AFAD sözleşmeli personel alacak! Lise mezunları da başvurabilecek

ÖZEL ŞARTLAR

AVUKAT

• Fakültelerin Hukuk lisans programından veya buna denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

• Barodan veya noterden onaylı Avukatlık ruhsatına sahip olmak.

• ÖSYM tarafından 2022 veya 2023 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

ELEKTRİK MÜHENDİSİ

• Fakültelerin Elektrik Mühendisliği lisans programından veya buna denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

• ÖSYM tarafından 2022 veya 2023 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

HARİTA, GEOMATİK MÜHENDİSİ

• Fakültelerin Harita Mühendisliği, Harita ve Kadastro Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği veya Geomatik Mühendisliği lisans programlarının herhangi birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

• ÖSYM tarafından 2022 veya 2023 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

İNŞAAT MÜHENDİSİ

• Fakültelerin İnşaat Mühendisliği lisans programından veya buna denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

• ÖSYM tarafından 2022 veya 2023 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

JEOLOJİ, HİDROJEOLOJİ MÜHENDİSİ

• Fakültelerin Jeoloji Mühendisliği veya Hidrojeoloji Mühendisliği lisans programlarının herhangi birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

• ÖSYM tarafından 2022 veya 2023 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

MAKİNE MÜHENDİSİ

• Fakültelerin Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği veya Makine ve Malzeme Mühendisliği lisans programlarının herhangi birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

• ÖSYM tarafından 2022 veya 2023 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

SOSYAL ÇALIŞMACI

• Fakülte veya 4 (dört) yıl süreli öğrenim veren yüksekokulların Sosyal Hizmet programlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

• ÖSYM tarafından 2022 veya 2023 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

VETERİNER HEKİM

• Fakültelerin Veterinerlik lisans programından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

• ÖSYM tarafından 2022 veya 2023 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ

• Mesleki ve teknik eğitim veren kurumların İlk ve Acil Yardım ön lisans programları ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

• ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR)

• Ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak.

• En az CE sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. (1/1/2016 tarihinden önce ehliyet alanlardan ehliyetini değiştirmeyenler için D sınıfı ehliyet sahibi olmak.)

• ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP94 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK GÖREVLİSİ)

• Ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak.

• ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP94 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNİSYENİ

• Mesleki ve teknik ortaöğretim veren kurumların Elektrik Elektronik Teknolojisi alanı ve dallarından mezun olmak.

• ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP94 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME TEKNİSYENİ

• Mesleki ve teknik ortaöğretim veren kurumların Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanı ve dallarından mezun olmak.

• ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP94 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ

• Özel Güvenlik ve Koruma önlisans programından mezun olmak.

• ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

• Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı ibareli özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.

• 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10 uncu maddesinde belirtilen şartlar ile 26/6/2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği’nde belirtilen sağlık şartlarına sahip olmak.