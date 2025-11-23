Akaryakıt fiyatları (23 Kasım 2025) Benzin, motorin ve LPG'ye zam, indirim var mı?
Brent petrol ve dövizdeki hareketlilik sonrası benzin, motorin ve LPG fiyatları araştırılıyor. 23 Kasım 2025 Pazar günü İstanbul, Ankara ve İzmir’de akaryakıt fiyatları açıklandı.
Yayınlanma:
İstanbul Avrupa
Benzin: 54.99 TL
Motorin: 59.47 TL
LPG: 27.71 TL
İstanbul Anadolu
Benzin: 54.81 TL
Motorin: 59.32 TL
LPG: 27.08 TL
Ankara
Benzin: 55.84 TL
Motorin: 60.50 TL
LPG: 27.60 TL
İzmir
Benzin: 56.18 TL
Motorin: 60.84 TL
LPG: 56.82 TL