AK Parti'den emeklileri ilgilendiren haber: 3 gün sonra...

Emeklilerin bayram ikramiyeleri yüzde 50 zam ile 3 bin TL'ye çıkartıldı. Ancak emekli maaşlara seyyanen zam istiyor. Seçime sayılı günler kala kulislerden emekliler için müjdeli haber geleceği iddiası gündemde sıcaklığını koruyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her mitingde seçim öncesi emeklilere seyyanen zammın kapısını kapattığı halde AK Parti tarafından emeklilere zam yapılacağı ile ilgili açıklamalar hala gelmeye devam ediyor.