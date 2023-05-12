Bakan Derya Yanık duyurdu: Aile destek ödemelerine yeni düzenleme

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR?

Sosyal destek ödemesi için başvuru yapmak isteyen ihtiyaç sahibi kişilere e-Devlet platformu üzerinden tüm işlemlerini tamamlayabilir. Başvuru yapan aile bireylerinin gelirine göre yapılacak ödeme tutarı şu şekilde;

• 450 TL ve altı olan ailelere 1.250 TL,

• 450 TL üzeri ve 911,15 TL altı olan ailelere 1.100 TL,

• 911,15 TL üzeri ve 1.372,30 TL altı olan ailelere 950 TL,

• 1.372,30 TL üzeri ve 2.835,60 TL’den az olma şartıyla 850 TL destek ödemesi yapılmaya devam ediyor.