O bakanlık 10 bin 719 personel alacak
Adalet Bakanlığı 22 bin 43 personel alımıyla ilgili detaylar gündemde yer alıyor. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve tarihi...
Adalet Bakanlığı 22 bin 43 personel alımıyla ilgili detaylar gündemde yer alıyor. Personel Genel Müdürlüğü, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ve İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere gerçekleştirilecek Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve branş-kadro dağılımı belli oldu. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve tarihi 2023...
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre taşra ve merkez teşkilatlarında görevlendirilmek üzere personel alımı yapılacak. Bakan Bozdağ PGM’de 10.719, CTE’de 10.138, icra dairelerinde 700, merkez teşkilatta 486 kişinin istihdam edileceğini duyurdu. Bu gelişme sonrasında alımla ilgili detaylar başvuru yapacaklar tarafından araştırılmaya başlandı. Personel Genel Müdürlüğü, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü, İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev alacak personel adayları başvuru detaylarını sorguluyor.
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Adalet Bakanlığı 22 bin 43 personel alımı başvuruları 25 Nisan'da başlayacak ve 11 Mayıs'ta sona erecektir.
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak olup, adaylar 25 Nisan 2023 – 11 Mayıs 2023 tarihleri arasında saat 23:59:59'a kadar https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, “Adalet Bakanlığı İş Başvurusu” ekranını kullanarak başvuruları gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI
Adalet Bakanlığı personel alımı ilanlara göre 8 bin 647 infaz koruma memuru, 5 bin 461 zabıt katibi, 2 bin 429 mübaşir, 1590 koruma ve güvenlik görevlisi olmak üzere çözümleyici, destek personeli, istatistikçi, mühendis, mütercim, mütercim tercüman, programcı, teknisyen, tekniker, fizyoterapist, sosyal çalışmacı, psikolog, işaret dili tercümanı, öğretmen, sağlık memuru, hemşire, büro personeli, gemi adamı, veteriner hekim, diyetisyen ve icra katibi kadrolarında istihdam sağlanacak. Alımlarla adliyelerde 10 bin 719, Ceza İnfaz Kurumlarında 10 bin 138, İcra Dairelerinde 700, Bakanlık merkez teşkilatta 563 olmak üzere 22 bin 43 kişi istihdam edilecek.