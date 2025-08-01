Acil nakit ihtiyacı olanlar dikkat! 100 bin TL kredi çekenler 1 yıl sonunda ne kadar ödüyor?
Acil nakit ihtiyacı olanlar için bankaların 1 Ağustos 2025 itibarıyla sunduğu ihtiyaç kredisi faiz oranları belli oldu. 100 bin TL kredi çekenin 12 ay sonunda ne kadar geri ödeme yapacağı bankalara göre değişiyor. İşte detaylar…
Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için bankaların sunduğu ihtiyaç kredisi faiz oranları ve geri ödeme planları netleşti.
Haber Global’e göre, 1 Ağustos 2025 itibarıyla ihtiyaç kredilerinde 12 ay vadeli 100 bin TL kredi kullananların ödeyeceği aylık taksit ve toplam geri ödeme tutarları bankadan bankaya farklılık gösteriyor.
İşte 12 ay vadeli 100 bin TL ihtiyaç kredisinin aylık taksit tutarı ve toplam geri ödemesi:
AKBANK
Faiz Oranı %4,83
Aylık Taksit 12.110,82 TL
Toplam Ödeme 145.904,84 TL
FİBA BANKA
Faiz Oranı %4,95
Aylık Taksit 12.213,79 TL
Toplam Ödeme 147.140,48 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı %5,54
Aylık Taksit 12.726,08 TL
Toplam Ödeme 153.287,96 TL
ZİRAAT KATILIM
Kâr Payı Oranı %4,49
Aylık Taksit 11.821,35 TL
Toplam Ödeme 142.356,20 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı %4,30
Aylık Taksit 11.661,06 TL
Toplam Ödeme 140.507,72 TL
ENPARA
Faiz Oranı %4,19
Aylık Taksit 11.568,75 TL
Toplam Ödeme 138.825,00 TL
TÜRKİYE FİNANS
Kâr Payı Oranı %4,09
Aylık Taksit 11.485,15 TL
Toplam Ödeme 137.821,80 TL
QNB
Faiz Oranı %4,04
Aylık Taksit 11.443,46 TL
Toplam Ödeme 137.896,52 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı %3,99
Aylık Taksit 11.401,85 TL
Toplam Ödeme 137.397,20 TL
N KOLAY
Faiz Oranı %3,99
Aylık Taksit 11.401,85 TL
Toplam Ödeme 137.397,20 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı %3,89
Aylık Taksit 11.318,84 TL
Toplam Ödeme 136.401,08 TL
TEB
Faiz Oranı %3,39
Aylık Taksit 10.908,35 TL
Toplam Ödeme 131.475,20 TL
VAKIFBANK
Kâr Payı Oranı %3,89
Aylık Taksit 11.318,84 TL
Toplam Ödeme 136.326,08 TL
ING
Faiz Oranı %3,79
Aylık Taksit 11.236,14 TL
Toplam Ödeme 135.333,68 TL
GETİR FİNANS
Faiz Oranı %3,65
Aylık Taksit 11.120,86 TL
Toplam Ödeme 133.450,32 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı %3,59
Aylık Taksit 11.071,64 TL
Toplam Ödeme 133.359,68 TL
ALBARAKA
Kâr Payı Oranı %3,50
Aylık Taksit 10.998,01 TL
Toplam Ödeme 132.551,12 TL