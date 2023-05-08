Aile destek ödemeleri yattı mı? Mayıs ayı destek ödemelerinde son durum
Mayıs ayının ilk günlerinde aile destek ödemlerine yönelik araştırmalar hız kazandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere belirli miktarlarda verilen aile destek ödemeleri, e-Devlet üzerinden takip edilebiliyor.
Aile Destek Programı, ihtiyaç sahibi ailelerin desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen bir proje. Aile destek ödeme miktarları ise hane içindeki kişi başı düşen aylık gelire göre farklılık gösteriyor.
ÖDEMELER NE ZAMAN?
Mayıs ayı aile destek ödeme tarihi netlik kazanmadı ancak ödemeler her ayın ilk iki haftası içerisinde yapılıyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, aile destek ödemelerinin hesaplara yatacağı tarihi sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.
ÖDEMELER AYLIK GELİRE GÖRE DEĞİŞİYOR
Aile destek ödeme tutarları, hane içindeki kişi başı düşen aylık gelire göre değişiyor.
450 TL ve altı - 1.250 TL450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL’den az- 850 TL