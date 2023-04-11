Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman? İşte Aile Destek Programı ödeme tarihleri!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başvuru yapan ihtiyaç sahibi ailelere belirli miktarlarda ödemeler yapılmaya devam ediyor. Nisan ayına girilmesi ile birlikte başvuru yapanlar, "Aile Destek Programı Nisan ayı ödemeleri ne zaman?" şeklinde araştırılmaya başlandı.
Aile Destek Programına başvuru yapan ihtiyaç sahibi ailelerin gündeminde, nisan ayına girilmesi ile ödemelerin ne zaman yatacağı yer almaya başladı. Peki, Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman, hangi tarihte yatacak?
2023 NİSAN AYI AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
2023 Nisan ayı Aile Destek Programı ödemeleri henüz hesaplara yatmadı. Ödemelerin ne zaman yapılacağına dair resmi bir açıklama gelmedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın açıklaması doğrultusunda Aile Destek Programı kapsamında Mart ayı ödemeleri 9 Mart'ta başlamıştı. Bu ayın ödemelerinin de bu hafta içerisinde başlaması bekleniyor.
2023 AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR?
• 450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.
• 450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.
• 911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.
• 1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.
HAZİRAN AYINDA ÖDEMELER SON BULUYOR
Bakanlık'tan ödemeyle iligli yapılan açıklama şu şekilde:
- 850 ile 1.250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.