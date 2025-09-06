800 bin TL’yi 32 gün bankada tutarsanız ne kadar kazanırsınız? İşte banka banka getiriler

800.000 TL için 32 gün vadeli mevduat hesaplamasında bankaların faiz oranları ve net getirileri belli oldu. İşte en yüksek kazanç sağlayan bankalar...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
800 bin TL’yi 32 gün bankada tutarsanız ne kadar kazanırsınız? İşte banka banka getiriler - Resim: 1

Mevduat sahiplerinin en çok merak ettiği konuların başında kısa vadede hangi bankanın daha yüksek getiri sunduğu geliyor. 800.000 TL için 32 günlük vadede bankaların faiz oranları ve vade sonu kazançları açıklandı.

1 17
800 bin TL’yi 32 gün bankada tutarsanız ne kadar kazanırsınız? İşte banka banka getiriler - Resim: 2

İşte banka banka aylık getiriler:

2 17
800 bin TL’yi 32 gün bankada tutarsanız ne kadar kazanırsınız? İşte banka banka getiriler - Resim: 3

Alternatif Bank – VOV Hesap

Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 25.598,32 TL
Vade Sonu Tutar: 825.598,32 TL

3 17
800 bin TL’yi 32 gün bankada tutarsanız ne kadar kazanırsınız? İşte banka banka getiriler - Resim: 4

Alternatif Bank – VOV Hesap

Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 25.598,32 TL
Vade Sonu Tutar: 825.598,32 TL

4 17
800 bin TL’yi 32 gün bankada tutarsanız ne kadar kazanırsınız? İşte banka banka getiriler - Resim: 5

ON Dijital Bankacılık – ON Plus

Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 24.715,62 TL
Vade Sonu Tutar: 824.715,62 TL

5 17
800 bin TL’yi 32 gün bankada tutarsanız ne kadar kazanırsınız? İşte banka banka getiriler - Resim: 6

GetirFinans – Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 24.345,39 TL
Vade Sonu Tutar: 824.345,39 TL

6 17
800 bin TL’yi 32 gün bankada tutarsanız ne kadar kazanırsınız? İşte banka banka getiriler - Resim: 7

HSBC – Modern Hesap

Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 25.021,65 TL
Vade Sonu Tutar: 825.021,65 TL

7 17
800 bin TL’yi 32 gün bankada tutarsanız ne kadar kazanırsınız? İşte banka banka getiriler - Resim: 8

Odea – Oksijen Hesap

Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 22.823,80 TL
Vade Sonu Tutar: 822.823,80 TL

8 17
800 bin TL’yi 32 gün bankada tutarsanız ne kadar kazanırsınız? İşte banka banka getiriler - Resim: 9

DenizBank – E-Mevduat

Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 26.038,36 TL
Vade Sonu Tutar: 826.038,36 TL

9 17
800 bin TL’yi 32 gün bankada tutarsanız ne kadar kazanırsınız? İşte banka banka getiriler - Resim: 10

QNB Finansbank – E-Vadeli Mevduat

Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 24.085,48 TL
Vade Sonu Tutar: 824.085,48 TL

10 17
800 bin TL’yi 32 gün bankada tutarsanız ne kadar kazanırsınız? İşte banka banka getiriler - Resim: 11

Akbank – Serbest Plus Hesap

Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 26.453,07 TL
Vade Sonu Tutar: 826.453,07 TL

11 17
800 bin TL’yi 32 gün bankada tutarsanız ne kadar kazanırsınız? İşte banka banka getiriler - Resim: 12

Yapı Kredi – Sınırsız Hesap TL

Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 26.453,07 TL
Vade Sonu Tutar: 826.453,07 TL

12 17
800 bin TL’yi 32 gün bankada tutarsanız ne kadar kazanırsınız? İşte banka banka getiriler - Resim: 13

Garanti BBVA – E-Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %43,5
Aylık Getiri: 25.170,41 TL
Vade Sonu Tutar: 825.170,41 TL

13 17
800 bin TL’yi 32 gün bankada tutarsanız ne kadar kazanırsınız? İşte banka banka getiriler - Resim: 14

Enpara.com – Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %43,5
Aylık Getiri: 25.170,41 TL
Vade Sonu Tutar: 825.170,41 TL

14 17
800 bin TL’yi 32 gün bankada tutarsanız ne kadar kazanırsınız? İşte banka banka getiriler - Resim: 15

Ziraat Bankası – Vadeli TL Mevduat Hesabı

Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 24.881,10 TL
Vade Sonu Tutar: 824.881,10 TL

15 17
800 bin TL’yi 32 gün bankada tutarsanız ne kadar kazanırsınız? İşte banka banka getiriler - Resim: 16

Hayat Finans – Avantajlı Hesap

Kâr Payı Oranı: %42,78
Aylık Getiri: 24.753,80 TL
Vade Sonu Tutar: 824.753,80 TL

16 17
800 bin TL’yi 32 gün bankada tutarsanız ne kadar kazanırsınız? İşte banka banka getiriler - Resim: 17

İş Bankası – Vadeli TL Hesabı

Faiz Oranı: %36
Aylık Getiri: 20.830,68 TL
Vade Sonu Tutar: 820.830,68 TL

17 17
mevduat faiz