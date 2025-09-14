Adalet Bakanlığı promosyon 15 Eylül 2025: Promosyon ne kadar olacak, ödemeler Ekim’de mi yatacak?
Adalet Bakanlığı’nda yaklaşık 200 bin çalışanı ilgilendiren promosyon ödemeleri için süreç devam ediyor. Bankaların teklifleri, sendikaların talepleri ve ödeme takvimi netleşiyor. İşte promosyon ödemelerine dair son gelişmeler…
📌 ADALET BAKANLIĞI’NDA PROMOSYON GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR
Adalet Bakanlığı çalışanlarını kapsayan promosyon ihalesinde süreç devam ediyor. Bakan Yardımcısı Ramazan Can, promosyon ödemelerine ilişkin görüşmelerin hızla sürdüğünü ve kamu görevlilerinin beklentilerini karşılayacak şekilde sonuçlanması için çalışmalar yapıldığını açıkladı.
📌 VAKIFBANK’IN TEKLİFİ YETERSİZ BULUNDU
Geçtiğimiz haftalarda yapılan ihalede en yüksek teklifi 90 bin TL ile Vakıfbank vermişti. Ancak bu teklif yetersiz bulundu. Promosyon anlaşması için yeni teklifler hazırlanırken ihale ileri bir tarihe ertelendi.
📌 TEKLİFİN 97 BİN TL’YE YÜKSELTİLDİĞİ İDDİA EDİLDİ
Son gelişmelere göre Vakıfbank’ın teklifini 97 bin TL’ye yükselttiği iddia edildi. Ancak Bakanlık tarafından bu bilgi henüz doğrulanmadı. Sendikalar, promosyon tutarının 100 bin sınırını aşmasını ve beklentilere uygun şekilde belirlenmesini istiyor.
📌 ADALET SEN’İN PROMOSYON TALEPLERİ
Sendika, Bakanlığa resmi teklifini iletti.
Adalet Sen, promosyon anlaşmasında şu şartların yer almasını talep ediyor:
Kişi başı en az 150 bin TL peşin ödeme,
Sözleşme süresinin en fazla 3 yıl olması,
Yıllık enflasyon farkına göre revize imkânı,
EFT ve havale işlemlerinin ücretsiz olması,
Personele özel düşük faizli kredi,
Faizsiz ve avantajlı bireysel kredi paketleri.
📌 2022 YILINDA 25 BİN TL PROMOSYON VERİLMİŞTİ
Adalet Bakanlığı çalışanlarına son promosyon ödemesi 2022 yılında yapılmış, tek seferde 25 bin TL yatırılmıştı. Aradan geçen üç yılın ardından artan enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle personelin beklentisi daha yüksek tutarlara yöneldi.
📌 ENFLASYON FARKI ŞARTI TALEP EDİLDİ
Adalet Sen, promosyon ödemelerinin değerini koruması için ek madde istedi.
Sendikanın resmi teklifinde, promosyon anlaşmasına yıllık enflasyon farkına göre revize opsiyonu eklenmesi talep edildi. Böylece ödemelerin enflasyon karşısında erimesi önlenmek isteniyor.
📌 ÖDEMELERİN TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?
Bakan Yardımcısı Ramazan Can, ihale sürecinin Eylül ayı sonuna kadar tamamlanmasını beklediklerini açıkladı. Buna göre promosyon ödemelerinin Ekim ayında hesaplara geçmesi öngörülüyor.