A101 17 Mayıs kataloğu yayınlandı: Temel ihtiyaçlarda büyük fırsat

Altınbaş 40’lı kolay demlik poşet çay 87,95 TL yerine %21 indirimle 69,90 TL’den alıcı bekliyor. Balparmak Balkovan 600 g çiçek balı 205 TL, Seyidoğlu cevizli ve bademli 350 g yaz helvası %20 indirimle 55 TL’den raflarda yer alacak.

Namet dana mangal sucuk 350 g 199 TL, hindi füme 110 g 37,50 TL, kokteyl sosis 280 g 45 TL ve piliç nugget 300 g 37,50 TL’den satışta olacak.

Atıştırmalıklar ve özel kampanyalar

Hafta sonuna özel olarak Nestle, Torku, Kahve Dünyası, Şölen ve Ülker gibi markalarda çikolata ve gofretlerde de kampanyalar geçerli olacak.

Ayrıca, Sleepy yüzey temizlik havlusu 100’lü 100 TL yerine 65 TL, Asperox Sparx Diamond bulaşık makinesi kapsülü 40’lı 329 TL yerine 159 TL’ye düşecek. Bu iki ürün sadece 10 TL ve üzeri alışverişlerde ve sınırlı stoklarla sunulacak.