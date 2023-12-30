Aile Destek Ödemelerine Zam Geldi Mi? Kaç TL Oldu? 2024 Yılında Aile Destek Ödemeleri Kaç TL'ye Yükselecek?
Aile Destek programında hane başına verilen destek ödemeleri kapsamında bu yıl asgari ücrete de zam gelmesiyle birlikte ödenen miktar artacak mı? Peki hane başı aile destek ödemeleri kaç TL? Aile destek ödemelerine başvuru koşulları neler?
Binlerce ailenin beklediği aile destek ödemelerinin ücretleri belli oldu. Asgari ücret zamlarıyla birlikte aile destek ödemelerinin kaç TL olacağı merak edilmeye başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "2024 yılında asgari ücret yüzde 49 artışla net 17 bin 2 Türk lirası olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" paylaşımını yaptı.
2024 Ocak aile destek ödemeleri için henüz bir açıklama gelmedi. Sosyal yardım parasına zam açıklaması geldiği takdirde haberlerimizde yer vereceğiz.
GÜNCEL AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR?
Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:
450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.
450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.
911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.
1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.