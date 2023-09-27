9 Bin 500 Lira ve Altındaki Cep Telefonu Marka ve Modeller
Beklenen haber geldi. Öğrenciler için yürürlüğe girecek uygulamanın netlik kazanmasından sonra herkes 9 bin 500 TL ve altı telefonların araştırmasına başladı. Sizler için aradığınız telefon marka ve modellerini derledik. İşte 9 bin 500 TL ve altındaki cep telefonu marka ve modelleri...
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REALME
Realme 6 Pro (8.999 TL) - Realme XT (8.999 TL) - Realme 9 Pro (7.768,80 TL ) - Realme C55 (7.299,00 TL)
GENERAL MOBILE
Gm 24 Pro ( 9.246 TL)- Gm 21 Pro (7.490,00 TL) - Gm 22 Pro (7.199,00 TL)
XIAOMI
Redmi Note 12S (8.836 TL) - Redmi Note 11S (8.148,64 TL)- Redmi Note 10S (8.299 TL)
Redmi Note 10 5G (6.418,26 TL) - Redmi Note 11S (8.148,64 TL) - Redmi Note 12 (8.639,00 TL) -Redmi Note 10S (8.199,00 TL)