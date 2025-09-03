Ağustos enflasyonu açıklandı: Kira artış tavanı ne kadar oldu?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 2,04 artarken, yıllık enflasyon yüzde 32,95 olarak hesaplandı.
Ekonomistlerin beklentisi, ağustos ayında TÜFE’nin yüzde 1,79 oranında artması ve yıllık bazda yüzde 32,63 seviyesinde gerçekleşmesiydi.
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise aylık yüzde 2,48, yıllık yüzde 25,16 arttı.
Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi ağustos ayı itibarıyla yüzde 29,70 oldu. Temmuz ayında TÜFE aylık yüzde 2,06 artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 33,52 olarak kaydedilmişti.
TÜFE detayları
TÜFE’deki (2003=100) değişim Ağustos 2025’te şöyle gerçekleşti:
Bir önceki aya göre: %2,04 artış
Bir önceki yılın Aralık ayına göre: %21,50 artış
Bir önceki yılın aynı ayına göre: %32,95 artış
On iki aylık ortalamalara göre: %39,62 artış
Ana harcama gruplarında konut fiyatları zirvede
En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri:
Gıda ve alkolsüz içecekler: %33,28 artış
Ulaştırma: %24,86 artış
Konut: %53,27 artış
Bu grupların yıllık değişime etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %7,97, ulaştırmada %4,10 ve konutta %8,12 oldu.
Aylık değişimler ise şöyle:
Gıda ve alkolsüz içecekler: %3,02 artış
Ulaştırma: %1,55 artış
Konut: %2,66 artış
143 temel başlık kapsamındaki endekste 20 başlıkta düşüş, 4 başlıkta değişim olmadı, 119 başlıkta artış görüldü.
Özel kapsamlı TÜFE
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler, tütün ve altın hariç TÜFE, ağustos ayında:
Aylık: %2,07 artış
Yıllık: %32,71 artış
Aralık ayına göre: %21,87 artış
12 aylık ortalamalara göre: %39,07 artış
ÜFE detayları
Yİ-ÜFE (2003=100) Ağustos 2025’te:
Aylık: %2,48 artış
Aralık ayına göre: %20,62 artış
Yıllık: %25,16 artış
12 aylık ortalamalara göre: %26,28 artış
Eylül ayı kira artış tavanı açıklandı
Ağustos enflasyon rakamlarıyla birlikte Eylül ayı kira artış tavanı da belirlendi. TÜFE verilerine göre Eylül ayı kira artış tavanı %39,62 olarak gerçekleşti.