Aile destek ödemeleri yattı mı? Mayıs ayı destek ödemelerinde son durum

ÖDEMELER AYLIK GELİRE GÖRE DEĞİŞİYOR

Aile destek ödeme tutarları, hane içindeki kişi başı düşen aylık gelire göre değişiyor.

450 TL ve altı - 1.250 TL450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL’den az- 850 TL