A101 Aldın Aldın 4 Eylül 2025 fırsatlarını duyurdu: Yetişen alacak!
A101 4 Eylül 2025 kataloğu açıklandı! Yeni haftada fırsat reyonları adeta dolup taşıyor. A101 Aktüel ürünlerinde bu hafta yine yok yok: Elektronikten beyaz eşyaya, kişisel bakım ürünlerinden züccaciyeye kadar onlarca kategoride dev indirimler sizi bekliyor.
A101, her hafta olduğu gibi bu perşembe de ihtiyaçlara doğrudan yanıt veren ürünleri raflara getiriyor. 4 Eylül 2025 Aldın Aldın kataloğu, ilk sayfadan itibaren güçlü fırsatlar sunuyor. Philips, Toshiba ve Onvo markalı akıllı televizyonlar; Vestel 2 Max akıllı saat; SEG bulaşık makinesi, büro tipi buzdolabı ve nofrost buzdolabı öne çıkan ürünler arasında.
Ayrıca Singer M1605 dikiş makinesi, English Home multi blender seti ve epilatör gibi küçük ev aletleri de indirimli fiyatlarıyla dikkat çekiyor.
Temizlik konusunda avantajlı seçenek arayanlara özel: Arzum AR4115 Cyclone süpürge sadece 3999 TL’den satışa çıkıyor. Bunun yanında tost makinesi, saç düzleştirici, çelik cezve ve baskül gibi günlük ihtiyaç ürünleri de raflarda yerini alıyor. Volta marka elektrikli moped ve araç modelleri ise peşin fiyatına 6 taksit avantajıyla satışa sunulacak.
🛒 A101 Kırtasiye ve Züccaciye Fırsatları
4 Eylül A101 kataloğunda kırtasiye ürünleri de öğrenciler için oldukça avantajlı fiyatlarla geliyor. LAV markalı 13 farklı ürün serisi, English Home kek kalıpları, Papilla midi tava ve Hascevher Kumsal 6 parça tencere seti dikkat çeken seçeneklerden.
Ayrıca Paşabahçe’nin borosilikat cam demlik ve kupaları da uygun fiyatıyla mutfaklara şıklık katıyor.
Saklama kapları, plastik ürünler, züccaciye ürünleri ve çok daha fazlası A101 Aktüel 4 Eylül 2025 kataloğu ile tüketicilere sunulacak.