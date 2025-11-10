Akaryakıt cepleri yakmaya devam ediyor! İşte 10 Kasım benzin, motorin ve lpg fiyatları

Petrol piyasasındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarında yaşanan değişimler, akaryakıt fiyatlarında yeni bir hareketliliğe neden oldu. Benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatları, son günlerde akaryakıt istasyonlarında vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor.