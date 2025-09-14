Adalet Bakanlığı promosyon 15 Eylül 2025: Promosyon ne kadar olacak, ödemeler Ekim’de mi yatacak?

📌 ADALET SEN’İN PROMOSYON TALEPLERİ



Sendika, Bakanlığa resmi teklifini iletti.

Adalet Sen, promosyon anlaşmasında şu şartların yer almasını talep ediyor:

Kişi başı en az 150 bin TL peşin ödeme,

Sözleşme süresinin en fazla 3 yıl olması,

Yıllık enflasyon farkına göre revize imkânı,

EFT ve havale işlemlerinin ücretsiz olması,

Personele özel düşük faizli kredi,

Faizsiz ve avantajlı bireysel kredi paketleri.