Akaryakıt fiyatları cep yakıyor: İşte 5 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları

Brent petrol ve döviz kuru yükseldikçe, akaryakıt fiyatları da dalgalanmaya devam ediyor. 5 Ağustos 2025 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları belli oldu. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Akaryakıt fiyatları cep yakıyor: İşte 5 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 1

Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Özellikle son dönemde vergi artışlarıyla birlikte benzin ve motorin fiyatlarında sık sık değişiklikler yaşanıyor.

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Akaryakıt fiyatları cep yakıyor: İşte 5 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 2

Araç sahipleri, akaryakıt fiyatlarının artıp artmayacağını merak ederken, güncellenen fiyatlar netleşti.

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Akaryakıt fiyatları cep yakıyor: İşte 5 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 3

İşte güncel akaryakıt fiyatları:

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Akaryakıt fiyatları cep yakıyor: İşte 5 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 4

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 51,40 TL
Motorin: 53,72 TL
LPG: 26,51 TL

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Akaryakıt fiyatları cep yakıyor: İşte 5 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 5

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 51,25 TL
Motorin: 53,60 TL
LPG: 25,88 TL

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Akaryakıt fiyatları cep yakıyor: İşte 5 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 6

Ankara

Benzin: 52,11 TL
Motorin: 54,62 TL
LPG: 26,40 TL

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Akaryakıt fiyatları cep yakıyor: İşte 5 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 7

İzmir

Benzin: 52,44 TL
Motorin: 54,96 TL
LPG: 26,33 TL

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akaryakıt fiyatları