Aile Destek Ödemelerine Zam Geldi Mi? Kaç TL Oldu? 2024 Yılında Aile Destek Ödemeleri Kaç TL'ye Yükselecek?

Binlerce ailenin beklediği aile destek ödemelerinin ücretleri belli oldu. Asgari ücret zamlarıyla birlikte aile destek ödemelerinin kaç TL olacağı merak edilmeye başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "2024 yılında asgari ücret yüzde 49 artışla net 17 bin 2 Türk lirası olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" paylaşımını yaptı.