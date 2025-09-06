800 bin TL’yi 32 gün bankada tutarsanız ne kadar kazanırsınız? İşte banka banka getiriler
800.000 TL için 32 gün vadeli mevduat hesaplamasında bankaların faiz oranları ve net getirileri belli oldu. İşte en yüksek kazanç sağlayan bankalar...
Mevduat sahiplerinin en çok merak ettiği konuların başında kısa vadede hangi bankanın daha yüksek getiri sunduğu geliyor. 800.000 TL için 32 günlük vadede bankaların faiz oranları ve vade sonu kazançları açıklandı.
İşte banka banka aylık getiriler:
Alternatif Bank – VOV Hesap
Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 25.598,32 TL
Vade Sonu Tutar: 825.598,32 TL
ON Dijital Bankacılık – ON Plus
Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 24.715,62 TL
Vade Sonu Tutar: 824.715,62 TL
GetirFinans – Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 24.345,39 TL
Vade Sonu Tutar: 824.345,39 TL
HSBC – Modern Hesap
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 25.021,65 TL
Vade Sonu Tutar: 825.021,65 TL
Odea – Oksijen Hesap
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 22.823,80 TL
Vade Sonu Tutar: 822.823,80 TL
DenizBank – E-Mevduat
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 26.038,36 TL
Vade Sonu Tutar: 826.038,36 TL
QNB Finansbank – E-Vadeli Mevduat
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 24.085,48 TL
Vade Sonu Tutar: 824.085,48 TL
Akbank – Serbest Plus Hesap
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 26.453,07 TL
Vade Sonu Tutar: 826.453,07 TL
Yapı Kredi – Sınırsız Hesap TL
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 26.453,07 TL
Vade Sonu Tutar: 826.453,07 TL
Garanti BBVA – E-Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %43,5
Aylık Getiri: 25.170,41 TL
Vade Sonu Tutar: 825.170,41 TL
Enpara.com – Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %43,5
Aylık Getiri: 25.170,41 TL
Vade Sonu Tutar: 825.170,41 TL
Ziraat Bankası – Vadeli TL Mevduat Hesabı
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 24.881,10 TL
Vade Sonu Tutar: 824.881,10 TL
Hayat Finans – Avantajlı Hesap
Kâr Payı Oranı: %42,78
Aylık Getiri: 24.753,80 TL
Vade Sonu Tutar: 824.753,80 TL
İş Bankası – Vadeli TL Hesabı
Faiz Oranı: %36
Aylık Getiri: 20.830,68 TL
Vade Sonu Tutar: 820.830,68 TL