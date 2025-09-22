Akaryakıt fiyatları 22 eylül 2025: Benzin ve motorinde zam ya da indirim var mı?



AKARYAKITA İNDİRİM YA DA ZAM VAR MI?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılan son açıklamalar ve sektör kaynaklarından gelen bilgilere göre, 22 Eylül itibarıyla akaryakıt fiyatlarında herhangi bir indirim ya da zam beklentisi bulunmuyor. Buna göre, benzin ve motorin fiyatları bir önceki hafta sonu belirlenen seviyelerde sabit kaldı.





