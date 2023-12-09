Aile Destek Ödemeleri Ne Zaman Hesaba Yatırılacak? Bakan Göktaş Tarihi Açıkladı! Aralık Ayı Destek Ödemeleri Hesaba Yattı Mı?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının düzenlemesini yaptığı Türkiye Aile Destek Programı kapsamında Aralık ayı ödemeleri yatmaya başladı. Ödemelerin ne zaman hesaplara yatırılacağı ise merak konusu. Aile Destek Ödemelerinin ne zaman hesaplarına yatacağını merak edilirken Bakan Göktaş tarihi açıkladı
Bakanlığın duyurmuş olduğu Aile Destek Programı kapsamında yatacak ödemelerin tarihi merakla bekleniyor. Ödemeler 850 TL ile 1250 TL arasında değişiyor.
Bakan Göktaş'ın açıklamasını bekleyen milyonlar aile destek ödemelerinin ne zaman yatacağını merak ediyor.
Türkiye Aile Destek Programı kapsamında aylık olarak destek vereceklerini ve bu ay toplam 4,1 milyar TL destekte bulunacaklarını belirten Bakan Göktaş ödeme tarihini duyurdu.
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Bakan Göktaş'ın açıklamasına göre ihtiyaç sahibi ailelere destek ödemesi 4 Aralık'tan itibaren yatmaya başlayacak.