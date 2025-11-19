Adeta ikinci bir maaş gibi: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte detaylar...
Bankaların vadeli mevduat yarışında oranlar yüzde 47 seviyelerine tırmanırken, 1 milyon lirasını değerlendirmek isteyenler için 32 günlük vade sonunda elde edilecek net kazanç tablosu netleşti.
Mevduat sahiplerinin yakından takip ettiği 1.000.000 TL tutarındaki birikim için 32 günlük vade seçenekleri incelendiğinde, en yüksek net getiriyi sağlayan bankalar ön plana çıktı.
İşte banka banka 1 milyon TL'nin aylık getirisi:
Alternatif Bank – VOV Hesap
Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 29.458,57 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.458,57 TL
Yapı Kredi – Sınırsız Hesap TL
Faiz Oranı: %44
Net Kazanç: 32.320,15 TL
Vade Sonu Tutar: 1.032.320,15 TL
Akbank – Serbest Plus Hesap
Faiz Oranı: %43
Net Kazanç: 31.574,49 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.574,49 TL
HSBC – Modern Hesap
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 30.602,11 TL
Vade Sonu Tutar: 1.030.602,11 TL
ING – Turuncu Hesap
Faiz Oranı: %46
Net Kazanç: 28.741,08 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.741,08 TL
Hayat Finans – Avantajlı Hesap
Kâr Payı Oranı: %41,69
Net Kazanç: 30.153,86 TL
Vade Sonu Tutar: 1.030.153,86 TL
Garanti BBVA – E-Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %41,5
Net Kazanç: 30.016,44 TL
Vade Sonu Tutar: 1.030.016,44 TL
Ziraat Bankası – Vadeli TL Mevduat Hesabı
Faiz Oranı: %41,5
Net Kazanç: 30.016,44 TL
Vade Sonu Tutar: 1.030.016,44 TL
VakıfBank – ARI Hesap
Faiz Oranı: %23
Net Kazanç: 16.635,62 TL
Vade Sonu Tutar: 1.016.635,62 TL