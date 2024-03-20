AK Parti'den emeklileri ilgilendiren haber: 3 gün sonra...
Milyonlarca emeklinin maaşlarına gelecek zam için her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Son gelen kulis bilgisine göre SSK, Bağ-Kur- EYT'li ayırmadan bütün emeklilere 5 bin TL seçim öncesi verileceği gündeme geldi. Erdoğan'ın Ankara mitinginde açıklayacağı belirtildi.
Emeklilerin bayram ikramiyeleri yüzde 50 zam ile 3 bin TL'ye çıkartıldı. Ancak emekli maaşlara seyyanen zam istiyor. Seçime sayılı günler kala kulislerden emekliler için müjdeli haber geleceği iddiası gündemde sıcaklığını koruyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her mitingde seçim öncesi emeklilere seyyanen zammın kapısını kapattığı halde AK Parti tarafından emeklilere zam yapılacağı ile ilgili açıklamalar hala gelmeye devam ediyor.
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin 'Çalışmalar olgunlaştığında Cumhurbaşkanı açıklayacak' derken AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü belirterek emeklilerin maaş zammı için umut verdi.
'EMEKLİLERE YAPILAN DESTEK ARTACAK'
Emeklilere seçim ve bayram öncesi bir ek zam gelir mi sorusuna cevap veren AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, bu konuda yetkinin TBMM'de olduğunu söyleyerek, "Biliyorsunuz TBMM kapalı ve emeklilerle ilgili karar Meclis'te alınıyor.
Ancak Cumhurbaşkanımız ile konuştum, emeklilerle ilgili bütçe imkanlarına göre iyileştirme yapılacak. Bayram ikramiyesiyle ilgili bir rakam telaffuz etmedi.