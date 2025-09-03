Ağustos enflasyonu açıklandı: Kira artış tavanı ne kadar oldu?

TÜFE detayları

TÜFE’deki (2003=100) değişim Ağustos 2025’te şöyle gerçekleşti:

Bir önceki aya göre: %2,04 artış

Bir önceki yılın Aralık ayına göre: %21,50 artış

Bir önceki yılın aynı ayına göre: %32,95 artış

On iki aylık ortalamalara göre: %39,62 artış

Ana harcama gruplarında konut fiyatları zirvede



