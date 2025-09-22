Akaryakıt fiyatları 22 eylül 2025: Benzin ve motorinde zam ya da indirim var mı?
22 Eylül 2025 Pazartesi günü akaryakıt fiyatları tabelalardaki yerini aldı. Yeni haftanın ilk gününde, araç sahipleri ve taşımacılık sektörü temsilcileri fiyatlardaki değişimleri yakından takip ediyor. Petrol piyasalarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki hareketlilik, benzin ve motorin fiyatlarını doğrudan etkiliyor.
Peki, 22 Eylül 2025 Pazartesi itibarıyla benzine, motorine (mazota) indirim ya da zam var mı? İşte sürücülerin merakla beklediği güncel fiyatlar…
AKARYAKITA İNDİRİM YA DA ZAM VAR MI?
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılan son açıklamalar ve sektör kaynaklarından gelen bilgilere göre, 22 Eylül itibarıyla akaryakıt fiyatlarında herhangi bir indirim ya da zam beklentisi bulunmuyor. Buna göre, benzin ve motorin fiyatları bir önceki hafta sonu belirlenen seviyelerde sabit kaldı.
İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI 22 EYLÜL 2025
İstanbul Avrupa Yakası’nda benzin: 53,07 TL
İstanbul Avrupa Yakası’nda motorin: 54,40 TL
İstanbul Avrupa Yakası’nda LPG: 26,51 TL
İstanbul Anadolu Yakası’nda benzin: 52,92 TL
İstanbul Anadolu Yakası’nda motorin: 54,28 TL
İstanbul Anadolu Yakası’nda LPG: 25,88 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI 22 EYLÜL 2025
Ankara’da benzin: 53,90 TL
Ankara’da motorin: 55,40 TL
Ankara’da LPG: 26,40 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI 22 EYLÜL 2025
İzmir’de benzin litre fiyatı: 54.23 TL
İzmir’de motorin litre fiyatı: 55.73 TL
İzmir’de LPG litre fiyatı: 26.33 TL