Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır?
Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları bugün itibariyle başladı. Adliyelerde 10 bin 719, Ceza İnfaz Kurumlarında 10 bin 138, İcra Dairelerinde 700, Bakanlık merkez teşkilatta 563 olmak üzere 22 bin 43 kişi istihdam edecek olan Adalet Bakanlığı için başvurular e-Devlet üzerinden yapılabilecek.
Adalet Bakanlığı 22 bin 43 personel alımı için başvurular bugün itibariyle alınmaya başladı. 25 Nisan'da başlayan ve 11 Mayıs'ta sona erecek olan başvuruların nasıl yapılacağı merak ediliyor. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır?
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Adalet Bakanlığı’na alınacak 22 bin 43 personel için ilanlar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın 16 Nisan’da katıldığı televizyon programında müjdelediği 22 bin 120 personel alımıyla ilgili bugün 6 farklı ilanda Resmi Gazete’de 22 bin 43 kadro açıklandı. İlanlar, Personel Genel Müdürlüğü, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile İcra İşleri Dairesi Başkanlığı’nın internet sitelerinde de yayımladı.
BAŞVURULAR BUGÜN BAŞLADI
Adalet Bakanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere gerçekleştireceği 22 bin 120 personel alımı başvuruları 25 Nisan itibariyle başladı. Başvurular 11 Mayıs’ta son bulacak.
PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak olup, adaylar 25 Nisan 2023 – 11 Mayıs 2023 tarihleri arasında saat 23:59:59'a kadar https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, “Adalet Bakanlığı İş Başvurusu” ekranını kullanarak başvuruları gerçekleştireceklerdir.
Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir