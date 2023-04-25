Adalet Bakanlığı 22 bin 43 personel alımı için başvurular bugün itibariyle alınmaya başladı. 25 Nisan'da başlayan ve 11 Mayıs'ta sona erecek olan başvuruların nasıl yapılacağı merak ediliyor. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır?