022 yılı EKPSS için ÖSYM’ye aktarıldı. Bakanlığımız sınava girecek engelli vatandaşlarımız için sınav ücreti desteğini 28 Nisan’da gerçekleştirilecek yedinci EKPSS sınavında da sağlayacak. Sayıca sağlanan bu gelişmelerin yanında niteliğin artırılması için de çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşlarına, engellilerin erişilebilirliğine uygun tasarlama zorunluluğu getirildi. Ayrıca engelli çalışanların işlerini kolaylaştıracak ve onları destekleyecek düzenlemeler yapıldı.