9 Eylül 2025 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG litre fiyatı belli oldu

İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin 52-54 TL, motorin 54-56 TL, LPG ise 25-27 TL bandında satılmaya devam ediyor.

Her gün milyonlarca kişi Google ve benzeri arama motorları üzerinden “Benzin ne kadar oldu?”, “Motorin litre fiyatı kaç TL?”, “LPG fiyatlarında son durum ne?” sorularına yanıt arıyor. İşte 9 Eylül 2025 güncel akaryakıt fiyatları…