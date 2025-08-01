Acil nakit ihtiyacı olanlar dikkat! 100 bin TL kredi çekenler 1 yıl sonunda ne kadar ödüyor?

Acil nakit ihtiyacı olanlar için bankaların 1 Ağustos 2025 itibarıyla sunduğu ihtiyaç kredisi faiz oranları belli oldu. 100 bin TL kredi çekenin 12 ay sonunda ne kadar geri ödeme yapacağı bankalara göre değişiyor. İşte detaylar…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Acil nakit ihtiyacı olanlar dikkat! 100 bin TL kredi çekenler 1 yıl sonunda ne kadar ödüyor? - Resim: 1

Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için bankaların sunduğu ihtiyaç kredisi faiz oranları ve geri ödeme planları netleşti. 

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Acil nakit ihtiyacı olanlar dikkat! 100 bin TL kredi çekenler 1 yıl sonunda ne kadar ödüyor? - Resim: 2

Haber Global’e göre, 1 Ağustos 2025 itibarıyla ihtiyaç kredilerinde 12 ay vadeli 100 bin TL kredi kullananların ödeyeceği aylık taksit ve toplam geri ödeme tutarları bankadan bankaya farklılık gösteriyor.

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Acil nakit ihtiyacı olanlar dikkat! 100 bin TL kredi çekenler 1 yıl sonunda ne kadar ödüyor? - Resim: 3

İşte 12 ay vadeli 100 bin TL ihtiyaç kredisinin aylık taksit tutarı ve toplam geri ödemesi:

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Acil nakit ihtiyacı olanlar dikkat! 100 bin TL kredi çekenler 1 yıl sonunda ne kadar ödüyor? - Resim: 4

AKBANK

Faiz Oranı %4,83 
Aylık Taksit 12.110,82 TL
Toplam Ödeme 145.904,84 TL 

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Acil nakit ihtiyacı olanlar dikkat! 100 bin TL kredi çekenler 1 yıl sonunda ne kadar ödüyor? - Resim: 5

FİBA BANKA

Faiz Oranı %4,95 
Aylık Taksit 12.213,79 TL
Toplam Ödeme 147.140,48 TL 

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Acil nakit ihtiyacı olanlar dikkat! 100 bin TL kredi çekenler 1 yıl sonunda ne kadar ödüyor? - Resim: 6

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı %5,54 
Aylık Taksit 12.726,08 TL
Toplam Ödeme 153.287,96 TL

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Acil nakit ihtiyacı olanlar dikkat! 100 bin TL kredi çekenler 1 yıl sonunda ne kadar ödüyor? - Resim: 7

ZİRAAT KATILIM

Kâr Payı Oranı %4,49
Aylık Taksit 11.821,35 TL
Toplam Ödeme 142.356,20 TL

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Acil nakit ihtiyacı olanlar dikkat! 100 bin TL kredi çekenler 1 yıl sonunda ne kadar ödüyor? - Resim: 8

İŞ BANKASI

Faiz Oranı %4,30 
Aylık Taksit 11.661,06 TL
Toplam Ödeme 140.507,72 TL

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Acil nakit ihtiyacı olanlar dikkat! 100 bin TL kredi çekenler 1 yıl sonunda ne kadar ödüyor? - Resim: 9

ENPARA

Faiz Oranı %4,19 
Aylık Taksit 11.568,75 TL
Toplam Ödeme 138.825,00 TL 

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Acil nakit ihtiyacı olanlar dikkat! 100 bin TL kredi çekenler 1 yıl sonunda ne kadar ödüyor? - Resim: 10

TÜRKİYE FİNANS

Kâr Payı Oranı %4,09 
Aylık Taksit 11.485,15 TL
Toplam Ödeme 137.821,80 TL

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Acil nakit ihtiyacı olanlar dikkat! 100 bin TL kredi çekenler 1 yıl sonunda ne kadar ödüyor? - Resim: 11

QNB

Faiz Oranı %4,04 
Aylık Taksit 11.443,46 TL
Toplam Ödeme 137.896,52 TL 

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Acil nakit ihtiyacı olanlar dikkat! 100 bin TL kredi çekenler 1 yıl sonunda ne kadar ödüyor? - Resim: 12

DENİZBANK

Faiz Oranı %3,99 
Aylık Taksit 11.401,85 TL
Toplam Ödeme 137.397,20 TL

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Acil nakit ihtiyacı olanlar dikkat! 100 bin TL kredi çekenler 1 yıl sonunda ne kadar ödüyor? - Resim: 13

N KOLAY

Faiz Oranı %3,99 
Aylık Taksit 11.401,85 TL
Toplam Ödeme 137.397,20 TL 

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Acil nakit ihtiyacı olanlar dikkat! 100 bin TL kredi çekenler 1 yıl sonunda ne kadar ödüyor? - Resim: 14

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı %3,89 
Aylık Taksit 11.318,84 TL
Toplam Ödeme 136.401,08 TL 

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Acil nakit ihtiyacı olanlar dikkat! 100 bin TL kredi çekenler 1 yıl sonunda ne kadar ödüyor? - Resim: 15

TEB

Faiz Oranı %3,39 
Aylık Taksit 10.908,35 TL
Toplam Ödeme 131.475,20 TL 

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Acil nakit ihtiyacı olanlar dikkat! 100 bin TL kredi çekenler 1 yıl sonunda ne kadar ödüyor? - Resim: 16

VAKIFBANK

Kâr Payı Oranı %3,89 
Aylık Taksit 11.318,84 TL
Toplam Ödeme 136.326,08 TL 

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Acil nakit ihtiyacı olanlar dikkat! 100 bin TL kredi çekenler 1 yıl sonunda ne kadar ödüyor? - Resim: 17

ING

Faiz Oranı %3,79 
Aylık Taksit 11.236,14 TL
Toplam Ödeme 135.333,68 TL 

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Acil nakit ihtiyacı olanlar dikkat! 100 bin TL kredi çekenler 1 yıl sonunda ne kadar ödüyor? - Resim: 18

GETİR FİNANS

Faiz Oranı %3,65 
Aylık Taksit 11.120,86 TL
Toplam Ödeme 133.450,32 TL

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Acil nakit ihtiyacı olanlar dikkat! 100 bin TL kredi çekenler 1 yıl sonunda ne kadar ödüyor? - Resim: 19

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı %3,59 
Aylık Taksit 11.071,64 TL
Toplam Ödeme 133.359,68 TL 

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Acil nakit ihtiyacı olanlar dikkat! 100 bin TL kredi çekenler 1 yıl sonunda ne kadar ödüyor? - Resim: 20

ALBARAKA

Kâr Payı Oranı %3,50
Aylık Taksit 10.998,01 TL
Toplam Ödeme 132.551,12 TL 

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