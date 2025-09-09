9 Eylül 2025 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG litre fiyatı belli oldu
Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar akaryakıt piyasasında yön belirlemeye devam ediyor. 9 Eylül 2025 Salı sabahı itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir değişiklik yaşanmadı.
İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin 52-54 TL, motorin 54-56 TL, LPG ise 25-27 TL bandında satılmaya devam ediyor.
Her gün milyonlarca kişi Google ve benzeri arama motorları üzerinden “Benzin ne kadar oldu?”, “Motorin litre fiyatı kaç TL?”, “LPG fiyatlarında son durum ne?” sorularına yanıt arıyor. İşte 9 Eylül 2025 güncel akaryakıt fiyatları…
📊 9 EYLÜL 2025 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul (Avrupa Yakası)
Benzin: 52,84 TL
Motorin: 54,25 TL
LPG: 26,51 TL
İstanbul (Anadolu Yakası)
Benzin: 52,69 TL
Motorin: 54,13 TL
LPG: 25,88 TL
Ankara
Benzin: 53,63 TL
Motorin: 55,19 TL
LPG: 26,40 TL
İzmir
Benzin: 53,95 TL
Motorin: 55,53 TL
LPG: 26,33 TL
⚖️ FİYATLAR NASIL BELİRLENİYOR?
Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında günlük olarak açıklanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuru baz alınarak hesaplanıyor. Bu hesaplamaya ÖTV ve EPDK payı eklendikten sonra KDV ilavesiyle birlikte pompa satış fiyatı ortaya çıkıyor.