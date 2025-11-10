Akaryakıt cepleri yakmaya devam ediyor! İşte 10 Kasım benzin, motorin ve lpg fiyatları
Döviz kuru ve Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Peki 10 Kasım 2025 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin, motorin ve LPG litre fiyatları ne kadar oldu?
Petrol piyasasındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarında yaşanan değişimler, akaryakıt fiyatlarında yeni bir hareketliliğe neden oldu. Benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatları, son günlerde akaryakıt istasyonlarında vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor.
10 Kasım 2025 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları merak konusu oldu. Sürücüler, “Benzine ya da motorine zam geldi mi?” sorusunun yanıtını araştırıyor.
Vergi oranları, küresel petrol fiyatları ve dövizdeki dalgalanmalar, litre fiyatlarını doğrudan etkileyen temel faktörler arasında bulunuyor.
İşte güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 53.72 TL
Motorin: 57.58 TL
LPG: 27.71 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 53.54 TL
Motorin: 57.43 TL
LPG: 27.08 TL
Ankara:
Benzin: 54.57 TL
Motorin: 58.61 TL
LPG: 27.60 TL
İzmir:
Benzin: 54.90 TL
Motorin: 58.94 TL
LPG: 27.53 TL