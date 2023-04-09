Bakan Derya Yanık açıkladı: Ödemeler hesaplarda!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı açıklama sonrasında, sosyal yardım parası alan vatandaşlara haber verildi. Peki, sosyal yardım parası yattı mı, ne zaman ödenecek?
Nisan ayına girilmesi ile birlikte sosyal yardım parası alan vatandaşlar, hangi gün yatacağı sorgulanıyor. Her ay belirli tarihlerde hesaplara yatırılan yaşlı ve engelli aylıklarının nisan ayı ödemeleri için tarih araştırması sürüyor. Peki, Sosyal yardım parası yattı mı, ne zaman ödenecek?
NİSAN AYI SOSYAL YARDIM PARASI YATTI MI?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bu ay 2,7 milyar lira yaşlı ve engelli aylığını hesaplara yatırdıklarını bildirdi. Buna göre; 2023 nisan ayı yaşlı ve engelli aylığı ödemeleri hesaplara yatırıldı.
BAKAN YANIK'TAN AÇIKLAMA
Bakan Yanık, nisan ayı yaşlı ve engelli aylıkları ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Bu kapsamda yaklaşık 1,5 milyar lira yaşlı aylığı ödemesi yaptıklarını kaydeden Yanık, yaklaşık 1,2 milyar lira da engelli aylığını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını belirtti.
Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Bakan Yanık, şunları kaydetti:
- Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda nisan ayında 2,7 milyar lira yaşlı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdık.
Kaynak: DHA