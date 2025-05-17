A101 17 Mayıs kataloğu yayınlandı: Temel ihtiyaçlarda büyük fırsat
A101, 17 Mayıs 2025 Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak aktüel ürünler kataloğuyla büyük indirimleri raflara taşıyor. Bu haftaki kampanyalarda hem temel gıda hem de temizlik ürünlerinde dikkat çeken fırsatlar yer alıyor.
Gıda ürünlerinde dikkat çeken indirimler
A101’in yeni hafta sonu kataloğunda temel gıda ürünleri ön planda. Sek 1 kg tereyağı, %25 indirimle 525 TL yerine 395 TL’den satılacak. Komili 5 litre ayçiçek yağı ise 394 TL’den 349,50 TL’ye düşüyor. Öncü 1.650 g domates salçası, %15 indirimle 116,90 TL’ye inerken; Ahir tam yağlı tost peyniri 1 kg 239 TL’den, Sütaş 700 g beyaz peynir ise 175 TL yerine 149 TL’den satışa sunulacak.
Altınbaş 40’lı kolay demlik poşet çay 87,95 TL yerine %21 indirimle 69,90 TL’den alıcı bekliyor. Balparmak Balkovan 600 g çiçek balı 205 TL, Seyidoğlu cevizli ve bademli 350 g yaz helvası %20 indirimle 55 TL’den raflarda yer alacak.
Namet dana mangal sucuk 350 g 199 TL, hindi füme 110 g 37,50 TL, kokteyl sosis 280 g 45 TL ve piliç nugget 300 g 37,50 TL’den satışta olacak.
Atıştırmalıklar ve özel kampanyalar
Hafta sonuna özel olarak Nestle, Torku, Kahve Dünyası, Şölen ve Ülker gibi markalarda çikolata ve gofretlerde de kampanyalar geçerli olacak.
Ayrıca, Sleepy yüzey temizlik havlusu 100’lü 100 TL yerine 65 TL, Asperox Sparx Diamond bulaşık makinesi kapsülü 40’lı 329 TL yerine 159 TL’ye düşecek. Bu iki ürün sadece 10 TL ve üzeri alışverişlerde ve sınırlı stoklarla sunulacak.
Temizlik ürünlerinde büyük fırsatlar
A101, 17 Mayıs itibarıyla temizlik ürünlerinde de cazip indirimler sunuyor. Elidor ürünlerinde %50’ye varan indirim dikkat çekerken; erkek deodorant, temizleme köpüğü, bulaşık deterjanı ve yağ çözücü spreylerde de önemli indirimler yer alıyor.
Bingo 10 kg toz deterjan 465 TL yerine %31 indirimle 319 TL’ye düşüyor. Finish marka bulaşık makinesi tuzu, temizleyici ve parlatıcı ise her biri 70 TL’den satışta olacak.
A101’in “Hep Ucuz” ve “Bitmeden Al” sloganlı kampanya sayfalarında farklı fırsatlar yer alırken, A101 & Hadi iş birliğiyle 11 farklı üründe +para kazanma fırsatı da müşterileri bekliyor.