Akaryakıt fiyatları (23 Kasım 2025) Benzin, motorin ve LPG'ye zam, indirim var mı?

Brent petrol ve dövizdeki hareketlilik sonrası benzin, motorin ve LPG fiyatları araştırılıyor. 23 Kasım 2025 Pazar günü İstanbul, Ankara ve İzmir’de akaryakıt fiyatları açıklandı.

Ebru Gül Müezzinoğlu
İstanbul Avrupa

Benzin: 54.99 TL
Motorin: 59.47 TL
LPG: 27.71 TL

İstanbul Anadolu

Benzin: 54.81 TL
Motorin: 59.32 TL
LPG: 27.08 TL

Ankara

Benzin: 55.84 TL
Motorin: 60.50 TL
LPG: 27.60 TL

İzmir

Benzin: 56.18 TL
Motorin: 60.84 TL
LPG: 56.82 TL

