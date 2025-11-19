Adeta ikinci bir maaş gibi: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte detaylar...

Bankaların vadeli mevduat yarışında oranlar yüzde 47 seviyelerine tırmanırken, 1 milyon lirasını değerlendirmek isteyenler için 32 günlük vade sonunda elde edilecek net kazanç tablosu netleşti.

Yayınlanma:


Mevduat sahiplerinin yakından takip ettiği 1.000.000 TL tutarındaki birikim için 32 günlük vade seçenekleri incelendiğinde, en yüksek net getiriyi sağlayan bankalar ön plana çıktı.



İşte banka banka 1 milyon TL'nin aylık getirisi:



Alternatif Bank – VOV Hesap
Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 29.458,57 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.458,57 TL



Yapı Kredi – Sınırsız Hesap TL
Faiz Oranı: %44
Net Kazanç: 32.320,15 TL
Vade Sonu Tutar: 1.032.320,15 TL



Akbank – Serbest Plus Hesap
Faiz Oranı: %43
Net Kazanç: 31.574,49 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.574,49 TL



HSBC – Modern Hesap
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 30.602,11 TL
Vade Sonu Tutar: 1.030.602,11 TL



ING – Turuncu Hesap
Faiz Oranı: %46
Net Kazanç: 28.741,08 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.741,08 TL



Hayat Finans – Avantajlı Hesap
Kâr Payı Oranı: %41,69
Net Kazanç: 30.153,86 TL
Vade Sonu Tutar: 1.030.153,86 TL



Garanti BBVA – E-Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %41,5
Net Kazanç: 30.016,44 TL
Vade Sonu Tutar: 1.030.016,44 TL



Ziraat Bankası – Vadeli TL Mevduat Hesabı
Faiz Oranı: %41,5
Net Kazanç: 30.016,44 TL
Vade Sonu Tutar: 1.030.016,44 TL



VakıfBank – ARI Hesap
Faiz Oranı: %23
Net Kazanç: 16.635,62 TL
Vade Sonu Tutar: 1.016.635,62 TL

