AFAD sözleşmeli personel alacak! Lise mezunları da başvurabilecek
AFAD, pek çok ilde istihdam etmek üzere 68 sözleşmeli personel alacak. Peki AFAD hangi meslek kolunda personel alacak? AFAD'ın adaylarda aradığı özellikler ne? AFAD'ın iş ilanına kimler başvurabilir? Lise ve üniversite mezunlarının başvurabileceği ilanın tüm ayrıntıları sizlerle...
AFAD 68 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 68 sözleşmeli personel alacak. AFAD tarafından verilen ilanda, adaylarda aranan nitelikler sıralandı. Başvuruların 18 Eylül'de başlayacağı alım için son başvuru tarihi ise 27 Eylül olarak açıklandı.
ALINACAK PERSONELİN NİTELİĞİ VE İSTİHDAM EDİLECEĞİ ŞEHİR
• Avukat (2): Adıyaman 1, Malatya 1
• Elektrik Mühendisi (2): Erzincan 1, İstanbul 1
• Harita, Geomatik Mühendisi (6): Amasya 1, Antalya 1, Bolu 1, Diyarbakır 1, Hatay 1, Niğde 1
• İnşaat Mühendisi (8): Bilecik 1, Bolu 1, Bursa 1, İzmir 1, Kahramanmaraş 1, Kastamonu 1, Tokat 1, Yozgat 1
• Jeoloji, Hidrojeoloji Mühendisi (5): Bolu 1, Diyarbakır 1, Gaziantep 1, Hatay 1, Sakarya 1
• Makine Mühendisi (3): İstanbul 1, Sakarya 1, Sivas 1
• Sosyal Çalışmacı (19): Adıyaman 1, Batman 1, Bolu 1, Bursa 1, Çankırı 1, Giresun 1, Hakkâri 1, Iğdır 1, İstanbul 1, Kahramanmaraş 2, Kars 1, Kastamonu 1, Kocaeli 1, Malatya 1, Manisa 1, Niğde 1, Siirt 1, Van 1
• Veteriner Hekim (2): Antalya 1, Sivas 1
• Diğer Sağlık Personeli (3): Antalya 1, İstanbul 1, Kahramanmaraş 1
• Destek Personeli (Şoför) (2): Ağrı 1, Kırşehir 1
• Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) (9): İstanbul 3, Muş 1, Rize 2, Sakarya 1, Sivas 2
• Elektrik Elektronik Teknisyeni (1): Kahramanmaraş 1
• Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Teknisyeni (1): Kahramanmaraş 1
• Koruma ve Güvenlik Görevlisi (5): Antalya 3, İstanbul 1, Muş 1
SINAVA KATILMA ŞARTLARI
GENEL ŞARTLAR
• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
• Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
• Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
• Erkek adaylar için giriş sınavı tarihinde askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
• 2023 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1988 tarihinden sonra doğmuş olmak.)
• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı bulunmamak.
• Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya ve her türlü vasıta ile seyahat etmeye elverişli olmak.
• Süresi içinde ve usulüne uygun olarak giriş sınavına başvuruda bulunmuş olmak.
• Adaylar ilanda belirtilen pozisyonlardan sadece birine ve tek il için başvuruda bulunabilecektir.
• Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak ya da kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken sözleşmenin herhangi bir nedenle feshedilmesi halinde son başvuru tarihi itibariyle bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak. (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere)
ÖZEL ŞARTLAR
AVUKAT
• Fakültelerin Hukuk lisans programından veya buna denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
• Barodan veya noterden onaylı Avukatlık ruhsatına sahip olmak.
• ÖSYM tarafından 2022 veya 2023 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.
ELEKTRİK MÜHENDİSİ
• Fakültelerin Elektrik Mühendisliği lisans programından veya buna denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
• ÖSYM tarafından 2022 veya 2023 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.
HARİTA, GEOMATİK MÜHENDİSİ
• Fakültelerin Harita Mühendisliği, Harita ve Kadastro Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği veya Geomatik Mühendisliği lisans programlarının herhangi birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
• ÖSYM tarafından 2022 veya 2023 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.
İNŞAAT MÜHENDİSİ
• Fakültelerin İnşaat Mühendisliği lisans programından veya buna denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
• ÖSYM tarafından 2022 veya 2023 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.
JEOLOJİ, HİDROJEOLOJİ MÜHENDİSİ
• Fakültelerin Jeoloji Mühendisliği veya Hidrojeoloji Mühendisliği lisans programlarının herhangi birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
• ÖSYM tarafından 2022 veya 2023 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.
MAKİNE MÜHENDİSİ
• Fakültelerin Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği veya Makine ve Malzeme Mühendisliği lisans programlarının herhangi birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
• ÖSYM tarafından 2022 veya 2023 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.
SOSYAL ÇALIŞMACI
• Fakülte veya 4 (dört) yıl süreli öğrenim veren yüksekokulların Sosyal Hizmet programlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
• ÖSYM tarafından 2022 veya 2023 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.
VETERİNER HEKİM
• Fakültelerin Veterinerlik lisans programından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
• ÖSYM tarafından 2022 veya 2023 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ
• Mesleki ve teknik eğitim veren kurumların İlk ve Acil Yardım ön lisans programları ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
• ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.
DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR)
• Ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak.
• En az CE sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. (1/1/2016 tarihinden önce ehliyet alanlardan ehliyetini değiştirmeyenler için D sınıfı ehliyet sahibi olmak.)
• ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP94 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.
DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK GÖREVLİSİ)
• Ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak.
• ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP94 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.
ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNİSYENİ
• Mesleki ve teknik ortaöğretim veren kurumların Elektrik Elektronik Teknolojisi alanı ve dallarından mezun olmak.
• ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP94 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.
TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME TEKNİSYENİ
• Mesleki ve teknik ortaöğretim veren kurumların Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanı ve dallarından mezun olmak.
• ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP94 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ
• Özel Güvenlik ve Koruma önlisans programından mezun olmak.
• ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.
• Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı ibareli özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
• 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10 uncu maddesinde belirtilen şartlar ile 26/6/2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği’nde belirtilen sağlık şartlarına sahip olmak.