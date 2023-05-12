Bakan Derya Yanık duyurdu: Aile destek ödemelerine yeni düzenleme
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal destek ödemeleri ile ilgili haberi verdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal destek ödemeler yanı sıra ek ödeme yapılacağını katıldığı programda açıkladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanı Derya Yanık, kaldığı programda aile destek ödemesi ile ilgili yeni düzenlemeleri paylaştı. Derya Yanık, aile destek ödemesi alan kişilere ek ödeme yapılacağını ve sürenin uzatılacağını duyurdu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kaldığı programda aile destek ödemesiyle ilgili yeni düzenlemeleri ile alakalı röportaj vererek, aile destek ödemesi alan kişilere ek ödeme yapılmaya devam ettiğini ve bu sürenin uzatılacağını duyurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, aile destek ödemesi ile geliri belirli bir seviyenin altında olan ihtiyaç sahibi ailelere, tamamlayıcı ek sosyal yardım ödemesi yapılacağı ifade ederek, gelir seviyesi alt sınırda olan tüm ailelerin gelirlerinin yoksulluk sınırının üzerine çıkması için gerekli çalışmalar yapıldığını ifade etti.
AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR?
Sosyal destek ödemesi için başvuru yapmak isteyen ihtiyaç sahibi kişilere e-Devlet platformu üzerinden tüm işlemlerini tamamlayabilir. Başvuru yapan aile bireylerinin gelirine göre yapılacak ödeme tutarı şu şekilde;
• 450 TL ve altı olan ailelere 1.250 TL,
• 450 TL üzeri ve 911,15 TL altı olan ailelere 1.100 TL,
• 911,15 TL üzeri ve 1.372,30 TL altı olan ailelere 950 TL,
• 1.372,30 TL üzeri ve 2.835,60 TL’den az olma şartıyla 850 TL destek ödemesi yapılmaya devam ediyor.
Belirtilen bu ödemelere ek olarak çocuk sayısına göre ödeme yapılacağı konusunda açıklama Bakan Derya Yanık tarafından geldi. Aile destek ödemesine ek olarak ödenecek çocuk sayısına göre yapılacak ödeme tutarı ise şu şekilde: